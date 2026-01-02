Auch wenn die genauen Paarungen noch nicht feststehen, können die Fans schon einmal die Postseason planen.

Von Tobias Wiltschek

Noch steht ein Spieltag in der Regular Season der NFL an. Am kommenden Wochenende fallen die letzten Entscheidungen darüber, welche Teams an den Playoffs teilnehmen werden.

Doch schon jetzt können die Fans für die Postseason planen. Denn die genauen Termine und Kickoff-Zeiten für die Playoff-Spiele stehen fest.