Am Sonntag kommt es zum Duell zwei der schwächsten Teams der laufenden Saison: Miami trifft in Cleveland auf die Browns. Auch die Wettervorhersage scheint sich dem Spiel anzupassen.

Sowohl die Cleveland Browns als auch die Miami Dolphins könnten ihre Saison nach nur sechs Spielen eigentlich schon abhaken.

Beide Teams konnten bisher erst einen Sieg einfahren, überall kriselt es. Sowohl Browns-Head Coach Kevin Stefanski als auch der Dolphins-Head Coach Mike McDaniel gelten aktuell als die Trainer mit der größten Entlassungswahrscheinlichkeit.