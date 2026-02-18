Rollenaufstieg für Zak Kuhr
NFL: New England Patriots haben neuen Defensive Coordinator
- Veröffentlicht: 18.02.2026
- 07:16 Uhr
- ran.de
Die New England Patriots haben einen neuen Defensive Coordinator. Zak Kuhr steigt vom Linebacker Coach und Playcaller in die Chefrolle der Defense auf.
Die New England Patriots haben Zak Kuhr laut "ESPN" von seinem Interim-Posten zum vollwertigen Defensive Coordinator ernannt. Der 2025 als Inside-Linebackers-Coach eingestellte Kuhr übernahm die Rolle bereits ab Woche zwei der Saison, nachdem Terrell Williams an Prostatakrebs erkrankt war.
Williams, der nun gesundheitlich genesen und von den Ärzten freigegeben wurde, wechselt in eine höhere Position im Coaching-Staff, was den Weg für Kuhrs Beförderung freimachte.
New England Patriots unter Kuhr eine Top-Defense
Unter Kuhrs Führung zeigte die Defense der Patriots in der regulären Saison 2025 beeindruckende Leistungen. Die Einheit erlaubte nur 18,8 Punkte pro Spiel – der viertbeste Wert in der gesamten NFL – und hielt die gegnerischen Offenses auf durchschnittlich etwa 295 Yards pro Partie.
Besonders stark war die Passverteidigung: Die Patriots gaben nur 3.512 Passing Yards auf, was zu den Top-10-Werten der Liga zählte. Auch in der Run Defense überzeugten sie mit nur 1.729 zugelassenen Rushing Yards über die gesamte Saison.
Die Defense erzielte zudem 35 Sacks und zwang die Gegner zu 10 Interceptions, was maßgeblich zum starken 14-3-Record der Pats beitrug. In den Playoffs steigerte sich die Defense noch weiter und trug entscheidend zum Einzug in den Super Bowl LX bei.
Vrabel lobt Kuhr: "Fantastische Arbeit geleistet"
Head Coach Mike Vrabel lobte Kuhr ausdrücklich: "Zak hat fantastische Arbeit geleistet. Wenn sie mehr Verantwortung bekommen, nutzen sie sie und machen daraus etwas Besonderes."
Auch Williams äußerte sich positiv: "Zak verdient viel Anerkennung dafür, dass er diese Defense übernommen hat. Ich bin wirklich stolz auf die Jungs und freue mich, dass sie weiterhin gedeihen."
Cornerback Christian Gonzalez ergänzte: "Er hat uns in jeder Down-Situation gut positioniert, und es war cool zu sehen, wie er diese Rolle übernommen hat."
Die Beförderung fand in Foxborough statt und ist ein wichtiger Baustein in der Nachsaison-Planung der Patriots, die nach ihrem starken Jahr auf Kontinuität setzen.