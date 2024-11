NFL Munich Game - Umbau im Eiltempo: Wie aus der Bayern-Arena ein NFL-Tempel wird

Denn viel Zeit bleibt nicht. Weshalb bereits kurz nach dem 1:0 des FC Bayern in der Champions League gegen Benfica Lissabon die Arbeiten begannen. Denn die Verantwortlichen wissen zwar schon, wie die Arena umgebaut werden muss, damit sie NFL-tauglich wird.

König Fußball machte sich noch bis in den späten Mittwochabend breit, als sich die NFL bereits anschickte, das Kommando zu übernehmen.

Rund 70.000 Zuschauer werden am Sonntag beim NFL Munich Game in der Allianz Arena des FC Bayern München sein. Der Aufwand, das Stadion bereit für die NFL zu machen, ist riesig.

Das Wichtigste in Kürze

"Der Aufwand, der für dieses Spiel betrieben wird, ist enorm. Nicht so groß, wie bei einem Champions-League-Finale, aber gigantisch", sagt Arena-Chef Jürgen Muth bei "beimfootball".

Doch im Vergleich zu 2022 bleibt diesmal ein Tag weniger Zeit, um das Stadion rechtzeitig fertig zu bekommen. Es wird also deutlich stressiger.

Munich Game: Die Handgriffe müssen sitzen

Weil die Mannschaften am Samstag bereits auf den Platz wollen, um sich mit den Gegebenheiten vertraut zu machen, müssen die Handgriffe sitzen. Alle Beteiligten setzen sich ehrgeizige Ziele, damit am Sonntag rund 70.000 Fans die Partie zwischen den Carolina Panthers und New York Giants genießen können.

Drei Bereiche nennt Muth, die in diesem Jahr besonders im Fokus stehen. "Eine große Herausforderung ist das Infield, weil ein Footballplatz einen anderen Zuschnitt hat als ein deutscher Fußballplatz."

Das Spielfeld der Münchner ist 105 Meter lang, die NFL benötigt allerdings knapp 110 Meter. In der Breite muss gekürzt werden: Von 68 Meter runter auf knapp 50 Meter. Auch die Linien auf dem Rasen müssen neu angebracht werden, außerdem werden Tore durch Goal Posts ersetzt.

Muth: "Wir müssen die Räume hinter den Fußballtoren komplett umbauen, dass man dort nicht Hartbelege hat, sondern Weichbelege. Wir müssen auch entsprechende Schutzeinrichtungen an die Rückwand bringen, weil dann auch die Spieler für den Fall, dass sie dort ins Off laufen, geschützt sein müssen."