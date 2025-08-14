Die Cleveland Browns können wohl auf Running Back Quinshon Judkins bauen. Gegen den Rookie wird Medienberichten zufolge keine Anklage erhoben.

Die NFL-Saison steht kurz vor dem Startschuss, auch bei den Cleveland Browns laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Derweil können die Browns wohl auch mit Rookie Quinshon Judkins planen. Der Running Back wurde vor gut einem Monat festgenommen, ihm wurde häusliche Gewalt vorgeworfen.