NFL MVP 2025: Josh Allen als wertvollster Spieler ausgezeichnet

Buffalos Quarterback setzt sich gegen seinen Vorgänger durch.

Den Super Bowl verpasst, aber immerhin die MVP-Auszeichnung gewonnen: Josh Allen ist erstmals als wertvollster Spieler der NFL ausgezeichnet worden.

Der Quarterback der Buffalo Bills verwies bei der Wahl Vorjahresgewinner Lamar Jackson, Joe Burrow, Jared Goff und den einzigen Nicht-Quarterback Saquan Barkley.

Allen hatte die Regular Season mit den Buffalo Bills als Divisionssieger der AFC East und als Zweiter der Conference abgeschlossen. Er brachte es dabei auf 28 Touchdowns-Pässe bei nur 6 Interceptions und 12 Touchdowns über das Laufspiel.

In den Playoffs waren die Bills im AFC Championship Game an den Kansas City Chiefs gescheitert, die am Sonntag im Super Bowl in New Orleans auf die Philadelphia Eagles treffen.

Die Auszeichnung als Offensive Player of the Year ging an Philadelphias Running Back Saquon Barkley.

Bei den NFL Honors wurden auch die neuen Mitglieder der Hall of Fame vorgestellt, die im August in Canton aufgenommen werden: