Vor knapp eineinhalb Monaten feierten die Philadelphia Eagles den Gewinn des Super Bowls. Mittlerweile ist schon längst wieder Liga-Alltag eingetreten, die Eagles stecken tief in der Offseason. Können sie dem Mythos des "Super-Bowl-Hangover" trotzen? von Tim Rausch Handfeste Beweise sind kaum auffindbar, und dennoch wird er gefürchtet. Gemeint ist nicht Bigfoot, auch nicht der Yeti, sondern der Mythos des "Super-Bowl-Hangover". Die NFL-Teams, die im Super Bowl spielen, wollen eine darauffolgende Pleite-Saison dringend vermeiden. Besonders die Siegerseite möchte den Platz an der Sonne nicht hergeben. Zuletzt erwischte es in diesem Szenario die Los Angeles Rams, die im Anschluss an den Super Bowl eine 5:12-Saison hinlegten und die Playoffs klar verfehlten. Eine Folge von zahlreichen Abgängen (auch auf Coaching-Seite), Verletzungspech und wenig Kapital in der Free Agency und dem NFL Draft. Das Coaching-Karussell dreht sich dieses Jahr vorerst nicht mehr und die ersten Wellen der Free Agency sind vorüber. Stellt sich die Frage: Wie gut sind die Eagles auf einen möglichen Hangover vorbereitet?

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Eagles: Änderungen im Trainerstab Dass sich die erfolgreichsten Teams damit abfinden müssen, dass der Trainerstab durch Abgänge gering bis stark durchgewirbelt wird, ist kein Geheimnis. Die Eagles kommen in diesem Jahr vergleichsweise glimpflich davon. Offensive Coordinator Kellen Moore schließt sich den New Orleans Saints als Head Coach an und nimmt einige Assistenten mit, unter anderem Quarterback-Coach Doug Nussmeier. Gleichzeitig bleiben wichtige Säulen bestehen, etwa Defensive Coordinator Vic Fangio und seine Assistenten sowie Jeff Stoutland, der langjährige Kopf hinter der Offensive Line. Die Abgänge fängt Head Coach Nick Sirianni größtenteils intern auf. Kevin Patullo, bisher zuständig für das Koordinieren des Passspiels, wird der neue Offensive Coordinator. Als Quarterback-Coach übernimmt Scot Loeffler. Er war zuvor der Head Coach der Bowling Green State University.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Eagles: Die Free Agency im Detail Deutlich mehr Abgänge verzeichneten die Eagles in der Free Agency. Einige Routiniers wie Cornerback James Bradberry (verpasste die Saison verletzungsbedingt), Edge Rusher Brandon Graham (Karriereende) oder Cornerback Darius Slay stehen nicht mehr unter Vertrag. Power Ranking nach der Free Agency

Die wichtigste Baustelle jedes Teams Aber auch mehrere gute, junge Spieler verließen das Team, um bei anderen Franchises hoch dotierte Verträge zu unterschreiben. Dazu zählen Offensive Liner Mekhi Becton, Defensive Liner Milton Williams, Edge Rusher Josh Sweat, Cornerback Isaiah Rodgers und Safety C.J. Gardner Johnson (per Trade nach Houston). Immerhin konnte Star-Linebacker Zach Baun mit einer Verlängerung gehalten werden. Running Back Saquon Barkley und Right Tackle Lane Johnson verlängerten ebenfalls vorzeitig. Auf der Zugangsseite setzen die Eagles auf eine ähnliche Methodik wie im vergangenen Jahr. Spieler wie Running Back AJ Dillon, Edge Rusher Joshua Uche, Cornerback Adoree Jackson oder Edge Rusher Azeez Ojulari unterschieben für die kommende Spielzeit und kleines Geld.

NFL: Frust über Entlassung? Ex-Eagles-Star schießt gegen Hurts

Sie alle deuteten in der Vergangenheit ihre Qualitäten in der NFL an, konnten diese Leistungen jüngst aber nicht mehr abrufen. Die Eagles erhoffen sich sicherlich eine ähnlich steile (Rück-)Entwicklung, wie bei Becton oder Baun.

Anzeige

Eagles: Draft als einer der Schlüssel Gleichzeitig bringen die Eagles-Verluste in der Free Agency für den NFL Draft 2026 wichtige "Compensatory Picks" ein. Aufgrund der großzügigen Verträge, die einige Eagles-Spieler in der Free Agency bei anderen Teams unterschrieben haben und der Tatsache, dass die Eagles selbst keine hoch dotierten Verträge an externe Spieler gegeben haben, dürften sie für 2026 einen Pick in der dritten, vierten, fünften und sechsten Runde zusätzlich erhalten. In den ersten vier Runden im diesjährigen Draft verfügen die Eagles jeweils über den 32. Pick. Draft-Munition, die für die langfristige Erhaltung des Kaders enorm wertvoll ist.

Anzeige