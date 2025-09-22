Im Duell der Backup-Quarterbacks setzten sich die Minnesota Vikings mit Carson Wentz klar gegen die Cincinnati Bengals mit Jake Browning durch und gewannen 48:10. Währenddessen spielte ein Cornerback der Vikings das Spiel seines Lebens.

Die Partie zwischen den Minnesota Vikings und den Cincinnati Bengals war zur Halbzeit praktisch entschieden: Minnesota führte klar mit 34:3. Carson Wentz überzeugte als Backup von J.J. McCarthy dabei ebenso wie das starke Laufspiel.

Hauptverantwortlich war aber ein Spieler der Defense: Isaiah Rodgers.

Zur Halbzeit konnte der Vikings-Cornerback bereits eine unglaubliche Statline vorweisen: zwei Forced Fumbles, ein abgewehrter Pass, eine Interception und zwei Touchdowns.

Rodgers war wahrscheinlich noch außer Atem, als er sich spät im zweiten Viertel erneut Ja’Marr Chase in den Weg stellte.