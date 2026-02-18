- Anzeige -
- Anzeige -
Rollenaufstieg für Zak Kuhr

NFL: New England Patriots haben neuen Defensive Coordinator

  • Veröffentlicht: 18.02.2026
  • 07:16 Uhr
  • ran.de
Article Image Media
© Icon Sportswire

Die New England Patriots haben einen neuen Defensive Coordinator. Zak Kuhr steigt vom Linebacker Coach und Playcaller in die Chefrolle der Defense auf.

Die New England Patriots haben Zak Kuhr laut "ESPN" von seinem Interim-Posten zum vollwertigen Defensive Coordinator ernannt. Der 2025 als Inside-Linebackers-Coach eingestellte Kuhr übernahm die Rolle bereits ab Woche zwei der Saison, nachdem Terrell Williams an Prostatakrebs erkrankt war.

Williams, der nun gesundheitlich genesen und von den Ärzten freigegeben wurde, wechselt in eine höhere Position im Coaching-Staff, was den Weg für Kuhrs Beförderung freimachte.

- Anzeige -
- Anzeige -

New England Patriots unter Kuhr eine Top-Defense

Unter Kuhrs Führung zeigte die Defense der Patriots in der regulären Saison 2025 beeindruckende Leistungen. Die Einheit erlaubte nur 18,8 Punkte pro Spiel – der viertbeste Wert in der gesamten NFL – und hielt die gegnerischen Offenses auf durchschnittlich etwa 295 Yards pro Partie.

Besonders stark war die Passverteidigung: Die Patriots gaben nur 3.512 Passing Yards auf, was zu den Top-10-Werten der Liga zählte. Auch in der Run Defense überzeugten sie mit nur 1.729 zugelassenen Rushing Yards über die gesamte Saison.

Die Defense erzielte zudem 35 Sacks und zwang die Gegner zu 10 Interceptions, was maßgeblich zum starken 14-3-Record der Pats beitrug. In den Playoffs steigerte sich die Defense noch weiter und trug entscheidend zum Einzug in den Super Bowl LX bei.

- Anzeige -
- Anzeige -

Vrabel lobt Kuhr: "Fantastische Arbeit geleistet"

Head Coach Mike Vrabel lobte Kuhr ausdrücklich: "Zak hat fantastische Arbeit geleistet. Wenn sie mehr Verantwortung bekommen, nutzen sie sie und machen daraus etwas Besonderes."

Auch Williams äußerte sich positiv: "Zak verdient viel Anerkennung dafür, dass er diese Defense übernommen hat. Ich bin wirklich stolz auf die Jungs und freue mich, dass sie weiterhin gedeihen."

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

NFL Cap Space aller 32 NFL-Teams für 2026: Dynastie? Super-Bowl-Champ kann richtig investieren

1 / 33
<em><strong>NFL: Cap Space aller 32 Teams</strong><br>Für die Saison 2026 liegt der&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.ran.de/sports/american-football/nfl/news/salary-cap-cap-space-und-dead-cap-so-funktionieren-vertraege-in-der-nfl-122775">Salary Cap</a>&nbsp;der NFL bei etwa 303,45 Millionen US-Dollar. Aber wie viel Kohle können die Teams überhaupt ausgeben? <strong>ran</strong> gibt einen Überblick. (Quelle: Spotrac, Stand: 14. Februar 2026)</em>
© Getty Images

NFL: Cap Space aller 32 Teams
Für die Saison 2026 liegt der Salary Cap der NFL bei etwa 303,45 Millionen US-Dollar. Aber wie viel Kohle können die Teams überhaupt ausgeben? ran gibt einen Überblick. (Quelle: Spotrac, Stand: 14. Februar 2026)

<strong>Platz 32: Kansas City Chiefs<br></strong>Cap Space: -57.963.869 US-Dollar
© Getty Images

Platz 32: Kansas City Chiefs
Cap Space: -57.963.869 US-Dollar

<strong>Platz 31: New Orleans Saints<br></strong>Cap Space:&nbsp;-41.774.364 US-Dollar
© 2018 Wesley Hitt

Platz 31: New Orleans Saints
Cap Space: -41.774.364 US-Dollar

<strong>Platz 30: Minnesota Vikings<br></strong>Cap Space:&nbsp;-40.632.414 US-Dollar
© imago

Platz 30: Minnesota Vikings
Cap Space: -40.632.414 US-Dollar

<strong>Platz 29: Dallas Cowboys<br></strong>Cap Space: -31.529.252 US-Dollar
© ZUMA Press Wire

Platz 29: Dallas Cowboys
Cap Space: -31.529.252 US-Dollar

<strong>Platz 28: Miami Dolphins<br></strong>Cap Space:&nbsp;-23.334.443 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 28: Miami Dolphins
Cap Space: -23.334.443 US-Dollar

<strong>Platz 27: Cleveland Browns<br></strong>Cap Space:&nbsp;-19.541.898 US-Dollar
© UPI Photo

Platz 27: Cleveland Browns
Cap Space: -19.541.898 US-Dollar

<strong>Platz 26: Chicago Bears<br></strong>Cap Space:&nbsp;-10.688.349 US-Dollar
© Getty Images

Platz 26: Chicago Bears
Cap Space: -10.688.349 US-Dollar

<strong>Platz 25: Buffalo Bills<br></strong>Cap Space:&nbsp;-9.882.073 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 25: Buffalo Bills
Cap Space: -9.882.073 US-Dollar

<strong>Platz 24: Jacksonville Jaguars<br></strong>Cap Space: -9.166.552 US-Dollar
© 2023 Getty Images

Platz 24: Jacksonville Jaguars
Cap Space: -9.166.552 US-Dollar

<strong>Platz 23: Detroit Lions<br></strong>Cap Space:&nbsp;-9.151.960 US-Dollar
© 2024 Getty Images

Platz 23: Detroit Lions
Cap Space: -9.151.960 US-Dollar

<strong>Platz 22: Houston Texans<br></strong>Cap Space:&nbsp;-5.387.142 US-Dollar
© ZUMA Wire

Platz 22: Houston Texans
Cap Space: -5.387.142 US-Dollar

<strong>Platz 21: Green Bay Packers<br></strong>Cap Space:&nbsp;-4.344.831 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 21: Green Bay Packers
Cap Space: -4.344.831 US-Dollar

<strong>Platz 20: New York Giants<br></strong>Cap Space: 7.030.099 US-Dollar
© Getty Images

Platz 20: New York Giants
Cap Space: 7.030.099 US-Dollar

<strong>Platz 19: Philadelphia Eagles<br></strong>Cap Space:&nbsp;9.814,036 US-Dollar
© 2023 Getty Images

Platz 19: Philadelphia Eagles
Cap Space: 9.814,036 US-Dollar

<strong>Platz 18: Carolina Panthers<br></strong>Cap Space: 11.687.593 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 18: Carolina Panthers
Cap Space: 11.687.593 US-Dollar

<strong>Platz 17: Tampa Bay Buccaneers<br></strong>Cap Space: 14.479.885 US-Dollar
© Getty Images

Platz 17: Tampa Bay Buccaneers
Cap Space: 14.479.885 US-Dollar

<strong>Platz 16: Baltimore Ravens</strong><br>Cap Space:&nbsp;22.673.001 US-Dollar
© 2024 Getty Images

Platz 16: Baltimore Ravens
Cap Space: 22.673.001 US-Dollar

<strong>Platz 15: San Francisco 49ers<br></strong>Cap Space:&nbsp;25.538.414 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 15: San Francisco 49ers
Cap Space: 25.538.414 US-Dollar

<strong>Platz 14: Denver Broncos<br></strong>Cap Space:&nbsp;26.033.090 Dollar
© Getty Images

Platz 14: Denver Broncos
Cap Space: 26.033.090 Dollar

<strong>Platz 13: Atlanta Falcons</strong><br>Cap Space:&nbsp;27.718.601 US-Dollar
© 2024 Getty Images

Platz 13: Atlanta Falcons
Cap Space: 27.718.601 US-Dollar

<strong>Platz 12: New England Patriots<br></strong>Cap Space:&nbsp;33.175.816 US-Dollar
© Icon Sportswire

Platz 12: New England Patriots
Cap Space: 33.175.816 US-Dollar

<strong>Platz 11: Arizona Cardinals<br></strong>Cap Space:&nbsp;34.823.790 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 11: Arizona Cardinals
Cap Space: 34.823.790 US-Dollar

<strong>Platz 10: Indianapolis Colts<br></strong>Cap Space:&nbsp;34.952.488 US-Dollar
© ZUMA Press Wire

Platz 10: Indianapolis Colts
Cap Space: 34.952.488 US-Dollar

<strong>Platz 9: Pittsburgh Steelers<br></strong>Cap Space: 44.768.173 US-Dollar
© NurPhoto

Platz 9: Pittsburgh Steelers
Cap Space: 44.768.173 US-Dollar

<strong>Platz 8: Los Angeles Rams<br></strong>Cap Space:&nbsp;46.762.912 US-Dollar
© getty

Platz 8: Los Angeles Rams
Cap Space: 46.762.912 US-Dollar

<strong>Platz 7: Cincinnati Bengals</strong><br>Cap Space:&nbsp;53.750.496 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 7: Cincinnati Bengals
Cap Space: 53.750.496 US-Dollar

<strong>Platz 6: Washington Commanders<br></strong>Cap Space:&nbsp;67.994.031 US-Dollar
© Getty Images

Platz 6: Washington Commanders
Cap Space: 67.994.031 US-Dollar

<strong>Platz 5: Seattle Seahawks<br></strong>Cap Space:&nbsp;75.097.972 US-Dollar
© Imagn Images

Platz 5: Seattle Seahawks
Cap Space: 75.097.972 US-Dollar

<strong>Platz 4: Los Angeles Chargers<br></strong>Cap Space:&nbsp;82.100.325 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 4: Los Angeles Chargers
Cap Space: 82.100.325 US-Dollar

<strong>Platz 3: New York Jets<br></strong>Cap Space:&nbsp;82.530.889 US-Dollar
© IMAGO/Newscom World

Platz 3: New York Jets
Cap Space: 82.530.889 US-Dollar

<strong>Platz 2: Las Vegas Raiders</strong><br>Cap Space: 87.821.212 US-Dollar
© Imagn Images

Platz 2: Las Vegas Raiders
Cap Space: 87.821.212 US-Dollar

<strong>Platz 1: Tennessee Titans<br></strong>Cap Space:&nbsp;99.041.638 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 1: Tennessee Titans
Cap Space: 99.041.638 US-Dollar

Cornerback Christian Gonzalez ergänzte: "Er hat uns in jeder Down-Situation gut positioniert, und es war cool zu sehen, wie er diese Rolle übernommen hat."

Die Beförderung fand in Foxborough statt und ist ein wichtiger Baustein in der Nachsaison-Planung der Patriots, die nach ihrem starken Jahr auf Kontinuität setzen.

Mehr News und Videos
NFL, American Football Herren, USA Jacksonville Jaguars at Indianapolis Colts Dec 28, 2025; Indianapolis, Indiana, USA; Indianapolis Colts quarterback Anthony Richardson (5) watches the action on t...
News

Wollen die Colts ihren Quarterback loswerden?

  • 18.02.2026
  • 06:42 Uhr
INDIANAPOLIS, IN - AUGUST 16: Green Bay Packers Special Teams Coordinator Rich Bisaccia looks on during the NFL, American Football Herren, USA preseason game between the Green Bay Packers and the I...
News

Packers-Knall! Coach tritt überraschend zurück

  • 18.02.2026
  • 06:23 Uhr
Bad Bunny performs during the Apple Music Half Time Show of Super Bowl LX at at Levi s Stadium in Santa Clara, California on Sunday, February 8, 2026. PUBLICATIONxNOTxINxUSA SBP20260208840c JONxSOOHOO
News

Obszöne Show? Urteil über Bad Bunny gefallen

  • 17.02.2026
  • 19:47 Uhr

NFL: Fanartikel-Panne! Neues Titans-Logo geleakt?

  • Video
  • 01:41 Min
  • Ab 0
SPO-FBN-MIAMI-DOLPHINS-V-CLEVELAND-BROWNS
News

Angriff in Hotel - Browns-Safety ins Krankenhaus geprügelt

  • 17.02.2026
  • 11:37 Uhr
imago images 1067147447
News

Nach Dolphins-Aus: Tyreek Hill gibt Versprechen ab

  • 17.02.2026
  • 10:28 Uhr
December 15, 2025, Pittsburgh, Pennsylvania, USA: December 15, 2025: Bradley Chubb 2 during the Pittsburgh Steelers vs Miami Dolphins at Acrisure Stadium in Pittsburgh PA. Brook Ward Apparent Media...
News

Rebuild gestartet: Miami Dolphins entlassen Topstar

  • 17.02.2026
  • 10:07 Uhr
imago images 1015939198
News

Nach Dolphins-Aus: Kehrt Tyreek Hill zu den Chiefs zurück?

  • 17.02.2026
  • 10:01 Uhr
imago images 1069526231
News

NFL gewinnt Rechtsstreit gegen Spielergewerkschaft

  • 17.02.2026
  • 09:54 Uhr
NFL, American Football Herren, USA New York Jets-Head Coach Aaron Glenn Introductory press conference, PK, Pressekonferenz Jan 27, 2025; Florham Park, NJ, USA; New York Jets owner Woody Johnson spe...
News

Kommentar: Jets-Owner erklimmt Gipfel der Peinlichkeit

  • 17.02.2026
  • 09:43 Uhr