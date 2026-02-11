- Anzeige -
- Anzeige -
Monster-Saison bei den Patriots

NFL: New-England-Patriots-Cornerback Christian Gonzalez verdient einen Rekordvertrag - Kommentar

  • Veröffentlicht: 11.02.2026
  • 14:46 Uhr
  • ran.de

Cornerback Christian Gonzalez war der beste Spieler der New England Patriots im Super Bowl. Damit hat der Cornerback jeden Zweifel beseitigt: Er verdient nicht nur eine Verlängerung, sondern eine satte Verlängerung. Ein Kommentar.

Von Kai Esser

Dass der Super Bowl zwischen den New England Patriots und den Seattle Seahawks überhaupt so lange knapp war, lag vor allem an einem Spieler: Cornerback Christian Gonzalez.

Der Passverteidiger ließ keinen einzigen Catch von Offensive Player of the Year Jaxon Smith-Njigba zu, wenn er ihn deckte. Es war das i-Tüpfelchen auf eine überragende Saison des Halb-Kolumbianers.

In dieser Offseason kann der Vertrag des First Round Picks von 2023 erstmals verlängert werden. Und alles Andere als das wäre Unsinn. Mehr noch: Der Pro Bowler muss einen Rekordvertrag kriegen.

- Anzeige -
- Anzeige -

New England Patriots: Gonzalez liefert fabelhafte Statistiken

Freilich, für einen Cornerback ist es schwer, nennenswerte Statistiken zu erzeugen. Interceptions und Tackles sind nett, erzählen aber nur die halbe Wahrheit.

Was er im Super Bowl jedoch lieferte, war außergewöhnlich: 22 Mal deckte er einen Gegner im Eins-gegen-Eins, er wurde nur zwei Mal angeworfen, weil er stets seinen Gegenspieler zudeckte. Nur logisch, dass er beide Pässe verteidigte.

Gonzalez war so gut, dass die Seahawks Smith-Njigba verzweifelt von Gonzalez wegbewegen wollten. Der Star-Receiver beendete den Super Bowl mit 27 Yards bei zehn Bällen, die in seine Richtung flogen.

Gonzalez steigerte sich von Spiel zu Spiel, erlaubte in der ganzen Saison nur einen einzigen Touchdown in Coverage und legte in den Playoffs nochmals zu. Spieler, die im größten Spiel ihre beste Leistung bringen können, danach suchen sie in New England. Und anderswo natürlich auch.

- Anzeige -
- Anzeige -

Franchise-Cornerbacks: Eine Tradition der New England Patriots

Er wäre zudem die Fortsetzung einer Tradition von überragenden Cornerbacks bei den Patriots: Ty Law, Asante Samuel, Malcolm Butler, Logan Ryan, Stephon Gilmore, sie alle können gut und gerne als Franchise-Spieler bezeichnet werden. Law ist Hall of Famer, Gilmore gewann 2019 die Auszeichnung Defensive Player of the Year.

Was beide mit Gonzalez einen könnte? Sie erhielten einen Rekordvertrag. Law 1999 nach seinem Rookie-Vertrag, Gilmore in der Free Agency 2017.

Aktuell ist Sauce Gardner von den Indianapolis Colts Top-Verdiener mit 120 Millionen US-Dollar insgesamt, 30 Millionen US-Dollar pro Jahr. Das muss Gonzalez eigentlich toppen - denn besser als Gardner ist er allemal. Und am Cap Space kann es auch nicht scheitern.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

NFL Cap Space aller 32 NFL-Teams für 2026: Dynastie? Super-Bowl-Champ kann richtig investieren

1 / 33
<em><strong>NFL: Cap Space aller 32 Teams</strong><br>Für die Saison 2026 liegt der&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.ran.de/sports/american-football/nfl/news/salary-cap-cap-space-und-dead-cap-so-funktionieren-vertraege-in-der-nfl-122775">Salary Cap</a>&nbsp;der NFL bei etwa 303,45 Millionen US-Dollar. Aber wie viel Kohle können die Teams überhaupt ausgeben? <strong>ran</strong> gibt einen Überblick. (Quelle: Spotrac, Stand: 9. Februar 2026)</em>
© Getty Images

NFL: Cap Space aller 32 Teams
Für die Saison 2026 liegt der Salary Cap der NFL bei etwa 303,45 Millionen US-Dollar. Aber wie viel Kohle können die Teams überhaupt ausgeben? ran gibt einen Überblick. (Quelle: Spotrac, Stand: 9. Februar 2026)

<strong>Platz 32: Kansas City Chiefs<br></strong>Cap Space: -57.963.869 US-Dollar
© Getty Images

Platz 32: Kansas City Chiefs
Cap Space: -57.963.869 US-Dollar

<strong>Platz 31: New Orleans Saints<br></strong>Cap Space:&nbsp;-41.774.364 US-Dollar
© 2018 Wesley Hitt

Platz 31: New Orleans Saints
Cap Space: -41.774.364 US-Dollar

<strong>Platz 30: Minnesota Vikings<br></strong>Cap Space:&nbsp;-40.632.414 US-Dollar
© imago

Platz 30: Minnesota Vikings
Cap Space: -40.632.414 US-Dollar

<strong>Platz 29: Dallas Cowboys<br></strong>Cap Space: -31.529.252 US-Dollar
© ZUMA Press Wire

Platz 29: Dallas Cowboys
Cap Space: -31.529.252 US-Dollar

<strong>Platz 28: Miami Dolphins<br></strong>Cap Space:&nbsp;-23.334.443 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 28: Miami Dolphins
Cap Space: -23.334.443 US-Dollar

<strong>Platz 27: Cleveland Browns<br></strong>Cap Space:&nbsp;-19.541.898 US-Dollar
© UPI Photo

Platz 27: Cleveland Browns
Cap Space: -19.541.898 US-Dollar

<strong>Platz 26: Chicago Bears<br></strong>Cap Space:&nbsp;-10.688.349 US-Dollar
© Getty Images

Platz 26: Chicago Bears
Cap Space: -10.688.349 US-Dollar

<strong>Platz 25: Buffalo Bills<br></strong>Cap Space:&nbsp;-9.882.073 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 25: Buffalo Bills
Cap Space: -9.882.073 US-Dollar

<strong>Platz 24: Jacksonville Jaguars<br></strong>Cap Space: -9.166.552 US-Dollar
© 2023 Getty Images

Platz 24: Jacksonville Jaguars
Cap Space: -9.166.552 US-Dollar

<strong>Platz 23: Detroit Lions<br></strong>Cap Space:&nbsp;-9.151.960 US-Dollar
© 2024 Getty Images

Platz 23: Detroit Lions
Cap Space: -9.151.960 US-Dollar

<strong>Platz 22: Houston Texans<br></strong>Cap Space:&nbsp;-5.387.142 US-Dollar
© ZUMA Wire

Platz 22: Houston Texans
Cap Space: -5.387.142 US-Dollar

<strong>Platz 21: Green Bay Packers<br></strong>Cap Space:&nbsp;-4.344.831 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 21: Green Bay Packers
Cap Space: -4.344.831 US-Dollar

<strong>Platz 20: New York Giants<br></strong>Cap Space: 7.030.099 US-Dollar
© Getty Images

Platz 20: New York Giants
Cap Space: 7.030.099 US-Dollar

<strong>Platz 19: Philadelphia Eagles<br></strong>Cap Space:&nbsp;9.814,036 US-Dollar
© 2023 Getty Images

Platz 19: Philadelphia Eagles
Cap Space: 9.814,036 US-Dollar

<strong>Platz 18: Carolina Panthers<br></strong>Cap Space: 11.687.593 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 18: Carolina Panthers
Cap Space: 11.687.593 US-Dollar

<strong>Platz 17: Tampa Bay Buccaneers<br></strong>Cap Space: 14.479.885 US-Dollar
© Getty Images

Platz 17: Tampa Bay Buccaneers
Cap Space: 14.479.885 US-Dollar

<strong>Platz 16: Baltimore Ravens</strong><br>Cap Space:&nbsp;22.673.001 US-Dollar
© 2024 Getty Images

Platz 16: Baltimore Ravens
Cap Space: 22.673.001 US-Dollar

<strong>Platz 15: San Francisco 49ers<br></strong>Cap Space:&nbsp;25.538.414 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 15: San Francisco 49ers
Cap Space: 25.538.414 US-Dollar

<strong>Platz 14: Denver Broncos<br></strong>Cap Space:&nbsp;26.033.090 Dollar
© Getty Images

Platz 14: Denver Broncos
Cap Space: 26.033.090 Dollar

<strong>Platz 13: Atlanta Falcons</strong><br>Cap Space:&nbsp;27.718.601 US-Dollar
© 2024 Getty Images

Platz 13: Atlanta Falcons
Cap Space: 27.718.601 US-Dollar

<strong>Platz 12: New England Patriots<br></strong>Cap Space:&nbsp;33.175.816 US-Dollar
© Icon Sportswire

Platz 12: New England Patriots
Cap Space: 33.175.816 US-Dollar

<strong>Platz 11: Arizona Cardinals<br></strong>Cap Space:&nbsp;34.823.790 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 11: Arizona Cardinals
Cap Space: 34.823.790 US-Dollar

<strong>Platz 10: Indianapolis Colts<br></strong>Cap Space:&nbsp;34.952.488 US-Dollar
© ZUMA Press Wire

Platz 10: Indianapolis Colts
Cap Space: 34.952.488 US-Dollar

<strong>Platz 9: Pittsburgh Steelers<br></strong>Cap Space: 44.768.173 US-Dollar
© NurPhoto

Platz 9: Pittsburgh Steelers
Cap Space: 44.768.173 US-Dollar

<strong>Platz 8: Los Angeles Rams<br></strong>Cap Space:&nbsp;46.762.912 US-Dollar
© getty

Platz 8: Los Angeles Rams
Cap Space: 46.762.912 US-Dollar

<strong>Platz 7: Cincinnati Bengals</strong><br>Cap Space:&nbsp;53.750.496 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 7: Cincinnati Bengals
Cap Space: 53.750.496 US-Dollar

<strong>Platz 6: Washington Commanders<br></strong>Cap Space:&nbsp;67.994.031 US-Dollar
© Getty Images

Platz 6: Washington Commanders
Cap Space: 67.994.031 US-Dollar

<strong>Platz 5: Seattle Seahawks<br></strong>Cap Space:&nbsp;75.097.972 US-Dollar
© Imagn Images

Platz 5: Seattle Seahawks
Cap Space: 75.097.972 US-Dollar

<strong>Platz 4: Los Angeles Chargers<br></strong>Cap Space:&nbsp;82.100.325 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 4: Los Angeles Chargers
Cap Space: 82.100.325 US-Dollar

<strong>Platz 3: New York Jets<br></strong>Cap Space:&nbsp;82.530.889 US-Dollar
© IMAGO/Newscom World

Platz 3: New York Jets
Cap Space: 82.530.889 US-Dollar

<strong>Platz 2: Las Vegas Raiders</strong><br>Cap Space: 87.821.212 US-Dollar
© Imagn Images

Platz 2: Las Vegas Raiders
Cap Space: 87.821.212 US-Dollar

<strong>Platz 1: Tennessee Titans<br></strong>Cap Space:&nbsp;99.041.638 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 1: Tennessee Titans
Cap Space: 99.041.638 US-Dollar

Vorteil für beide Parteien: Ein etwaiger Rekordvertrag für "Agent Zero" würde erst nach der Saison 2027 beginnen, da die Patriots seine Fifth Year Option zweifelsohne ziehen werden. Bis dahin ist der Cap Space so weit aufgepumpt, dass der Rekordvertrag dann womöglich höchstens noch Top 5 ist, wenn überhaupt.

Wenn die Patriots in den "Schmuddeljahren" 2020 bis 2024 eins gelernt haben, dann, dass Qualität Geld kostet.

Und wenn Gonzalez eins hat - dann Qualität.

Mehr News und Videos
NFL, American Football Herren, USA 2026: Super Bowl LX FEB 08 New England Patriots quarterback Drake Maye (10) fumbles the ball after being hit by Seattle Seahawks linebacker Derick Hall (58) durin...
News

Super-Bowl-Held wäre fast gestorben

  • 11.02.2026
  • 13:25 Uhr
imago images 1072333098
News

Bad Bunny: Halftime Show sorgt für Taco-Wahn und Toiletten-Phänomen

  • 11.02.2026
  • 10:12 Uhr
New England Patriots quarterback Drake Maye (10) looks to pass before a sack for a loss of 7 yards in the second quarter of Super Bowl LX at Levi s Stadium in Santa Clara, California on Sunday, Feb...
News

Größte Patriots-Baustelle: Maye braucht Hilfe

  • 11.02.2026
  • 10:10 Uhr
imago images 1072309045
News

Sam Darnold: Erst sah er Geister – jetzt ist er Champion

  • 11.02.2026
  • 09:43 Uhr
Bad Bunny performs during the Apple Music Half Time Show at Super Bowl LX at at Levi s Stadium in Santa Clara, California on Sunday, February 8, 2026. The Seattle Seahawks defeated the New England ...
News

SB-Quoten: Bad Bunny weit hinter Kendrick Lamars Rekord

  • 11.02.2026
  • 09:31 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Super Bowl LX-Seattle Seahawks at New England Patriots Feb 8, 2026; Santa Clara, CA, USA; Seattle Seahawks fans cheer before the game against New England Patriots...
News

Super-Bowl-Parade: Stadt Seattle als Spielverderber?

  • 11.02.2026
  • 09:14 Uhr
Seattle Seahawks quarterback Sam Darnold (14) celebrates after winning Super Bowl LX at at Levi s Stadium in Santa Clara, California on Sunday, February 8, 2026. The Seattle Seahawks defeated the N...
News

Kommentar: Es braucht keine Superstar-QBs für den Titel

  • 11.02.2026
  • 08:59 Uhr
Seattle Seahawks quarterback Sam Darnold left, embraces Super Bowl MVP Seattle Seahawks running back Kenneth Walker III, right, after the Seattle Seahawks defeated the New England Patriots to win S...
News

Super Bowl: Das kompletteste Team hat sich belohnt

  • 11.02.2026
  • 08:58 Uhr
Bad Bunny performs during the Apple Music Super Bowl LX Halftime Show at Levi s Stadium in Santa Clara, California on Sunday, February 8, 2026. PUBLICATIONxNOTxINxUSA SBP20260208458 DAVIDxTULIS
News

Kommentar: Bad Bunny liefert die beste Halftime Show seit Jahren

  • 11.02.2026
  • 08:56 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Super Bowl LX-Seattle Seahawks at New England Patriots US, Mexico & Canada customers only Feb 8, 2026; Santa Clara, CA, USA; Recording artist Bad Bunny performs a...
News

Halftime Show: Die politischen Botschaften von Bad Bunny

  • 11.02.2026
  • 08:50 Uhr