American football
NFL - Nach Kritik von George Kittle: NFLPA stellt Riechsalz-Verbot klar und kommt 49ers-Star entgegen
- Aktualisiert: 08.08.2025
- 10:20 Uhr
- Mike Stiefelhagen
George Kittle äußert sich kritisch über ein neues Verbot der NFL und scherzt dabei sogar über einen möglichen Rücktritt als Reaktion. Doch so schlimm wie angenommen ist es wohl nicht.
Rolle rückwärts! NFL-Spieler dürfen wohl doch Riechsalz weiterhin verwenden.
Zunächst nahm man an, dass der Einsatz von Riechsalz und Substanzen mit Ammoniak zur kommenden Saison verboten wird. Das betrifft Kapseln, Inhalatoren, Mischflüssigkeiten in einem Becher oder eben auch zum Riechen. Eine entsprechende Memo ging seitens der NFLPA am Mittwoch an die Spieler raus.
Das Verbot sollte für das Spiel, aber auch für das Aufwärmen, die Halbzeit oder Aktivitäten währenddessen an der Seitenlinie zählen.
Diese Entscheidung verärgerte einige Spieler. Unter anderem George Kittle, die öffentlich ihr Unverständnis kund taten. Daraufhin reagierte die Spielergewerkschaft NFLPA und stellte den Sachverhalt deutlicher klar.
In dem neuen Statement kommt die neue Regelung besser hervor. Es sei lediglich den NFL-Teams verboten, solche Substanzen zu organisieren und den Spielern bereitzustellen. Die Spieler selber dürfen auf eigene Gefahr nutzen. Es muss nur ohne die Unterstützung ihrer Franchise geschehen.
NFL-Verbot: Kittle droht spaßeshalber mit Karriereende
Der Tight End der San Francisco 49ers unterbrach vor der neuen Erklärung sogar ein Interview des Kollegen Fred Warner beim "NFL Network" deswegen.
Eine neue Studie der "FDA" (Food & Drug Administration) warnt vor dem Einsatz von Riechsalz und Ammoniak. Man könnte die Effizienz und Sicherheit schlussendlich nicht beweisen. Es bleibt "ein Restrisiko von neurologischen Schäden".
Daraufhin entschloss sich die NFL, diese Substanzen und Anwendungen zu verbieten. Zum Schutz und zur Sicherheit der Spieler. "Ich muss mir mal Luft verschaffen. Seitdem ich davon weiß, bin ich tief bestürzt," beichtete Kittle im Interview, der Riechsalz regelmäßig nutzt. Scheinbar sogar vor jedem offensiven Drive: "Ich vermisse es bereits jetzt schon".
Kittle ist bereits seit neun Jahren Teil der NFL. Scherzhaft sagte er: "Ich überlege jetzt meine Karriere zu beenden. Aber nein, ernsthaft. Wir müssen hier einen Mittelweg finden. Jemand muss mir helfen. Jemand muss eine gute Idee haben. Das war alles, was ich hatte, bevor ich aufs Feld ging. Helft mir."
Sie haben ihm geholfen. Und eine Möglichkeit gegeben, dem weiter nachzugehen.