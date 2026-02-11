Cornerback Christian Gonzalez war der beste Spieler der New England Patriots im Super Bowl. Damit hat der Cornerback jeden Zweifel beseitigt: Er verdient nicht nur eine Verlängerung, sondern eine satte Verlängerung. Ein Kommentar. Von Kai Esser Dass der Super Bowl zwischen den New England Patriots und den Seattle Seahawks überhaupt so lange knapp war, lag vor allem an einem Spieler: Cornerback Christian Gonzalez. Der Passverteidiger ließ keinen einzigen Catch von Offensive Player of the Year Jaxon Smith-Njigba zu, wenn er ihn deckte. Es war das i-Tüpfelchen auf eine überragende Saison des Halb-Kolumbianers. In dieser Offseason kann der Vertrag des First Round Picks von 2023 erstmals verlängert werden. Und alles Andere als das wäre Unsinn. Mehr noch: Der Pro Bowler muss einen Rekordvertrag kriegen. Seahawks legen größte Schwäche der Patriots gnadenlos offen

New England Patriots: Gonzalez liefert fabelhafte Statistiken Freilich, für einen Cornerback ist es schwer, nennenswerte Statistiken zu erzeugen. Interceptions und Tackles sind nett, erzählen aber nur die halbe Wahrheit. Was er im Super Bowl jedoch lieferte, war außergewöhnlich: 22 Mal deckte er einen Gegner im Eins-gegen-Eins, er wurde nur zwei Mal angeworfen, weil er stets seinen Gegenspieler zudeckte. Nur logisch, dass er beide Pässe verteidigte. Gonzalez war so gut, dass die Seahawks Smith-Njigba verzweifelt von Gonzalez wegbewegen wollten. Der Star-Receiver beendete den Super Bowl mit 27 Yards bei zehn Bällen, die in seine Richtung flogen. Gonzalez steigerte sich von Spiel zu Spiel, erlaubte in der ganzen Saison nur einen einzigen Touchdown in Coverage und legte in den Playoffs nochmals zu. Spieler, die im größten Spiel ihre beste Leistung bringen können, danach suchen sie in New England. Und anderswo natürlich auch.

Franchise-Cornerbacks: Eine Tradition der New England Patriots Er wäre zudem die Fortsetzung einer Tradition von überragenden Cornerbacks bei den Patriots: Ty Law, Asante Samuel, Malcolm Butler, Logan Ryan, Stephon Gilmore, sie alle können gut und gerne als Franchise-Spieler bezeichnet werden. Law ist Hall of Famer, Gilmore gewann 2019 die Auszeichnung Defensive Player of the Year. Was beide mit Gonzalez einen könnte? Sie erhielten einen Rekordvertrag. Law 1999 nach seinem Rookie-Vertrag, Gilmore in der Free Agency 2017. Aktuell ist Sauce Gardner von den Indianapolis Colts Top-Verdiener mit 120 Millionen US-Dollar insgesamt, 30 Millionen US-Dollar pro Jahr. Das muss Gonzalez eigentlich toppen - denn besser als Gardner ist er allemal. Und am Cap Space kann es auch nicht scheitern.

