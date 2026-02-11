Monster-Saison bei den Patriots
NFL: New-England-Patriots-Cornerback Christian Gonzalez verdient einen Rekordvertrag - Kommentar
Veröffentlicht: 11.02.2026
- 14:46 Uhr
Cornerback Christian Gonzalez war der beste Spieler der New England Patriots im Super Bowl. Damit hat der Cornerback jeden Zweifel beseitigt: Er verdient nicht nur eine Verlängerung, sondern eine satte Verlängerung. Ein Kommentar.
Von Kai Esser
Dass der Super Bowl zwischen den New England Patriots und den Seattle Seahawks überhaupt so lange knapp war, lag vor allem an einem Spieler: Cornerback Christian Gonzalez.
Der Passverteidiger ließ keinen einzigen Catch von Offensive Player of the Year Jaxon Smith-Njigba zu, wenn er ihn deckte. Es war das i-Tüpfelchen auf eine überragende Saison des Halb-Kolumbianers.
In dieser Offseason kann der Vertrag des First Round Picks von 2023 erstmals verlängert werden. Und alles Andere als das wäre Unsinn. Mehr noch: Der Pro Bowler muss einen Rekordvertrag kriegen.
New England Patriots: Gonzalez liefert fabelhafte Statistiken
Freilich, für einen Cornerback ist es schwer, nennenswerte Statistiken zu erzeugen. Interceptions und Tackles sind nett, erzählen aber nur die halbe Wahrheit.
Was er im Super Bowl jedoch lieferte, war außergewöhnlich: 22 Mal deckte er einen Gegner im Eins-gegen-Eins, er wurde nur zwei Mal angeworfen, weil er stets seinen Gegenspieler zudeckte. Nur logisch, dass er beide Pässe verteidigte.
Gonzalez war so gut, dass die Seahawks Smith-Njigba verzweifelt von Gonzalez wegbewegen wollten. Der Star-Receiver beendete den Super Bowl mit 27 Yards bei zehn Bällen, die in seine Richtung flogen.
Gonzalez steigerte sich von Spiel zu Spiel, erlaubte in der ganzen Saison nur einen einzigen Touchdown in Coverage und legte in den Playoffs nochmals zu. Spieler, die im größten Spiel ihre beste Leistung bringen können, danach suchen sie in New England. Und anderswo natürlich auch.
Franchise-Cornerbacks: Eine Tradition der New England Patriots
Er wäre zudem die Fortsetzung einer Tradition von überragenden Cornerbacks bei den Patriots: Ty Law, Asante Samuel, Malcolm Butler, Logan Ryan, Stephon Gilmore, sie alle können gut und gerne als Franchise-Spieler bezeichnet werden. Law ist Hall of Famer, Gilmore gewann 2019 die Auszeichnung Defensive Player of the Year.
Was beide mit Gonzalez einen könnte? Sie erhielten einen Rekordvertrag. Law 1999 nach seinem Rookie-Vertrag, Gilmore in der Free Agency 2017.
Aktuell ist Sauce Gardner von den Indianapolis Colts Top-Verdiener mit 120 Millionen US-Dollar insgesamt, 30 Millionen US-Dollar pro Jahr. Das muss Gonzalez eigentlich toppen - denn besser als Gardner ist er allemal. Und am Cap Space kann es auch nicht scheitern.
Externer Inhalt
NFL Cap Space aller 32 NFL-Teams für 2026: Dynastie? Super-Bowl-Champ kann richtig investieren
NFL: Cap Space aller 32 Teams
Für die Saison 2026 liegt der Salary Cap der NFL bei etwa 303,45 Millionen US-Dollar. Aber wie viel Kohle können die Teams überhaupt ausgeben? ran gibt einen Überblick. (Quelle: Spotrac, Stand: 9. Februar 2026)
Platz 32: Kansas City Chiefs
Cap Space: -57.963.869 US-Dollar
Platz 31: New Orleans Saints
Cap Space: -41.774.364 US-Dollar
Platz 30: Minnesota Vikings
Cap Space: -40.632.414 US-Dollar
Platz 29: Dallas Cowboys
Cap Space: -31.529.252 US-Dollar
Platz 28: Miami Dolphins
Cap Space: -23.334.443 US-Dollar
Platz 27: Cleveland Browns
Cap Space: -19.541.898 US-Dollar
Platz 26: Chicago Bears
Cap Space: -10.688.349 US-Dollar
Platz 25: Buffalo Bills
Cap Space: -9.882.073 US-Dollar
Platz 24: Jacksonville Jaguars
Cap Space: -9.166.552 US-Dollar
Platz 23: Detroit Lions
Cap Space: -9.151.960 US-Dollar
Platz 22: Houston Texans
Cap Space: -5.387.142 US-Dollar
Platz 21: Green Bay Packers
Cap Space: -4.344.831 US-Dollar
Platz 20: New York Giants
Cap Space: 7.030.099 US-Dollar
Platz 19: Philadelphia Eagles
Cap Space: 9.814,036 US-Dollar
Platz 18: Carolina Panthers
Cap Space: 11.687.593 US-Dollar
Platz 17: Tampa Bay Buccaneers
Cap Space: 14.479.885 US-Dollar
Platz 16: Baltimore Ravens
Cap Space: 22.673.001 US-Dollar
Platz 15: San Francisco 49ers
Cap Space: 25.538.414 US-Dollar
Platz 14: Denver Broncos
Cap Space: 26.033.090 Dollar
Platz 13: Atlanta Falcons
Cap Space: 27.718.601 US-Dollar
Platz 12: New England Patriots
Cap Space: 33.175.816 US-Dollar
Platz 11: Arizona Cardinals
Cap Space: 34.823.790 US-Dollar
Platz 10: Indianapolis Colts
Cap Space: 34.952.488 US-Dollar
Platz 9: Pittsburgh Steelers
Cap Space: 44.768.173 US-Dollar
Platz 8: Los Angeles Rams
Cap Space: 46.762.912 US-Dollar
Platz 7: Cincinnati Bengals
Cap Space: 53.750.496 US-Dollar
Platz 6: Washington Commanders
Cap Space: 67.994.031 US-Dollar
Platz 5: Seattle Seahawks
Cap Space: 75.097.972 US-Dollar
Platz 4: Los Angeles Chargers
Cap Space: 82.100.325 US-Dollar
Platz 3: New York Jets
Cap Space: 82.530.889 US-Dollar
Platz 2: Las Vegas Raiders
Cap Space: 87.821.212 US-Dollar
Platz 1: Tennessee Titans
Cap Space: 99.041.638 US-Dollar
Vorteil für beide Parteien: Ein etwaiger Rekordvertrag für "Agent Zero" würde erst nach der Saison 2027 beginnen, da die Patriots seine Fifth Year Option zweifelsohne ziehen werden. Bis dahin ist der Cap Space so weit aufgepumpt, dass der Rekordvertrag dann womöglich höchstens noch Top 5 ist, wenn überhaupt.
Wenn die Patriots in den "Schmuddeljahren" 2020 bis 2024 eins gelernt haben, dann, dass Qualität Geld kostet.
Und wenn Gonzalez eins hat - dann Qualität.