NFL: Mike Evans überrascht mit Vergleich - Baker Mayfield erinnere ihn an Johnny Manziel

Auf dem Rasen scheint die Verbindung zwischen den beiden mittlerweile zu stimmen. Evans hat eine Vermutung, woran das liegt. Dabei zieht der 30-Jährige einen interessanten Vergleich:

"Er ist Johnny ähnlich, sein Spielstil. Ich meine wirklich ähnlich". Gemeint ist Johnny Manziel. Mit dem ehemaligen Quarterback der Cleveland Browns spielte Evans am Texas A&M College zusammen.

"Es war also einfach, sich darauf einzustellen, mit ihm zu spielen. Ein kleinerer Quarterback, aber ein großartiger Athlet. Er wirft wie ein Baseballspieler, eine wirklich enge Spirale. Er hat einen wirklich guten Arm, kann improvisieren, kann all diese Dinge tun. Ich freue mich darauf zu sehen, was wir dieses Jahr erreichen können", so Evans weiter.