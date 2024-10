NFL: Nach Kritik an TV-Debüt - Tom Brady übt Selbstkritik

In seiner YouTube-Show erklärte TB12, dass er im Vorfeld des Spiels zwischen den Cleveland Browns und den Dallas Cowboys müde gewesen sei, die Partie selbst für ihn aber durchaus aufregend war. Zudem sagte Brady, er erwarte, mit mehr Erfahrung auch besser zu werden.

Der siebenmalige Super-Bowl-Sieger hat nun erklärt, dass er sich bewusst ist, dass er noch das ein oder andere in seiner Funktion als Experte beim US-Sender "Fox" lernen muss.

Das TV-Debüt von Quarterback-Legende Tom Brady in Woche 1 der neuen NFL -Saison erhielt gemischte Kritiken, vor allem viele Fans zeigten sich mit dem Auftritt unzufrieden .

Für sein TV-Debüt muss Tom Brady einiges an Kritik einstecken. Der Ex-Quarterback zeigt sich nun selbstkritisch.

Brady mit Selbstkritik

"Es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, und es gibt definitiv noch einiges zu verbessern. Es ist also alles ein Lernprozess", so der Ex-Sportler. "Ich hatte das Gefühl, dass ich das tue, was ich tun sollte, und ich weiß einfach, dass es noch besser werden wird."

Die nächste Chance bekommt Brady in Woche zwei im Spiel zwischen den New Orleans Saints und den Dallas Cowboys am Sonntag (ab 19 Uhr im Liveticker).