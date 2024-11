NFL Munich Game 2024: Anders als 2022, aber deswegen nicht schlechter - Kommentar

Ist der Hype um die NFL-Spiele in Deutschland schon vorbei? Nein! Das Munich Game 2024 war anders als das magische Debüt vor zwei Jahren. Aber deswegen sicher nicht schlechter. Ein Kommentar.

Aus der Allianz Arena berichtet Kevin Obermaier

Country Roads, take me home, to the place I belong.

Als John Denver gegen Ende des NFL Munich Games zwischen den Carolina Panthers und New York Giants durch die Allianz Arena schallte, fühlte man sich kurz zurückversetzt.

Als der so herrlich mitzugrölende Country-Song vor zwei Jahren beim NFL-Debüt auf deutschem Boden aus 70.000 Kehlen fast unisono erklang, war ein Moment für die Ewigkeit geboren.

Der Moment, der vielleicht mehr als alle anderen mit der Liebe deutscher Fans für American Football in Verbindung gebracht wurde. Der symbolisch für den Hype stand, den das eiförmige Leder hierzulande ausgelöst hatte. Und im ersten Munich Game in einem emotionalen Vulkanausbruch kulminierte.