Super Bowl Halftime Show: Behörde verkündet bei Bad Bunny und Co. ein Urteil

Die Federal Communications Commission (FCC) hat keine Verstöße bei der Halbzeit Show von Bad Bunny festgestellt. Nach dem Super Bowl gingen einige Beschwerden ein.

Bad Bunny hat mit seiner Halbzeitshow beim Super Bowl LX offenbar viele Menschen provoziert. So hatten sich einige bei der FCC – einer unabhängigen US-Behörde, die die Kommunikation in Radio, Fernsehen und Funk reguliert – beschwert.

Diese sei nun aber nach einer ersten Überprüfung zu dem Entschluss gekommen, dass keine Verstöße vorgelegen haben. Das berichtet die "New York Post".