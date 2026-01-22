- Anzeige -
- Anzeige -
NFL-HIGHLIGHTS KOSTENLOS AUF JOYN

NFL - Buffalo Bills: Umstrittenes Play vs. Denver Broncos – Brandin Cooks bezieht Stellung

  • Aktualisiert: 23.01.2026
  • 09:51 Uhr
  • ran.de

Hat Brandin Cooks den Ball gefangen oder nicht? Der Receiver der Buffalo Bills hat eine klare Meinung zur umstrittenen Entscheidung der Schiedsrichter.

Für Brandin Cooks gibt es keine zwei Meinungen.

"Unterm Strich war es ein Catch", sagte Cook bei "Good Morning Football". "Nicht nur so, wie es aussah, sondern auch so, wie es sich angefühlt hat."

Der Wide Receiver der Buffalo Bills spricht über die Szene, die das Spiel der Divisional Round der NFL-Playoffs zwischen den Denver Broncos und Bills (33:30 nach Overtime) mit entschieden hat.

Nach einem Pass von Quarterback Josh Allen hatte Cooks seine Hände im Duell mit Broncos-DB Ja'Quan McMillian am Ball, die Schiedsrichter entschieden aber auf Interception, da er den Ball im Fallen an McMillian verlor.

Ein umstrittener Call, der für viele Diskussionen sorgte. Sogar Bengals-Quarterback Joe Burrow äußerte sich dazu. Er verteidigte die Referees.

"Man sieht über die ganze Liga hinweg Beispiele, das ganze Jahr über und auch in den vergangenen Jahren, und denkt sich: Moment mal. Wenn das ein Catch war, dann ist es ein absoluter No-Brainer, dass das hier auch ein Catch war", sagte Cooks hingegen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Das Wichtigste in Kürze

- Anzeige -
- Anzeige -

Brandin Cooks: Kritik an Überprüfung

Er kritisierte wie sein Ex-Coach Sean McDermott, der nach der Pleite entlassen wurde, dass die Zeit, die für die Überprüfung genommen wurde, "einfach nicht ausreichend" gewesen sei, "gemessen an der Bedeutung dieses Spiels und der Situation. Das ist schon enttäuschend".

Cooks ergänzte: "Meine Hände haben den Ball zu keinem Zeitpunkt losgelassen. Und der andere Punkt ist: Im Zweifel geht es zugunsten der Offense. Aber ganz ehrlich, tief in meinem Herzen bin ich überzeugt, dass ich diesen Ball gefangen habe."

Nach der Interception-Entscheidung bekamen die Broncos die Chance, in Field-Goal-Reichweite zu kommen. Wil Lutz verwandelte anschließend aus 23 Yards und entschied das Spiel. Im Championship Game treffen die Broncos nun am Sonntag (ab 21:00 Uhr im Liveticker) auf die New England Patriots.

Mehr News und Videos

NFL: A.J. Brown schenkt Straßenjungen 500 Dollar für Playstation

  • Video
  • 01:12 Min
  • Ab 0

Highlights - American Game: Kurioser Fumble bei den College-All-Stars

  • Video
  • 05:59 Min
  • Ab 0
September 07, 2025: Indianapolis Colts owner Carlie Irsay-Gordon and daughter during Indianapolis Colts owner Jim Irsay Colts Ring of Honor celebration at halftime of NFL, American Football Herren,...
News

Indianapolis Colts bestätigen FBI-Ermittlungen

  • 23.01.2026
  • 10:20 Uhr
Aufstieg: Jesse Minter übernimmt die Ravens
News

Baltimore Ravens: Minter folgt auf Harbaugh

  • 23.01.2026
  • 08:52 Uhr
New England quarterback Drake Maye (10) drops back to pass during an NFL, American Football Herren, USA Divisional round playoff game against the Houston Texans at Gillette Stadium in Foxborough, M...
News

NFL Playoffs: Championship Games - TV-Übertragung, Livestream und Ticker auf einen Blick

  • 23.01.2026
  • 08:45 Uhr
In guter Form: Sam Darnold und die Seahawks
News

Championship Games: Zeiten der zwei Spiele stehen fest

  • 23.01.2026
  • 08:45 Uhr
imago images 1071439790
News

Receiver zurück: Weitere Anspielstation für Drake Maye?

  • 23.01.2026
  • 08:39 Uhr
KANSAS CITY, MO - DECEMBER 25: Denver Broncos head coach Sean Payton after a Christmas Day NFL, American Football Herren, USA game between the Denver Broncos and Kansas City Chiefs on December 25, ...
News

Payton provoziert Patriots - Vrabel und Boutte reagieren

  • 23.01.2026
  • 07:47 Uhr
Buffalo Bills v Detroit Lions
News

Kultspieler der Lions beendet seine Karriere

  • 23.01.2026
  • 06:24 Uhr
Harbaugh nach der Niederlage bei den Steelers
News

Nach Harbaugh-Aus: Ravens präsentieren neuen Head Coach

  • 22.01.2026
  • 23:43 Uhr