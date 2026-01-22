Der neue General Manager Jon-Eric Sullivan muss sich unter anderem auch um die Quarterback-Frage bei den Dolphins kümmern. Sie wurde ihm jetzt gestellt.

Jon-Eric Sullivan ist nicht zu beneiden. Als neuer General Manager der Miami Dolphins hat er alle Hände voll zu tun. Und muss teils unangenehme Entscheidungen treffen. Denn die Dolphins haben zuletzt zweimal in Folge die NFL-Playoffs verpasst.

Es sollen also nicht nur Veränderungen her, sondern auch Verbesserungen.

Jeff Hafley ist der neue Head Coach. Damit verbunden muss bald eine weitere Entscheidung getroffen werden: Was passiert auf der Quarterback-Position? Setzen die Dolphins weiter auf den von Ex-Trainer Mike McDaniel gebenchten Tua Tagovailoa?

"Ich habe großen Respekt vor Tua", sagte Sullivan, auf die Personalie angesprochen. "Er ist ein guter Footballspieler. Er hat in dieser Liga schon viel erreicht."