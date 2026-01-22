- Anzeige -
- Anzeige -
NFL HIGHLIGHTS AUF JOYN

NFL - Miami Dolphins: Wie geht es mit Tua Tagovailoa weiter? "Wäre unfair und verantwortungslos"

  • Veröffentlicht: 22.01.2026
  • 22:25 Uhr
  • ran.de

Der neue General Manager Jon-Eric Sullivan muss sich unter anderem auch um die Quarterback-Frage bei den Dolphins kümmern. Sie wurde ihm jetzt gestellt.

Jon-Eric Sullivan ist nicht zu beneiden. Als neuer General Manager der Miami Dolphins hat er alle Hände voll zu tun. Und muss teils unangenehme Entscheidungen treffen. Denn die Dolphins haben zuletzt zweimal in Folge die NFL-Playoffs verpasst.

Es sollen also nicht nur Veränderungen her, sondern auch Verbesserungen.

Jeff Hafley ist der neue Head Coach. Damit verbunden muss bald eine weitere Entscheidung getroffen werden: Was passiert auf der Quarterback-Position? Setzen die Dolphins weiter auf den von Ex-Trainer Mike McDaniel gebenchten Tua Tagovailoa?

"Ich habe großen Respekt vor Tua", sagte Sullivan, auf die Personalie angesprochen. "Er ist ein guter Footballspieler. Er hat in dieser Liga schon viel erreicht."

- Anzeige -
- Anzeige -

Das Wichtigste in Kürze

- Anzeige -
- Anzeige -

Dolphins-GM: "Unfair und verantwortungslos"

Auf die Frage, wie er mit der Situation umgehen wolle, betonte Sullivan, dass es sich um "eine riesige Frage" handele. Für konkrete Aussagen sei es jedoch noch zu früh.

"Egal ob es um Tua oder um irgendjemand anderen geht: Es wäre unfair und verantwortungslos, hier vorne über konkrete Szenarien zu sprechen, bevor ich nicht persönlich mit dem Spieler gesprochen habe", stellte Sullivan klar.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Tua Tagovailoa unterschrieb Mega-Vertrag

Tagovailoa hatte im Juli 2024 zwar einen Vierjahresvertrag über 212,4 Millionen Dollar unterschrieben. Allerdings spielte er seine statistisch schwächste Saison in Miami.

Sullivan will aber nichts überstürzen, auch wenn eine Rückkehr Tagovailoas eher unwahrscheinlich wirkt nach den Entwicklungen zum Ende der Regular Season hin.

"Wir werden diese Position genauso bewerten wie jede andere auch und am Ende das tun, was für dieses Football-Team am besten ist", sagte er: "Bei Tua – oder bei jedem anderen – hier heute zu sitzen und zu behaupten, ich hätte schon ein klares Bild davon, was wir tun oder in welche Richtung wir gehen werden, wäre schlicht gelogen. Dafür gibt es noch viel zu viel Arbeit zu erledigen."

Zu beneiden ist Sullivan nicht.

Auch interessant: NFL - Buffalo Bills: Umstrittenes Play vs. Denver Broncos – Brandin Cooks äußert sich

Mehr News und Videos
imago images 1071382392
News

Umstrittenes Play – Brandin Cooks äußert sich

  • 22.01.2026
  • 23:08 Uhr

NFL: Williams-Alarm in Chicago? Fans sorgen sich um ihren QB

  • Video
  • 01:37 Min
  • Ab 0
Saleh coachte bereits die New York Jets
News

NFL: Tennessee Titans verpflichten Saleh als neuen Headcoach

  • 22.01.2026
  • 22:30 Uhr

Porno-Debakel bei College-Finale - Betroffene findet drastische Worte

  • Video
  • 01:19 Min
  • Ab 0
Super Bowl 2024 wohl in Las Vegas
News

Super Bowl 2029 wohl in Las Vegas: Klare Favoriten für 2030 und 2031

  • 22.01.2026
  • 17:14 Uhr
Steht zur Wahl: Christian McCaffrey
News

MVP-Kandidaten fix: McCaffrey und vier Quarterbacks nominiert

  • 22.01.2026
  • 16:44 Uhr
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 22.01.2026
  • 16:03 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Super Bowl LIX-Host Committee Handoff press conference, PK, Pressekonferenz Feb 10, 2025; New Orleans, LA, USA; A Wilson official NFL Duke football with the Super...
News

Super Bowl 2026: Green Day tritt bei Eröffnungszeremonie auf

  • 22.01.2026
  • 15:58 Uhr
New England quarterback Drake Maye (10) drops back to pass during an NFL, American Football Herren, USA Divisional round playoff game against the Houston Texans at Gillette Stadium in Foxborough, M...
News

NFL Playoffs: Championship Games - TV-Übertragung, Livestream und Ticker auf einen Blick

  • 22.01.2026
  • 15:57 Uhr
In guter Form: Sam Darnold und die Seahawks
News

Championship Games: Zeiten der zwei Spiele stehen fest

  • 22.01.2026
  • 15:53 Uhr