Amari Cooper hat sein großes Comeback aus dem Ruhestand schon wieder beendet. Nach wenigen Tagen verabschiedet sich der Wide Receiver erneut.

Zehn Tage nach seiner Rückkehr in die NFL ist das Abenteuer für Wide Receiver Amari Cooper schon wieder vorbei.

Der 31-Jährige teilte den Las Vegas Raiders mit, dass er nicht länger spielen möchte und kein Comeback mehr anstrebt.

Erst letzte Woche hatte Cooper noch betont, er habe "unbeendetes Business" und noch "Saft im Tank". "Ich hatte das Gefühl, dass dies die Gelegenheit für mich war, es zu zeigen. Es ist ein gutes Gefühl, ein Moment, in dem sich der Kreis schließt. Ich freue mich über diese Chance und bin bereit, sie zu ergreifen", sagte er, als er den Vertrag unterschrieb.

Doch bevor das große Comeback überhaupt richtig begann, ist der Pro-Bowler nun schon wieder zurückgetreten.

Cooper begann seine Karriere bei den Raiders, damals noch in Oakland, nachdem er im NFL Draft 2015 als vierter Pick aus Alabama ausgewählt worden war.