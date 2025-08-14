Anzeige
nfl offseason

NFL: Nach Festnahme - Entscheidung um Rookie Quinshon Judkins von den Clevaland Browns gefallen

  • Veröffentlicht: 14.08.2025
  • 23:43 Uhr
  • Tim Rausch

Die Cleveland Browns können wohl auf Running Back Quinshon Judkins bauen. Gegen den Rookie wird Medienberichten zufolge keine Anklage erhoben.

Die NFL-Saison steht kurz vor dem Startschuss, auch bei den Cleveland Browns laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Derweil können die Browns wohl auch mit Rookie Quinshon Judkins planen. Der Running Back wurde vor gut einem Monat festgenommen, ihm wurde häusliche Gewalt vorgeworfen.

Anzeige
Anzeige
CHARLOTTE, NC - AUGUST 08: Cleveland Browns quarterback Shedeur Sanders (12) reverses his field of direction to momentarily escape some defenders during a NFL, American Football Herren, USA preseas...

HIER KOSTENLOS STREAMEN: Ausgewählte Preseason-Spiele im Relive im NFL Network

Hier geht's zum Joyn-Stream

Anzeige

HIER KOSTENLOS STREAMEN: Ausgewählte Preseason-Spiele im Relive im NFL Network

Allerdings wird es wohl vorerst zu keiner Anklage gegen den Zweitrundenpick kommen. Wie mehrere Medienhäuser übereinstimmend berichten, kam es vor Gericht zu keiner Anklage.

Anzeige

NFL Judkins nicht im regulären Trainingsbetrieb

Die Anklagevertretung begründete die Entscheidung damit, dass der Fall mit einem zu großen zeitlichen Abstand der Polizei gemeldet wurde, keine Videobeweise vorliegen und keine unabhängigen Augenzeugen hätten aussagen können.

Bisher hat Judkins noch nicht seinen Rookie-Vertrag unterschrieben, auch dem Teamtraining blieb er bis dato fern. Dies könnte sich in den kommenden Tagen ändern.

Mehr NFL

NFL: Shitstorm! Aaron Donald "Helmet to Helmet" mit Sohn

  • Video
  • 01:34 Min
  • Ab 0
imago images 1064877291
News

Bengals: Rudelbildung nach Rookie-Hit gegen Burrow

  • 14.08.2025
  • 22:26 Uhr
Madden NFL 26
News

Madden NFL 26 von EA Sports im ran-Test: Heftiger Schnee, mehr Gänsehaut - aber auch einige nervige Bugs

  • 14.08.2025
  • 22:24 Uhr
Amon-Ra St. Brown
News

Amon-Ra kritisch: Hier läuft es bei den Lions nicht

  • 14.08.2025
  • 22:00 Uhr
Cleveland Browns quarterbacks, Shedeur Sanders (12), Dillon Gabriel (5) and Joe Flacco (15) talk during training camp drills in Berea, Ohio, on Monday, July 28, 2025. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUN...
News

Browns im QB-Chaos - Shedeur Sanders verletzt sich

  • 14.08.2025
  • 21:48 Uhr
NFL, American Football Herren, USA New York Jets at Green Bay Packers Aug 9, 2025; Green Bay, Wisconsin, USA; Green Bay Packers quarterback Jordan Love (10) hands off the ball to Green Bay Packers ...
News

Packers in Sorge: Operation bei Quarterback Love

  • 14.08.2025
  • 21:47 Uhr
1772760442

NFL Top 100: Cowboys-Duo stürzt ab - auch Kelce dabei

  • Galerie
  • 14.08.2025
  • 21:10 Uhr
imago images 1064908511
News

NFL-Preseason: Shedeur Sanders sorgt für Rekord-Quote

  • 14.08.2025
  • 20:49 Uhr

NFL: Amon-Ra St. Brown rasiert Miami Dolphins komplett

  • Video
  • 01:26 Min
  • Ab 0
Rashee Rice
News

Sperre möglich: NFL-Anhörung von Rice terminiert

  • 14.08.2025
  • 18:36 Uhr
Mehr News und Videos

NFL: Taylor Swift überrascht Patrick Mahomes mit Anruf

  • Video
  • 01:09 Min
  • Ab 0
2227369190
News

Die Dolphins und der unerwartete Absturz

  • 14.08.2025
  • 15:35 Uhr

NFL: Igitt-Brezel? Colts mit fragwürdigem Stadionsnack

  • Video
  • 01:25 Min
  • Ab 0
Ein Herz für Fußball: Tom Brady
News

Brady: Dieser Quarterback ist mir am ähnlichsten

  • 14.08.2025
  • 14:38 Uhr
Shedeur Sanders
News

Gewinner und Verlierer: "Retter" Dart, Sanders liefert

  • 14.08.2025
  • 14:37 Uhr

NFL: Michael Phelps lässt Ravens-Stars im Schwimmbad alt aussehen

  • Video
  • 02:04 Min
  • Ab 0
imago images 1016237578
News

Barfuß-Receiver beklagt "Pussifizierung Amerikas"

  • 14.08.2025
  • 13:43 Uhr
Super Bowl LVIII - San Francisco 49ers v Kansas City Chiefs
News

Cowboys: Keine Eile bei Parsons-Vertragsverlängerung

  • 14.08.2025
  • 13:28 Uhr
imago images 1060929667
News

Rooney attackiert Brady: "Wenig Ahnung von Fußball"

  • 14.08.2025
  • 12:56 Uhr

Taylor Swift und Travis Kelce: Spielte Andy Reid Liebes-Amor?

  • Video
  • 01:02 Min
  • Ab 0