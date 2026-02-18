NFL: New England Patriots haben neuen Defensive Coordinator

Die New England Patriots haben einen neuen Defensive Coordinator. Zak Kuhr steigt vom Linebacker Coach und Playcaller in die Chefrolle der Defense auf. Die New England Patriots haben Zak Kuhr laut "ESPN" von seinem Interim-Posten zum vollwertigen Defensive Coordinator ernannt. Der 2025 als Inside-Linebackers-Coach eingestellte Kuhr übernahm die Rolle bereits ab Woche zwei der Saison, nachdem Terrell Williams an Prostatakrebs erkrankt war. Williams, der nun gesundheitlich genesen und von den Ärzten freigegeben wurde, wechselt in eine höhere Position im Coaching-Staff, was den Weg für Kuhrs Beförderung freimachte. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

- Anzeige -

- Anzeige -

New England Patriots unter Kuhr eine Top-Defense Unter Kuhrs Führung zeigte die Defense der Patriots in der regulären Saison 2025 beeindruckende Leistungen. Die Einheit erlaubte nur 18,8 Punkte pro Spiel – der viertbeste Wert in der gesamten NFL – und hielt die gegnerischen Offenses auf durchschnittlich etwa 295 Yards pro Partie. Besonders stark war die Passverteidigung: Die Patriots gaben nur 3.512 Passing Yards auf, was zu den Top-10-Werten der Liga zählte. Auch in der Run Defense überzeugten sie mit nur 1.729 zugelassenen Rushing Yards über die gesamte Saison. Die Defense erzielte zudem 35 Sacks und zwang die Gegner zu 10 Interceptions, was maßgeblich zum starken 14-3-Record der Pats beitrug. In den Playoffs steigerte sich die Defense noch weiter und trug entscheidend zum Einzug in den Super Bowl LX bei.

- Anzeige -

- Anzeige -

Vrabel lobt Kuhr: "Fantastische Arbeit geleistet" Head Coach Mike Vrabel lobte Kuhr ausdrücklich: "Zak hat fantastische Arbeit geleistet. Wenn sie mehr Verantwortung bekommen, nutzen sie sie und machen daraus etwas Besonderes." Auch Williams äußerte sich positiv: "Zak verdient viel Anerkennung dafür, dass er diese Defense übernommen hat. Ich bin wirklich stolz auf die Jungs und freue mich, dass sie weiterhin gedeihen."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

NFL Cap Space aller 32 NFL-Teams für 2026: Dynastie? Super-Bowl-Champ kann richtig investieren 1 / 33 © Getty Images NFL: Cap Space aller 32 Teams

Für die Saison 2026 liegt der Salary Cap der NFL bei etwa 303,45 Millionen US-Dollar. Aber wie viel Kohle können die Teams überhaupt ausgeben? ran gibt einen Überblick. (Quelle: Spotrac, Stand: 14. Februar 2026) © Getty Images Platz 32: Kansas City Chiefs

Cap Space: -57.963.869 US-Dollar © 2018 Wesley Hitt Platz 31: New Orleans Saints

Cap Space: -41.774.364 US-Dollar © imago Platz 30: Minnesota Vikings

Cap Space: -40.632.414 US-Dollar © ZUMA Press Wire Platz 29: Dallas Cowboys

Cap Space: -31.529.252 US-Dollar © USA TODAY Network Platz 28: Miami Dolphins

Cap Space: -23.334.443 US-Dollar © UPI Photo Platz 27: Cleveland Browns

Cap Space: -19.541.898 US-Dollar © Getty Images Platz 26: Chicago Bears

Cap Space: -10.688.349 US-Dollar © USA TODAY Network Platz 25: Buffalo Bills

Cap Space: -9.882.073 US-Dollar © 2023 Getty Images Platz 24: Jacksonville Jaguars

Cap Space: -9.166.552 US-Dollar © 2024 Getty Images Platz 23: Detroit Lions

Cap Space: -9.151.960 US-Dollar © ZUMA Wire Platz 22: Houston Texans

Cap Space: -5.387.142 US-Dollar © USA TODAY Network Platz 21: Green Bay Packers

Cap Space: -4.344.831 US-Dollar © Getty Images Platz 20: New York Giants

Cap Space: 7.030.099 US-Dollar © 2023 Getty Images Platz 19: Philadelphia Eagles

Cap Space: 9.814,036 US-Dollar © USA TODAY Network Platz 18: Carolina Panthers

Cap Space: 11.687.593 US-Dollar © Getty Images Platz 17: Tampa Bay Buccaneers

Cap Space: 14.479.885 US-Dollar © 2024 Getty Images Platz 16: Baltimore Ravens

Cap Space: 22.673.001 US-Dollar © USA TODAY Network Platz 15: San Francisco 49ers

Cap Space: 25.538.414 US-Dollar © Getty Images Platz 14: Denver Broncos

Cap Space: 26.033.090 Dollar © 2024 Getty Images Platz 13: Atlanta Falcons

Cap Space: 27.718.601 US-Dollar © Icon Sportswire Platz 12: New England Patriots

Cap Space: 33.175.816 US-Dollar © USA TODAY Network Platz 11: Arizona Cardinals

Cap Space: 34.823.790 US-Dollar © ZUMA Press Wire Platz 10: Indianapolis Colts

Cap Space: 34.952.488 US-Dollar © NurPhoto Platz 9: Pittsburgh Steelers

Cap Space: 44.768.173 US-Dollar © getty Platz 8: Los Angeles Rams

Cap Space: 46.762.912 US-Dollar © USA TODAY Network Platz 7: Cincinnati Bengals

Cap Space: 53.750.496 US-Dollar © Getty Images Platz 6: Washington Commanders

Cap Space: 67.994.031 US-Dollar © Imagn Images Platz 5: Seattle Seahawks

Cap Space: 75.097.972 US-Dollar © USA TODAY Network Platz 4: Los Angeles Chargers

Cap Space: 82.100.325 US-Dollar © IMAGO/Newscom World Platz 3: New York Jets

Cap Space: 82.530.889 US-Dollar © Imagn Images Platz 2: Las Vegas Raiders

Cap Space: 87.821.212 US-Dollar © USA TODAY Network Platz 1: Tennessee Titans

Cap Space: 99.041.638 US-Dollar