NFL
NFL Kickoff: Jalen Carter muss nach Spuck-Attacke gegen Dak Prescott lange gesperrt werden - Kommentar
- Veröffentlicht: 05.09.2025
- 08:10 Uhr
- Kai Esser
Jalen Carter ist wieder einmal negativ aufgefallen. Seine Spuck-Attacke gegen Dak Prescott im ersten Spiel der neuen Saison muss drastische Konsequenzen haben. Ein Kommentar.
Von Kai Esser
Es hätte so ein schönes Eröffnungsspiel in der NFL zwischen den Philadelphia Eagles und Dallas Cowboys sein können, das so viele sportliche Geschichten schreibt.
A.J. Brown, der 58 Minuten lang missachtet wird. Jalen Hurts, der keine Fehler macht. CeeDee Lamb, der mit Butterfingern glänzt. Sportliche Storylines, die den ganzen Tag nachhallen könnten.
Könnten.
Stattdessen wird das dominierende Thema kein sportliches sein - sondern die hässliche Spuck-Attacke von Defensive Tackle Jalen Carter gegen Quarterback Dak Prescott. Trash-Talk ist üblich, aber verläuft in der Regel im Rahmen, innerhalb von Grenzen.
Diese hat Carter eindeutig überschritten.
Die Schiedsrichter schmissen ihn völlig zu Recht raus, bevor das Spiel überhaupt richtig begann. Die NFL darf ihn jetzt aber nicht mit einer simplen Geldstrafe gehen lassen, sondern muss hart durchgreifen.
Philadelphia Eagles: Jalen Carter lernt es nicht mit Geldstrafen
Denn: Der Name Carter ist kein unbeschriebenes Blatt.
2023 bekannte er sich bereits schuldig, der Fahrer bei einem Unfall mit Todesfolge zu sein. Er wollte ein Rennen fahren. Etwas, das mit klarem Verstand nicht zu erklären ist.
Aber den scheint Carter, trotz allem Talent, nicht zu haben. Wäre sein ligaweit bekannter schwieriger Charakter und seine kurze Zündschnur nicht, hätte er 2023 gar First Overall Pick sein können. Stattdessen fiel er auf die neunte Position.
Soll es nun eine Geldstrafe geben? Nein, denn die zahlt Carter aus der Münzfach seines Portemonnaies. Einem solchen Charakter muss man den Football wegnehmen, damit er genug Zeit hat, sich möglicherweise selbst zu reflektieren.
Die NFL muss zwingend eine Sperre verhängen!
NFL: Der Topverdiener jedes Teams, der kein Quarterback ist
Die bestverdienenden Nicht-Quarterbacks der NFL pro Team
In den meisten NFL-Teams ist es wenig überraschend der Quarterback, der den größten Teil des Gehaltstopfs für sich beansprucht. Schließlich gilt er als wichtigste Figur auf dem Feld. Doch es gibt Ausnahmen: Bei 13 Franchises führt nicht der Spielmacher die Gehaltsliste an, sondern ein anderer Star. ran hat genauer hingeschaut und zeigt, welche Spieler in den einzelnen Teams abseits der Quarterbacks das meiste Geld verdienen.
Micah Parsons (Green Bay Packers)
Position: Defensive End
Durchschnittliches Jahresgehalt: 47 Millionen Dollar
Chase Young (New Orleans Saints)
Position: Defensive End
Durchschnittliches Jahresgehalt: 17 Millionen Dollar
Bestbezahlter Spieler des gesamten Teams
Josh Sweat (Arizona Cardinals)
Position: Linebacker
Durchschnittliches Jahresgehalt: 19,1 Millionen Dollar
Dion Dawkins (Buffalo Bills)
Position: Offensive Tackle
Durchschnittliches Jahresgehalt: 20,02 Millionen Dollar
Leonard Williams (Seattle Seahawks)
Position: Defensive End
Durchschnittliches Jahresgehalt: 21,5 Millionen Dollar
Davante Adams (Los Angeles Rams)
Position: Wide Receiver
Durchschnittliches Jahresgehalt: 22 Millionen Dollar
Jake Matthews (Atlanta Falcons)
Position: Offensive Tackle
Durchschnittliches Jahresgehalt: 22,5 Millionen Dollar
Jeffery Simmons (Tennessee Titans)
Position: Defensive Tackle
Durchschnittliches Jahresgehalt: 23,5 Millionen Dollar
Bestbezahlter Spieler des gesamten Teams
Kyle Hamilton (Baltimore Ravens)
Position: Safety
Durchschnittliches Jahresgehalt: 25,1 Millionen Dollar
Bernhard Raimann (Indianapolis Colts)
Position: Offensive Tackle
Durchschnittliches Jahresgehalt: 25 Millionen Dollar
Bestbezahlter Spieler des gesamten Teams
Jaycee Horn (Carolina Panthers)
Position: Cornerback
Durchschnittliches Jahresgehalt: 25 Millionen Dollar
Bestbezahlter Spieler des gesamten Teams
Milton Williams (New England Patriots)
Position: Defensive End
Durchschnittliches Jahresgehalt: 26 Millionen Dollar
Bestbezahlter Spieler des gesamten Teams
D.J. Moore (Chicago Bears)
Position: Wide Receiver
Durchschnittliches Jahresgehalt: 27,5 Millionen Dollar
Bestbezahlter Spieler des gesamten Teams
Tristan Wirfs (Tampa Bay Buccaneers)
Position: Offensive Tackle
Durchschnittliches Jahresgehalt: 28,12 Millionen Dollar
Brian Burns (New York Giants)
Position: Linebacker
Durchschnittliches Jahresgehalt: 28,2 Millionen Dollar
Bestbezahlter Spieler des gesamten Teams
Josh Hines-Allen (Jacksonville Jaguars)
Position: Defensive End
Durchschnittliches Jahresgehalt: 28,25 Millionen Dollar
Rashawn Slater (Los Angeles Chargers)
Position: Offensive Tackle
Durchschnittliches Jahresgehalt: 28,5 Millionen Dollar
Nik Bonitto (Denver Broncos)
Position: Linebacker
Durchschnittliches Jahresgehalt: 30 Millionen Dollar
Bestbezahlter Spieler des gesamten Teams
Tyreek Hill (Miami Dolphins)
Position: Wide Receiver
Durchschnittliches Jahresgehalt: 30 Millionen Dollar
Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions)
Position: Wide Receiver
Durchschnittliches Jahresgehalt: 30 Millionen Dollar
Chris Jones (Kansas City Chiefs)
Position: Defensive Tackle
Durchschnittliches Jahresgehalt: 31,75 Millionen Dollar
Terry McLaurin (Washington Commanders)
Position: Wide Receiver
Durchschnittliches Jahresgehalt: 32,33 Millionen Dollar
Bestbezahlter Spieler des gesamten Teams
A.J. Brown (Philadelphia Eagles)
Position: Wide Receiver
Durchschnittliches Jahresgehalt: 32 Millionen Dollar
Garrett Wilson (New York Jets)
Position: Wide Receiver
Durchschnittliches Jahresgehalt: 32,5 Millionen Dollar
Bestbezahlter Spieler des gesamten Teams
Ceedee Lamb (Dallas Cowboys)
Position: Wide Receiver
Durchschnittliches Jahresgehalt: 34 Millionen Dollar
Nick Bosa (San Francisco 49ers)
Position: Defensive End
Durchschnittliches Jahresgehalt: 34 Millionen Dollar
Justin Jefferson (Minnesota Vikings)
Position: Wide Receiver
Durchschnittliches Jahresgehalt: 35 Millionen Dollar
Bestbezahlter Spieler des gesamten Teams
Maxx Crosby (Las Vegas Raiders)
Position: Defensive End
Durchschnittliches Jahresgehalt: 35,5 Millionen Dollar
Danielle Hunter (Houston Texans)
Position: Defensive End
Durchschnittliches Jahresgehalt: 35,6 Millionen Dollar
Bestbezahlter Spieler des gesamten Teams
Myles Garrett (Cleveland Browns)
Position: Defensive End
Durchschnittliches Jahresgehalt: 40 Millionen Dollar
Ja'marr Chase (Cincinnati Bengals)
Position: Wide Receiver
Durchschnittliches Jahresgehalt: 40,25 Millionen Dollar
T.J. Watt (Pittsburgh Steelers)
Position: Linebacker
Durchschnittliches Jahresgehalt: 41 Millionen Dollar
Bestbezahlter Spieler des gesamten Teams
Und mit ein, zwei Spielen ist es damit nicht getan. Die Sperre muss weh tun. Mindestens acht Spiele sollte der Defensive Tackle aus dem Verkehr gezogen werden - und damit wäre er noch gut bedient.
Nur so hat die Sanktion überhaupt eine Chance, Wirkung beim bisher unbelehrbaren 24-Jährigen zu zeigen (eine Geldstrafe wäre es ohnehin auch, da die Eagles Carter dann keine Spielprämien schulden würden).
Und vielleicht schafft es Carter dann tatsächlich, sich nachhaltig zu ändern. Die Liga braucht Typen, die Liga braucht Charaktere - aber keine widerlichen und unsportlichen Aktionen.