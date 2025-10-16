Der siebte Spieltag der NFL steht bevor. ran wirft einen Blick auf die kommenden Partien und gibt seine Tipps ab. von Julian Erbs Die sechste Spielwoche der NFL hat erneut eindrucksvoll verdeutlicht, warum die Liga als die spannendste der Welt gilt: Nichts ist garantiert, alles kann passieren. Zum Auftakt des Spieltags feierten die New York Giants um Jaxson Dart und Cam Skattebo einen überraschenden Sieg gegen die schwächelnden, aber dennoch klar favorisierten Philadelphia Eagles. Zum Abschluss des Spieltags setzten sich zudem die Atlanta Falcons gegen die Buffalo Bills durch – ein Ergebnis, mit dem wohl kaum jemand gerechnet hatte. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

Ausgewählte NFL-Spiele im Relive auf Joyn Als einziges Team warten weiterhin die New York Jets auf ihren ersten Saisonsieg. Auch gegen die Denver Broncos konnten sie nicht gewinnen. Schaffen sie es diese Woche gegen die Carolina Panthers? Und wie schlagen sich die anderen Teams? Insgesamt stehen noch 14 weitere Spiele auf dem Programm, nachdem die Pittsburgh Steelers bereits gegen die Cincinnati Bengals gespielt haben. Die Baltimore Ravens und die Buffalo Bills genießen in dieser Woche ihre Bye Week. ran blickt voraus und tippt die Ergebnisse der NFL-Spiele am Wochenende.

Los Angeles Rams vs. Jacksonville Jaguars No Puka, no Party? Die Los Angeles Rams müssen im legendären Wembley Stadium in London auf ihren bislang besten Receiver der Saison verzichten, der mit einer Knöchelverletzung ausfällt. In einem passlastigen Duell setzen sich die Rams rund um Matt Stafford auch ohne Puka Nacua durch. Trevor Lawrence von den Jacksonville Jaguars kann gut mithalten und sorgt für ein spannendes Aufeinandertreffen, muss sich am Ende aber gegen den erfahrenen Stafford und die starke Rams-Defense geschlagen geben. ran-Tipp: Los Angeles Rams vs. Jacksonville Jaguars 31:21

New Orleans Saints @ Chicago Bears Auch wenn Saints-Quarterback Spencer Rattler gegen die New England Patriots sein bestes Spiel der Saison zeigt, reicht es erneut nicht zum Sieg. Nach sechs Spieltagen steht erst ein Sieg zu Buche, was darauf hindeuten könnte, dass das Team bald in den "Tank Mode" übergeht. Ganz anders die Chicago Bears: Caleb Williams spielt stark, Head Coach Ben Johnson bekommt seine Spielidee immer besser in die Mannschaft implementiert und das Momentum liegt eindeutig bei den Bears. Auch gegen Chicago hat New Orleans keine Chance und muss die Saison nach dieser Niederlage wohl abhaken. ran-Tipp: New Orleans Saints @ Chicago Bears 7:24

Las Vegas Raiders @ Kansas City Chiefs Raiders-Quarterback Geno Smith hat erneut große Probleme. Auch in diesem Spiel wirft er mehrere Interceptions und baut damit seine "Führung" in der Statistik der Quarterbacks mit den meisten Picks weiter aus. Die Kansas City Chiefs hingegen überzeugen vor allem durch Wide Receiver Rashee Rice, der nach seiner Sperre zurückkehrt und sofort wieder zur wichtigsten Waffe von Patrick Mahomes wird. Trotz des durchwachsenen Saisonstarts sollte man die Chiefs nicht abschreiben. Die Raiders haben in diesem Duell zu keinem Zeitpunkt den Hauch einer Chance. ran-Tipp: Las Vegas Raiders @ Kansas City Chiefs 3:27

Philadelphia Eagles @ Minnesota Vikings Sollten die Eagles dieses Spiel verlieren, wäre das ein klares Zeichen für eine handfeste Krise. Die beiden Star-Receiver A.J. Brown und Devonta Smith werden kaum ins Spiel eingebunden, die Passoffensive von Jalen Hurts läuft generell nicht, und die letzten beiden Spiele gingen trotz der weiterhin legalen "Tush Push"-Regel verloren. Und auch in diesem Spiel läuft wenig zusammen: Justin Jefferson von den Minnesota Vikings zeigt, warum er zu den Top-3-Receivern der Liga gehört und dominiert das Team rund um Hurts, Brown und Co., das damit in eine tiefe Krise rutscht. ran-Tipp: Philadelphia Eagles @ Minnesota Vikings 19:28

Carolina Panthers @ New York Jets Nachdem Jets-Quarterback Justin Fields letzte Woche gegen die Denver Broncos neun Mal gesackt wurde, mehr Yards verlor, als er warf, und die Jets weiterhin ohne Sieg dastehen, wird es nicht einfacher gegen die Panthers, die zuletzt zwei knappe Spiele für sich entscheiden konnten. Justin Fields wird in diesem Spiel zur Halbzeit durch Backup Tyrod Taylor ersetzt, der nach dem Spiel die Starting-Position übernimmt. Taylor spielt zwar besser als Fields, kann die siebte Niederlage der Jets in Folge aber ebenfalls nicht verhindern. Panthers-Quarterback Bryce Young zeigt sich von seiner besten Seite und die Panthers dürfen sich weiter realistische Hoffnung auf die Playoffs machen. ran-Tipp: Carolina Panthers @ New York Jets 25:10

New England Patriots @ Tennessee Titans Großer Aufruhr in Tennessee unter der Woche: Die Titans waren das erste Team der laufenden Saison, das sich dazu entschied, den Head Coach zu entlassen. Eine Veränderung auf dieser Position kann manchmal einen direkten Umschwung bringen – nicht jedoch gegen die aktuell überragend aufspielenden Patriots. Besonders Patriots-QB Drake Maye präsentiert sich einmal mehr in MVP-Verfassung und lässt den Titans keine Chance auf einen Sieg. Nummer-1-Pick Cam Ward zeigt hingegen, welches Potenzial in ihm steckt, am Ende ist das Team jedoch zu schwach, um einem Team wie den Patriots ernsthaft Paroli zu bieten. ran-Tipp: New England Patriots @ Tennessee Titans 35:17

New York Giants @ Denver Broncos Ein sehr interessantes Duell: Quarterback Jaxson Dart zusammen mit Running Back und Teamkollegen Cam Skattebo treffen auf vermutlich die beste Defensive der Liga, angeführt von Linebacker Nik Bonitto, der aktuell die Liga in Sacks anführt. Am Ende entscheidet jedoch Bo Nix das Spiel für die Broncos, indem er mit dem letzten Drive in Denver den Sieg sichert und die Giants wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt.

ran-Tipp: New York Giants @ Denver Broncos 15:21

Indianapolis Colts @ Los Angeles Chargers Indiana Jones überrascht weiterhin die NFL! Hätte jemand nach den miserablen Leistungen von Daniel Jones bei den New York Giants gesagt, dass er nun bei den Indianpolis Colts zu einem der besten Quarterbacks der aktuellen Saison aufsteigt und das Team zu fünf Siegen aus sechs Spielen führt, hätte das wohl niemand geglaubt. Doch genau das tritt ein und die Erfolgssträhne setzt sich auch gegen die Los Angeles Chargers fort. In einem spannenden Duell ziehen die Chargers rund um Justin Herbert den Kürzeren. Colts-Runningback Jonathan Taylor zeigt ein überragendes Spiel und sichert so den sechsten Sieg der Colts im siebten Spiel. ran-Tipp: Indianapolis Colts @ Los Angeles Chargers 30:28

Green Bay Packers @ Arizona Cardinals Gegen die San Francisco 49ers mit einem Punkt, gegen die Seattle Seahawks mit drei Punkten, gegen die Titans wieder mit einem Punkt und vergangene Woche gegen die Colts mit vier Punkten Unterschied verloren – so liefen die letzten vier Spiele der Arizona Cardinals. Immer waren sie nah dran, doch in fast jedem Spiel führte ein horrender Fehler dazu, dass den "Cards" der Sieg entglitt. Bei den Packers glänzen aktuell QB Jordan Love, Runningback Josh Jacobs und Tight End Tucker Kraft als eines der am meisten unterschätzten Offensivtrios der Liga. Dieses Trio erweist sich auch für die Cardinals als zu stark: Gegen die Packers müssen sie ihre fünfte Niederlage in Folge hinnehmen.

NFL - Injury Update der Saison 2025: Brock Purdy und J.J. McCarthy wieder im Training 1 / 13 © Imagn Images Brock Purdy (San Francisco 49ers)

Die verletzungsgeplagten San Francisco 49ers können sich in Woche sieben wohl über die Rückkehr von Quarterback Brock Purdy freuen. Nach seiner Zehenverletzung nahm er am Mittwoch wieder am Training teil, wenn auch limitiert. Sein Einsatz gegen die Atlanta Falcons ist offen, aber nicht unwahrscheinlich, wenn es keine Rückschläge gibt. © 2025 Getty Images J.J. McCarthy (Minnesota Vikings)

Auch Quarterback J.J. McCarthy könnte am 7. Spieltag wieder spielfähig sein. Nach seiner Knöchelverletzung trainierte auch er wieder eingeschränkt mit. "Ich würde am liebsten auch spielen, wenn mir der Knöchel abgehackt worden wäre. Aber ich muss schlau sein." Backup Carson Wentz ist nach seiner Schulterverletzung im Übrigen wieder voll belastbar. © ZUMA Press Wire Puka Nacua (Los Angeles Rams)

Die Rams bangen um den derzeit besten Wide Receiver der NFL: Im Spiel gegen die Baltimore Ravens zog sich Nacua, der NFL-Spitzenreiter bei den gefangenen Pässen, eine Knöchelverstauchung zu. Diese dürfte ihn laut NFL-Insider Ian Rapoport für einige Zeit außer Gefecht setzen. Ob der Passempfänger damit auch sicher das London Game gegen die Jaguars verpassen wird, ist noch unklar. © ZUMA Press Wire Emeka Egbuka (Tampa Bay Buccaneers)

Baker Mayfield muss in der kommenden Woche vermutlich auf einen weiteren Wide Receiver verzichten. Rookie-Star Egbuka zog sich beim Sieg über die San Francisco 49ers eine Oberschenkelverletzung zu und wird wohl für einige Zeit ausfallen. Die genaue Diagnose steht jedoch noch aus. © imago Damar Hamlin & T.J. Sanders (Buffalo Bills)

Vor Week 6 setzen die Buffalo Bills Damar Hamlin (l.) und T.J. Sanders (r.) auf die Injured Reserve List. Der Safety laboriert an einer Brustverletzung, der Defensive Tackle an Kniebeschwerden. Beide fehlen damit mindestens vier Spiele. Im Monday Night Game bei den Atlanta Falcons muss auch Matt Milano ersetzt werden, der ebenfalls an der Brust verletzt ist. © IMAGO/Imagn Images Lamar Jackson (Baltimore Ravens)

Rückschlag für die Ravens! Star-Quarterback Lamar Jackson verletzte sich in Week 4 im Spiel gegen die Kansas City Chiefs. Der zweimalige MVP kann wegen seiner Oberschenkelverletzung weiterhin nicht trainieren, weshalb Backup Cooper Rush einspringt - so auch in Week 6 gegen die Los Angeles Rams. Nach der Diagnose wurde eine Pause von zwei bis drei Wochen prognostiziert – ein Comeback zum Spiel in Woche 8 gegen die Chicago Bears gilt als möglich. © Imagn Images Brock Bowers (Las Vegas Raiders)

Die Las Vegas Raiders müssen weiter auf Star-Tight-End Brock Bowers verzichten. Der 22-Jährige konnte aufgrund einer Knieverletzung zuletzt nicht trainieren und wird dem Team nach Woche 5 auch in Week 6 gegen die Tennessee Titans fehlen. © Imagn Images Kyler Murray (Arizona Cardinals)

Kann Cardinals-Quarterback Kyler Murray in Week 6 auflaufen? Er ist am Freitag zwar ins Training zurückgekehrt, sein Einsatz am Sonntag in Indianapolis ist aber offiziell fraglich. Sollte Murray ausfallen, würde Jacoby Brissett als Starter auflaufen. © Imagn Images Omarion Hampton (Los Angeles Chargers)

Die Los Angeles Chargers müssen mindestens vier Wochen auf Running Back Omarion Hampton verzichten. Der Rookie verletzte sich gegen die Washington Commanders am linken Fuß und wurde auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt. Als er am Sonntag das Stadion verließ, hatte er einen Stützschuh an. © IMAGO/ZUMA Press Wire Bucky Irving (Tampa Bay Buccaneers)

Rückschlag für die "Bucs"! Running Back Bucky Irving verpasste die Partie in Week 5 gegen die Seattle Seahawks. Berichten zufolge fällt der 23-Jährige wohl auch in Week 6 aus, da ihm neben seiner Fußverletzung nun auch eine Schulter-Blessur zu schaffen macht. Tampa Bay hat bereits reagiert und mit Owen Wright einen weiteren Running Back fürs Practice Squad verpflichtet. © IMAGO/Imagn Images Chuba Hubbard (Carolina Panthers)

Die Panthers müssen wohl vorerst weiter auf ihren Starting Running Back verzichten. Chuba Hubbard konnte aufgrund einer Wadenverletzung schon in Woche 5 nicht gegen die Miami Dolphins auflaufen. Der 26-Jährige konnte auch in den ersten Tagen von Woche 6 nicht mittrainieren. Ein Einsatz gegen die Cowboys ist damit mehr als fraglich. © Imagn Images CeeDee Lamb (Dallas Cowboys)

Der Receiver der Dallas Cowboys zog sich beim Spiel in Woche 3 gegen die Chicago Bears eine Sprunggelenksverletzung am linken Fuß zu. Ein Comeback in Week 6 gegen die Panthers wird es nicht geben, womöglich kehrt er in Week 7 im Divisionsduell gegen die Washington Commanders auf den Platz zurück. © IMAGO/Imagn Images Jakob Johnson (Houston Texans)

Die Texans haben Fullback Jakob Johnson auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt. Der 30-Jährige verletzte sich in Week 3 bei der Niederlage gegen die Jacksonville Jaguars am Oberschenkel. Damit fällt Johnson zumindest die folgenden vier Partien aus und könnte frühestens gegen die Denver Broncos Anfang November auf den Platz zurückkehren.

ran-Tipp: Green Bay Packers @ Arizona Cardinals 22:10

Washington Commanders @ Dallas Cowboys Die Washington Commanders haben in dieser Saison noch keine zwei Spiele in Folge gewonnen – aber auch keine zwei Spiele hintereinander verloren. Auf jeden Sieg folgte eine Niederlage und umgekehrt. Würde man diesem Muster folgen, müssten sie gegen die Dallas Cowboys gewinnen, doch das geschieht nicht. Die Cowboys, besonders Dak Prescott im Zusammenspiel mit George Pickens, spielen eine herausragende Saison. Nur Jared Goff hat mehr Touchdowns geworfen als Prescott, und nur Jaxson Smith-Njigba und Puka Nacua haben mehr Receiving Yards als Pickens. Gegen dieses Duo ist die Defensive der Commanders hilflos, und die Cowboys fahren einen klaren Sieg ein. ran-Tipp: Washington Commanders @ Dallas Cowboys 11:33

Atlanta Falcons @ San Francisco 49ers Bei diesem Sunday-Night-Football-Spiel ist es besonders schwer, einen Favoriten auszumachen. Die Atlanta Falcons sorgten in der vergangenen Woche mit ihrem überraschenden Sieg über die Bills für Aufsehen, und Runningback Bijan Robinson entwickelt sich immer mehr zum Superstar. Die 49ers hingegen verloren nicht nur gegen die Tampa Bay Buccaneers, sondern müssen nun auch den Ausfall eines weiteren defensiven Schlüsselspielers verkraften: Linebacker Fred Warner. Das Verletzungspech bleibt den Niners treu – und genau das nutzt Atlanta aus. Am Ende wird es ein Duell der Runningbacks zwischen Robinson und Christian McCaffrey, das Robinson knapp für sich entscheidet. ran-Tipp: Atlanta Falcons @ San Francisco 49ers 27:24

Tampa Bay Buccaneers @ Detroit Lions Das erste Monday-Night-Football-Spiel des Spieltags dürfte wohl das Duell mit den höchsten Erwartungen sein. Die Buccaneers, angeführt von einem überragenden Baker Mayfield, der sein Team zuletzt mit einer Rumpftruppe zum Sieg gegen die 49ers führte, überraschen weiter und Mayfield spielt sich immer mehr in den MVP-Kreis. Auf der Gegenseite steht Jared Goff, der derzeit die meisten Touchdowns der gesamten NFL geworfen hat und mit den Detroit Lions nach der bitteren Niederlage gegen die Chiefs auf Wiedergutmachung aus ist. Doch Mayfield beweist erneut, dass er ein echter Kämpfer ist und führt Tampa Bay auch gegen Detroit zum Sieg. Der deutsche Star-Receiver Amon-Ra St. Brown liefert zwar ein starkes Spiel ab, kann die Niederlage aber nicht verhindern. Das Shootout geht an die Bucs. ran-Tipp: Tampa Bay Buccaneers @ Detroit Lions 38:35