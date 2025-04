Auch kamen Gerüchte auf, in Darnolds Vertrag gäbe es ab dem zweiten Jahr bis auf eine Verletzungs-Klausel in Höhe von 17,5 Millionen Dollar keinerlei Garantien. Dementsprechend hieß es ursprünglich, der Deal sei lediglich ein Einjahresvertrag über 37,5 Millionen Dollar. Sollte Darnold sich nicht verletzten, käme Seattle nach der ersten Saison ohne weitere Kosten aus dem eigentlichen Dreijahresvertrag in Höhe von 100,5 Millionen Dollar.

Bei den Seattle Seahawks gab es in der Offseason einen radikalen Umbruch in der Offense. Nach sechs Jahren, drei davon als Starter, trennte sich die Franchise von Quarterback Geno Smith. Der Routinier wurde zu den Las Vegas Raiders getradet.

Das Quarterback-Karussell ist auch in dieser Offseason aktiv, Sam Darnold schließt sich den Seattle Seahawks an, dafür trennen sich die Seahawks von Geno Smith, der bei den Las Vegas Raiders untergekommen ist und ebenfalls einen neuen Kontrakt unterschreibt. Die Details der beiden Verträge lassen dabei die Gerüchteküche kochen.

3. Pick: New York Giants - WR Tetairoa McMillan (Arizona Wildcats) Die Giants müssen einige Löcher stopfen. Ein Quarterback sollte auf jeden Fall noch in der Free Agency, per Trade oder im weiteren Verlauf des Drafts geholt werden. Für den zukünftigen Quarterback wäre Tetairoa McMillan eine große und fangsichere Anspielstation.

4. Pick: New England Patriots - OT Will Campbell (LSU) Die Patriots müssen eine Offensive um Quarterback Drake Maye aufbauen. Sicherlich wäre ein Playmaker denkbar, aber Will Campbell verstärkt die Offensive Line. Auf dem Papier ist er ein Tackle, könnte aber auch auf die Guard-Position wechseln.

6. Pick: Las Vegas Raiders - RB Ashton Jeanty (Boise State) Ein Running Back in den Top 10? Ja, weil Ashton Jeanty es für die Raiders rechtfertigt! Das Ausnahmetalent würde Las Vegas eine wirkliche Gefahr auf der Position des Ballträgers geben, die so nicht annähernd im Kader steht.

7. Pick: New York Jets - TE Tyler Warren (Penn State) Justin Fields soll vorerst die Offensive der Jets dirigieren. Dazu könnte er eine große Anspielstation über die kurzen und mittleren Distanzen gebrauchen. Oder mit anderen Worten: Er könnte Tyler Warren gebrauchen. Auch in der Red Zone ist er eine gute Option, kam am College auf 19 Receiving Touchdowns.

9. Pick: New Orleans Saints - CB Will Johnson (Michigan) Die Saints müssen dringend in der Secondary nachbessern. Will Johnson bringt die Größe und Athletik mit, um im traditionell Man-orientierten Verteidigungssystem der Saints zu bestehen.

10. Pick: Chicago Bears - EDGE James Pearce Jr. (Tennessee) Die Bears arbeiten derweil an ihrem Pass Rush. Mit Montez Sweat steht ein Star in den eigenen Reihen, Dayo Odeyingbo erhielt in der Free Agency einen großzügigen Vertrag. James Pearce wäre damit die dritte Option und würde für eine gute Rotation sorgen.

11. Pick: San Francisco 49ers - OT Armand Membou (Missouri) Die 49ers müssen ein bisschen an ihrer Offensive Line schrauben. Nicht zuletzt, weil es an einigen Stellen qualitativ nicht erste Sahne ist und auch ein Trent Williams nicht jünger wird. Arman Membou könnte als Guard starten und langfristig - bei guter Entwicklung - Williams sogar auf Left Tackle beerben.

15. Pick: Atlanta Falcons - EDGE Mykel Williams (Georgia) Mykel Williams hätte in diesem Szenario keinen weiten Weg und darf im Bundesstaat Georgia wohnen bleiben. Den Falcons würde er eine physische Präsenz auf der Position des Defensive Ends geben. Den chronisch schwachen Pass Rush von Atlanta könnte er so beleben.

16. Pick: Arizona Cardinals - CB Jahdae Barron (Texas) Die Cardinals kümmern sich um die Passverteidigung. Cornerback Jahdae Barron kann verschiedene Position in der Secondary bekleiden und gewann im vergangenen Jahr die Auszeichnung für den besten Cornerback am College.

17. Pick: Cincinnati Bengals - OL Grey Zabel (North Dakota State) Die Gesundheit von Quarterback Joe Burrow ist das A und O! Deshalb müssen die Bengals die Offensive Line unbedingt stärken. Grey Zabel dürfte in erster Linie als Guard in Frage kommen und kann dort für mehr Stabilität sorgen.

18. Pick: Seattle Seahawks - EDGE Mike Green (Marshall) Die Seahawks haben ausreichend Physis in der Defensive Line, besonders in der interior D-Line. Mike Green bringt nochmal mehr Tempo und Explosivität über Außen.

24. Pick: Minnesota Vikings - DL Walter Nolen (Ole Miss) Minnesota holt derweil einen weiteren Defensive Liner. Zwar investierten die Vikings in der Free Agency bereits in diese Positon, sowohl Jonathan Allen als auch Javon Hargrave sind allerdings jenseits der 30 Jahre. Nolen könnte als Rotationsspieler auflaufen und eines Tages übernehmen.

26. Pick: Los Angeles Rams - G Tyler Booker (Alabama) Die Rams holen sich mehr Robustheit für die wacklige interior Offensive Line. Tyler Booker dürfte in erster Linie als Guard eingeplant sein, Steve Avila könnte in diesem Szenario auf die Center-Position rücken. So oder so: Die Rams brauchen mehr Qualität in der Mitte der O-Line.

28. Pick: Detroit Lions - EDGE Shemar Stewart (Texas A&M) Auch die Lions schrauben an der Defensive Line. Shemar Stewart sorgte beim NFL Combine für Schlagzeilen und überragte mit seiner Athletik. Ihm fehlt noch der nötige Feinschliff, den kann er bei den Lions bekommen.

31. Pick: Kansas City Chiefs - TE Colston Loveland (Michigan) Die Chiefs finden den langfristigen Nachfolger von Travis Kelce . Colston Loveland ähnelt in seiner Spielweise dem Routinier. Er bewegt sich gut in Räumen, holt Yards auf eigene Faust raus und ist eine sichere Anspielstation.

32. Pick: Philadelphia Eagles - OT Josh Simmons (Ohio State) Josh Simmons ist zu gut, um nicht in der ersten Runde gewählt zu werden. Er fällt lediglich so weit, weil ihn ein Kreuzbandriss im Oktober 2024 ausbremste. Die Eagles haben keine Not, ihn sofort ins Feuer zu werfen. Er kann in Ruhe seine Verletzung auskurieren und von den gestandenen O-Line-Stars lernen.

NFL Mock Draft 2025 1.0 Die erste große Welle der Free Agency ist durch, der NFL Draft steigt in knapp einem Monat. ran wirft einen Blick in die Glaskugel und versucht zu erahnen, wer wann zu wem in der ersten Runde geht. (Hinweis: In diesem Mock Draft finden keine Trades statt)

NFL: Neue Details machen stutzig

Doch das stellte sich vor wenigen Tagen als Irrtum heraus. Wie "Spotrac" und "Over the Cap" berichten, kommen die Seahawks erst nach zwei Jahren aus dem Vertrag - aber auch dann nur, wenn sie 19,5 Millionen Dollar an Dead Cap schlucken. Eine Entlassung nach einem Jahr würde über 40 Millionen Dollar an Dead Cap bedeuten, was dieses Szenario unwahrscheinlich macht. Insgesamt würde Darnold über zwei Jahre 66,5 Millionen Dollar verdienen.

Der kürzlich bekanntgewordene Deal von Smith bei den Raiders lässt daher aufhorchen, denn der 34-Jährige unterschrieb in Las Vegas über zwei Jahre und 75 Millionen Dollar - 66,5 Millionen Dollar davon sind garantiert. Also genau so viel, wie auch Darnold in Seattle bis 2026 zustünden.

Das bringt neue Spekulationen: Die ursprünglichen Berichte über Smiths-Tradewünsche ergeben nicht mehr ganz so viel Sinn, wenn er in Las Vegas praktisch den gleichen Deal wie Darnold in Seattle akzeptiert. Für Licht im Dunklen könnte wohl nur Smith selbst sorgen, doch bisher schweigt der Quarterback zu den Ereignissen der Offseason.