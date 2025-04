Denn es wird Zeit, etwas rumzuspinnen und einen Blick in die Glaskugel zu werfen.

Mock Drafts hier , Spieleranalysen dort und die neuesten News zum NFL Draft 2025 sowieso überall . Genug davon, zumindest an dieser Stelle.

In knapp einem Monat steigt der NFL Draft 2025. Es ist also höchste Zeit, ein paar steile Thesen für die Tages der Talentziehung aufzustellen.

Aktuell werden hauptsächlich zwei Quarterbacks in der ersten Runde gehandelt: Cam Ward und Shedeur Sanders. Aber mit Jaxson Dart schleicht sich aufgrund seiner vielversprechenden Anlagen ebenfalls in den ersten Tag des Drafts rein.

NFL Draft 2025 - These #1: Mehr als zwei Quarterbacks in Runde 1

Allerdings fällt Shedeur Sanders ganz schön tief. Vor einigen Monaten galt er noch als potenzieller erster Pick im Draft, doch Teams fürchten, dass ihm das elitäre Potenzial fehlt, um ein wirklicher Unterschiedsspieler zu werden. Deshalb muss er einige Zeit warten, bis am Ende der ersten Runde endlich sein Name ausgerufen wird.

NFL Draft 2025 - These #2: Shedeur Sanders fällt tief

NFL Draft 2025 - These #3: Aaron Rodgers unterschreibt nicht in Pittsburgh

Dass Ashton Jeanty früh im Draft gewählt werden dürfte, ist klar. Aber auch Omarion Hampton ist ein außerordentlich talentierter Running Back. Hampton schafft es ebenfalls in die Top 10, er wird von den Bears gewählt.

NFL Draft 2025 - These #4: Zwei Running Backs in den Top 10

NFL Draft 2025 - These #5: Garrett Wilson geht per Trade ... nach New York

Garrett Wilson wird getradet... nach New York! Denn die Giants sichern sich die Dienste des aktuellen Jets-Receivers. Gerüchten zufolge ist Wilson offen für einen Tapetenwechsel, eine neue Wohnung muss er dabei allerdings nicht beziehen - er bleibt in New York.