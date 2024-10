Die NFL gibt bekannt, wer in München die Halbzeitshow beim Spiel der New York Giants und Carolina Panthers rocken soll: US-Superstar Machine Gun Kelly, der mit seiner Version von John Denvers "Country Road" auftreten wird.

Die NFL hat am Donnerstag bekanntgegeben, dass Rapper Machine Gun Kelly beim International Game in München in der Halbzeitshow auftreten wird.

MGK, wie der Rapper, Sänger, Songwriter und Schauspieler auch genannt wird, soll am 10. November beim Spiel der New York Giants gegen die Carolina Panthers den deutschen Fans in der Allianz Arena einheizen.

Interessant: Machine Gun Kelly hat zuletzt einen Ausflug in die Country-Musik unternommen, sein Song "Lonely Road" ist an "Country Road" angelehnt. Der Klassiker von John Denver wurde bei den Munich Games von den Fans in der Allianz Arena lautstark gesungen, die Videos gingen weltweit viral.

Machine Gun Kelly erwartet deshalb ein begeistertes Publikum. "Ich freue mich sehr darauf, in Deutschland beim kommenden NFL-Spiel in München aufzutreten", sagte MGK: "Die Energie, die die deutschen Fans mitbringen, ist unübertroffen!"