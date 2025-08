Auf der Waage haben sich seine Anstrengungen inzwischen bemerkbar gemacht, so habe er bereits fünf Kilo abgenommen.

"Ich musste die Süßigkeiten aus meinem Ernährungsplan streichen", erklärte er im Gespräch mit "ESPN": "Ich war früher ein großer Fan von Skittles und habe ständig Süßigkeiten gegessen. Also habe ich einfach versucht, auf zuckerhaltige Sachen zu verzichten und mehr zu trinken. Ich muss in Bezug auf meine Ernährung professioneller werden."

So erklärte der 23-Jährige im Trainingslager der NFL -Franchise, er habe verstanden, dass seine zuckerreiche Ernährung nicht mit seinen Zielen auf dem Spielfeld vereinbar sei, weshalb er in der Offseason Änderungen vorgenommen habe.

Anthony Richardson will professioneller werden. Deshalb streicht der Quarterback der Indianapolis Colts bestimmte Lebensmittel von seinem Speiseplan.

Das Wichtigste in Kürze

Richardson kämpft um Starter-Posten

"Ich habe einfach das Gefühl, dass ich im vergangenen Jahr und im Jahr davor mehr hätte tun können", so der Passgeber: "All die richtigen NFL-Größen, die tun immer mehr. Sie tun mehr, als andere von ihnen erwarten. Nach der vergangenen Saison hatte ich das Gefühl, dass ich nicht nur für das Team, sondern auch für mich selbst mehr tun muss."

Und weiter: "Wenn ich großartig sein und eines Tages in die Hall of Fame kommen will, muss ich mehr tun. Ich weiß, dass ich Dinge tun muss, die andere nicht tun würden."

Richardson, der von den Colts 2023 in der ersten Runde gedraftet wurde, kämpft mit Daniel Jones um den Starter-Posten in Indianapolis.