NFL: Micah Parsons macht Druck auf Dallas Cowboys - neuer Vertrag über 40 Millionen Dollar?

Die anvisierte Vertragsverlängerung von Micah Parsons dürfte für die Dallas Cowboys zum finanziellen Kraftakt werden. Dem Outside Linebacker schwebt eine gewaltige Summe vor.

Micah Parsons möchte auch finanziell voll durchstarten. Der 25 Jahre alte Outside Linebacker glaubt fest an einen langfristigen Vertrag bei den Dallas Cowboys.

Noch ist jedoch Geduld gefragt. Laut Informationen von "DLLS Sports" gab es zwischen den Cowboys und Parsons-Agent David Mulegheta noch keine konkreten Gespräche. Dennoch sei der NFL-Profi nicht beunruhigt über seine Vertragssituation und habe sich bereits auf dem Trainingsgelände mit Besitzer Jerry Jones und dem stellvertretenden Vorsitzenden Stephen Jones ausgetauscht.

Es ist durchaus wahrscheinlich, dass die Verhandlungen in Kürze so richtig anlaufen und über viel Geld diskutiert wird. Parsons, der im Jahr 2021 von den Cowboys gedraftet wurde, spielte in der vergangenen Saison noch für ein Grundgehalt von 3 Millionen Dollar.

Das Ende der Fahnenstange dürfte damit aber noch nicht erreicht sein. Zwar hatte Parsons im Vorjahr noch erklärt, keine 40 Millionen Dollar im Jahr zu benötigen, seitdem hat sich jedoch einiges geändert.