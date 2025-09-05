Jalen Carter ist wieder einmal negativ aufgefallen. Seine Spuck-Attacke gegen Dak Prescott im ersten Spiel der neuen Saison muss drastische Konsequenzen haben. Ein Kommentar. Von Kai Esser Es hätte so ein schönes Eröffnungsspiel in der NFL zwischen den Philadelphia Eagles und Dallas Cowboys sein können, das so viele sportliche Geschichten schreibt. A.J. Brown, der 58 Minuten lang missachtet wird. Jalen Hurts, der keine Fehler macht. CeeDee Lamb, der mit Butterfingern glänzt. Sportliche Storylines, die den ganzen Tag nachhallen könnten. Könnten. Zu den Spielerstatistiken DAL @ PHI Stattdessen wird das dominierende Thema kein sportliches sein - sondern die hässliche Spuck-Attacke von Defensive Tackle Jalen Carter gegen Quarterback Dak Prescott. Trash-Talk ist üblich, aber verläuft in der Regel im Rahmen, innerhalb von Grenzen. Diese hat Carter eindeutig überschritten. Die Schiedsrichter schmissen ihn völlig zu Recht raus, bevor das Spiel überhaupt richtig begann. Die NFL darf ihn jetzt aber nicht mit einer simplen Geldstrafe gehen lassen, sondern muss hart durchgreifen.

Anzeige

Anzeige

Philadelphia Eagles: Jalen Carter lernt es nicht mit Geldstrafen Denn: Der Name Carter ist kein unbeschriebenes Blatt. 2023 bekannte er sich bereits schuldig, der Fahrer bei einem Unfall mit Todesfolge zu sein. Er wollte ein Rennen fahren. Etwas, das mit klarem Verstand nicht zu erklären ist. Aber den scheint Carter, trotz allem Talent, nicht zu haben. Wäre sein ligaweit bekannter schwieriger Charakter und seine kurze Zündschnur nicht, hätte er 2023 gar First Overall Pick sein können. Stattdessen fiel er auf die neunte Position. Soll es nun eine Geldstrafe geben? Nein, denn die zahlt Carter aus der Münzfach seines Portemonnaies. Einem solchen Charakter muss man den Football wegnehmen, damit er genug Zeit hat, sich möglicherweise selbst zu reflektieren. Die NFL muss zwingend eine Sperre verhängen!

Anzeige

Anzeige

NFL: Der Topverdiener jedes Teams, der kein Quarterback ist 1 / 33 © IMAGO/Icon Sportswire Die bestverdienenden Nicht-Quarterbacks der NFL pro Team

In den meisten NFL-Teams ist es wenig überraschend der Quarterback, der den größten Teil des Gehaltstopfs für sich beansprucht. Schließlich gilt er als wichtigste Figur auf dem Feld. Doch es gibt Ausnahmen: Bei 13 Franchises führt nicht der Spielmacher die Gehaltsliste an, sondern ein anderer Star. ran hat genauer hingeschaut und zeigt, welche Spieler in den einzelnen Teams abseits der Quarterbacks das meiste Geld verdienen. © IMAGO/Imagn Images Micah Parsons (Green Bay Packers)

Position: Defensive End

Durchschnittliches Jahresgehalt: 47 Millionen Dollar © Imagn Images Chase Young (New Orleans Saints)

Position: Defensive End

Durchschnittliches Jahresgehalt: 17 Millionen Dollar

Bestbezahlter Spieler des gesamten Teams © Imagn Images Josh Sweat (Arizona Cardinals)

Position: Linebacker

Durchschnittliches Jahresgehalt: 19,1 Millionen Dollar © Icon Sportswire Dion Dawkins (Buffalo Bills)

Position: Offensive Tackle

Durchschnittliches Jahresgehalt: 20,02 Millionen Dollar © Icon Sportswire Leonard Williams (Seattle Seahawks)

Position: Defensive End

Durchschnittliches Jahresgehalt: 21,5 Millionen Dollar © Imagn Images Davante Adams (Los Angeles Rams)

Position: Wide Receiver

Durchschnittliches Jahresgehalt: 22 Millionen Dollar © Icon Sportswire Jake Matthews (Atlanta Falcons)

Position: Offensive Tackle

Durchschnittliches Jahresgehalt: 22,5 Millionen Dollar © Imagn Images Jeffery Simmons (Tennessee Titans)

Position: Defensive Tackle

Durchschnittliches Jahresgehalt: 23,5 Millionen Dollar

Bestbezahlter Spieler des gesamten Teams © IMAGO/Newscom World Kyle Hamilton (Baltimore Ravens)

Position: Safety

Durchschnittliches Jahresgehalt: 25,1 Millionen Dollar © ZUMA Press Wire Bernhard Raimann (Indianapolis Colts)

Position: Offensive Tackle

Durchschnittliches Jahresgehalt: 25 Millionen Dollar

Bestbezahlter Spieler des gesamten Teams © Imagn Images Jaycee Horn (Carolina Panthers)

Position: Cornerback

Durchschnittliches Jahresgehalt: 25 Millionen Dollar

Bestbezahlter Spieler des gesamten Teams © Imagn Images Milton Williams (New England Patriots)

Position: Defensive End

Durchschnittliches Jahresgehalt: 26 Millionen Dollar

Bestbezahlter Spieler des gesamten Teams © 2025 Getty Images D.J. Moore (Chicago Bears)

Position: Wide Receiver

Durchschnittliches Jahresgehalt: 27,5 Millionen Dollar

Bestbezahlter Spieler des gesamten Teams © ZUMA Press Wire Tristan Wirfs (Tampa Bay Buccaneers)

Position: Offensive Tackle

Durchschnittliches Jahresgehalt: 28,12 Millionen Dollar © 2025 Getty Images Brian Burns (New York Giants)

Position: Linebacker

Durchschnittliches Jahresgehalt: 28,2 Millionen Dollar

Bestbezahlter Spieler des gesamten Teams © ZUMA Press Wire Josh Hines-Allen (Jacksonville Jaguars)

Position: Defensive End

Durchschnittliches Jahresgehalt: 28,25 Millionen Dollar © Icon Sportswire Rashawn Slater (Los Angeles Chargers)

Position: Offensive Tackle

Durchschnittliches Jahresgehalt: 28,5 Millionen Dollar © Imagn Images Nik Bonitto (Denver Broncos)

Position: Linebacker

Durchschnittliches Jahresgehalt: 30 Millionen Dollar

Bestbezahlter Spieler des gesamten Teams © Imagn Images Tyreek Hill (Miami Dolphins)

Position: Wide Receiver

Durchschnittliches Jahresgehalt: 30 Millionen Dollar © Icon Sportswire Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions)

Position: Wide Receiver

Durchschnittliches Jahresgehalt: 30 Millionen Dollar © ZUMA Press Wire Chris Jones (Kansas City Chiefs)

Position: Defensive Tackle

Durchschnittliches Jahresgehalt: 31,75 Millionen Dollar © Icon Sportswire Terry McLaurin (Washington Commanders)

Position: Wide Receiver

Durchschnittliches Jahresgehalt: 32,33 Millionen Dollar

Bestbezahlter Spieler des gesamten Teams © ZUMA Press Wire A.J. Brown (Philadelphia Eagles)

Position: Wide Receiver

Durchschnittliches Jahresgehalt: 32 Millionen Dollar © Imagn Images Garrett Wilson (New York Jets)

Position: Wide Receiver

Durchschnittliches Jahresgehalt: 32,5 Millionen Dollar

Bestbezahlter Spieler des gesamten Teams © Imagn Images Ceedee Lamb (Dallas Cowboys)

Position: Wide Receiver

Durchschnittliches Jahresgehalt: 34 Millionen Dollar © 2024 Getty Images Nick Bosa (San Francisco 49ers)

Position: Defensive End

Durchschnittliches Jahresgehalt: 34 Millionen Dollar © Imagn Images Justin Jefferson (Minnesota Vikings)

Position: Wide Receiver

Durchschnittliches Jahresgehalt: 35 Millionen Dollar

Bestbezahlter Spieler des gesamten Teams © Imagn Images Maxx Crosby (Las Vegas Raiders)

Position: Defensive End

Durchschnittliches Jahresgehalt: 35,5 Millionen Dollar © ZUMA Press Wire Danielle Hunter (Houston Texans)

Position: Defensive End

Durchschnittliches Jahresgehalt: 35,6 Millionen Dollar

Bestbezahlter Spieler des gesamten Teams © Imagn Images Myles Garrett (Cleveland Browns)

Position: Defensive End

Durchschnittliches Jahresgehalt: 40 Millionen Dollar © Imagn Images Ja'marr Chase (Cincinnati Bengals)

Position: Wide Receiver

Durchschnittliches Jahresgehalt: 40,25 Millionen Dollar © 2024 Getty Images T.J. Watt (Pittsburgh Steelers)

Position: Linebacker

Durchschnittliches Jahresgehalt: 41 Millionen Dollar

Bestbezahlter Spieler des gesamten Teams