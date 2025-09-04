NFL
NFL: Nach zehn Tagen bei den Las Vegas Raiders – Amari Cooper verabschiedet sich erneut in den Ruhestand
Amari Cooper hat sein großes Comeback aus dem Ruhestand schon wieder beendet. Nach wenigen Tagen verabschiedet sich der Wide Receiver erneut.
Zehn Tage nach seiner Rückkehr in die NFL ist das Abenteuer für Wide Receiver Amari Cooper schon wieder vorbei.
Der 31-Jährige teilte den Las Vegas Raiders mit, dass er nicht länger spielen möchte und kein Comeback mehr anstrebt.
Erst letzte Woche hatte Cooper noch betont, er habe "unbeendetes Business" und noch "Saft im Tank". "Ich hatte das Gefühl, dass dies die Gelegenheit für mich war, es zu zeigen. Es ist ein gutes Gefühl, ein Moment, in dem sich der Kreis schließt. Ich freue mich über diese Chance und bin bereit, sie zu ergreifen", sagte er, als er den Vertrag unterschrieb.
Doch bevor das große Comeback überhaupt richtig begann, ist der Pro-Bowler nun schon wieder zurückgetreten.
Cooper begann seine Karriere bei den Raiders, damals noch in Oakland, nachdem er im NFL Draft 2015 als vierter Pick aus Alabama ausgewählt worden war.
Pro-Bowler und Touchdown-Maschine Amari Cooper
2018 wurde er während der Saison zu den Dallas Cowboys abgegeben. In der vergangenen Saison spielte er bei den Cleveland Browns und den Buffalo Bills, kam in 14 Spielen auf 44 gefangene Bälle bei 85 Targets, 544 Yards und vier Touchdowns.
Insgesamt absolvierte Cooper in zehn NFL-Saisons 154 Spiele für die Bills, Browns, Cowboys und Raiders. Fünfmal wurde er in den Pro Bowl gewählt. Mit 711 Catches, 10.033 Yards und 64 Touchdowns beendet er nun seine Karriere.