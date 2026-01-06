"Das wäre super"
NFL - Miami Dolphins: Tua Tagovailoa offen für neues Team in 2026
Veröffentlicht: 06.01.2026
- 06:34 Uhr
- ran.de
Tua Tagovailoa wurde in dieser Saison auf die Bank gesetzt. Wie geht es weiter für den Hawaiianer? Der kokettierte nun erstmals öffentlich mit einem Abgang von den Miami Dolphins.
Quarterback Tua Tagovailoa hat sich zu einem möglichen Weggang von den Miami Dolphins nach der Saison 2025 geäußert. Im Rahmen des Locker-Room-Cleanouts sagte der 27-Jährige auf die Frage nach einem Neustart bei einem anderen Team: "Das wäre super. Ich hätte sicher nichts dagegen."
Tagovailoa wurde in den letzten drei Spielen der Saison 2025 von Trainer Mike McDaniel auf die Bank gesetzt. Stattdessen startete der Rookie Quinn Ewers, ein Seventh-Round-Pick. McDaniel begründete dies mit der "besseren Chance, Spiele zu gewinnen." Er kündigte für 2026 einen Wettbewerb um die Quarterback-Position an, bei dem Ewers eine Chance haben könnte.
In der Saison 2025 verpasste Tagovailoa sechs Spiele aufgrund von Hüft- und Kopfverletzungen. Er erzielte 2.660 Passing-Yards, 20 Touchdowns und 15 Interceptions - eine Karrierehöchstzahl bei den Interceptions. In acht Spielen blieb er unter 200 Yards.
Miami Dolphins: Tua-Vertrag belastet Dolphins nachhaltig
Tagovailoa unterzeichnete im Juli 2024 eine Vier-Jahres-Verlängerung über 212,1 Millionen Dollar, den höchsten Vertrag in der Dolphins-Geschichte. Sein Cap Hit für 2026 beträgt 56,4 Millionen Dollar.
Eine Entlassung vor dem 1. Juni würde 99,2 Millionen Dollar Dead Cap in 2026 verursachen; nach dem 1. Juni würde sich dies auf 67,2 Millionen Dollar in 2026 und den Rest in 2027 verteilen. Ein Trade wäre möglich, erfordert jedoch, dass ein anderes Team sein Gehalt übernimmt.
McDaniel plant ein Treffen mit Tagovailoa, um die Saison und die Zukunft zu besprechen. In seiner Karriere bei den Dolphins hat Tagovailoa 18.166 Passing-Yards (vierter Platz in der Franchise-Geschichte), 120 Touchdowns und eine Completion-Percentage von 68 Prozent (führend unter qualifizierten Dolphins-Passern) erzielt.