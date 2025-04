Randy Moss ist eine Legende der Minnesota Vikings. In diesem Jahr bekommt sein Sohn Montigo die Chance, in die Fußstapfen der NFL-Ikone zu treten.

Randy Moss und die Minnesota Vikings - das war einst eine ganz besondere Beziehung. Im NFL Draft 1998 wurde Moss an 21. Stelle von den Vikings gezogen und schrieb seinen Namen in den Folgejahren in die Rekordbücher der Franchise.

Sieben Saisons spielte der Wide Receiver in Minnesota, nur in seiner letzten kompletten Spielzeit für die Vikings verpasste er die 1.000-Yards-Marke. 1998, 2000 und 2003 führte er die NFL bei den Touchdowns an und wurde zum All-Pro gewählt.

Mehr als 20 Jahre später erhält nun sein Sohn Montigo Moss die Gelegenheit, an der alten Wirkungsstätte seines Vaters für Schlagzeilen zu sorgen. Die Vikings luden Moss Junior offiziell in ihr Rookie-Minicamp ein.