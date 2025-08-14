nfl offseason
NFL: Nach Festnahme - Entscheidung um Rookie Quinshon Judkins von den Clevaland Browns gefallen
- Veröffentlicht: 14.08.2025
- 23:43 Uhr
- Tim Rausch
Die Cleveland Browns können wohl auf Running Back Quinshon Judkins bauen. Gegen den Rookie wird Medienberichten zufolge keine Anklage erhoben.
Die NFL-Saison steht kurz vor dem Startschuss, auch bei den Cleveland Browns laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.
Derweil können die Browns wohl auch mit Rookie Quinshon Judkins planen. Der Running Back wurde vor gut einem Monat festgenommen, ihm wurde häusliche Gewalt vorgeworfen.
Allerdings wird es wohl vorerst zu keiner Anklage gegen den Zweitrundenpick kommen. Wie mehrere Medienhäuser übereinstimmend berichten, kam es vor Gericht zu keiner Anklage.
NFL Judkins nicht im regulären Trainingsbetrieb
Die Anklagevertretung begründete die Entscheidung damit, dass der Fall mit einem zu großen zeitlichen Abstand der Polizei gemeldet wurde, keine Videobeweise vorliegen und keine unabhängigen Augenzeugen hätten aussagen können.
Bisher hat Judkins noch nicht seinen Rookie-Vertrag unterschrieben, auch dem Teamtraining blieb er bis dato fern. Dies könnte sich in den kommenden Tagen ändern.