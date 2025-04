Patrick Mahomes ist schon jetzt einer der besten Spieler der NFL-Geschichte. Dabei wäre es fast nie so weit gekommen, der Superstar-Quarterback wollte schon vor seinem ersten NFL-Snap die Schuhe an den Nagel hängen.

Patrick Mahomes hat in seiner NFL-Karriere schon jetzt eigentlich alles erreicht, was es zu erreichen gibt. Der Quarterback hat drei Mal den Super Bowl gewonnen, wurde dabei jedes Mal MVP des Endspiels und hat zwei Regular-Season-MVPs in seiner Vita stehen.

Wie seine Mutter Randi Mahomes jetzt berichtet, wäre es fast nie so weit gekommen. Ihr Sohn soll bereits in der High School mit dem Gedanken gespielt haben, das Footballspielen aufzugeben.