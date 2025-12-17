NFL - Miami Dolphins: Tua Tagovailoa auf die Bank? "Muss das Beste für das Team entscheiden"

Die Miami Dolphins denken über einen Quarterback-Wechsel nach. Head Coach Mike McDaniel verzichtet auf eine Jobgarantie für Tua Tagovailoa.

Von Mike Stiefelhagen

"Wir müssen alles auf den Tisch legen".

Eine vielsagende Aussage von Mike McDaniel. Der Head Coach der Miami Dolphins musste nach vier Siegen in Folge eine 15:28-Niederlage gegen die Pittsburgh Steelers einstecken.

Damit sind sie aus dem NFL-Playoff-Rennen eliminiert. Ein Umbruch auf sämtlichen Positionen - gar seiner eigenen - steht im Raum.

Selbst Tua Tagovailoa muss fortan um seinen Job zittern.

"Das Quarterback-Spiel war nicht gut genug," so McDaniel. Ob er Tagovailoa wirklich auf die Bank setzt, möchte er noch offen lassen. Doch die Überlegung sei da.