Das erste Spiel der NFL-Saison 2025 war kaum eine Minute alt, da sorgte Jalen Carter von den Philadelphia Eagles für einen Eklat: Vor den Augen der Schiedsrichter bespuckte er Dallas-Quarterback Dak Prescott und wurde folgerichtig sofort des Feldes verwiesen. Es war allerdings nicht das erste Mal, dass es in der NFL zu solchen Vorfällen kam.

Was in nahezu jeder Sportliga zum sofortigen Platzverweis führt, ist auch in der NFL nicht anders. Entsprechend folgerichtig war der Ausschluss von Jalen Carter, dem Defensive Tackle der Philadelphia Eagles, nach seiner Spuckattacke an Dak Prescott.

Wie in der NFL üblich, dürfte ihn nachträglich eine Geldstrafe erwarten, zudem steht offenbar auch eine Sperre im Raum.

Die Meinungen gehen auseinander: Einige sehen in Carters Spucken lediglich eine – wenn auch übertriebene – Reaktion auf ein vorheriges Spucken von Prescott auf den Boden. Andere, wie ran-Autor Kai Esser betonen hingegen, dass Carter immer wieder zu emotionalen Ausbrüchen neige und deshalb als Exempel für längere Zeit gesperrt werden sollte.

Carter war aber nicht der erste Spucker der NFL.