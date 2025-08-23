Anzeige
nfl

NFL - New England Patriots: Head Coach Mike Vrabel nach Leak stinksauer - "Es gibt hier ein paar Ratten"

  • Aktualisiert: 25.08.2025
  • 12:12 Uhr
  • ran.de

Mike Vrabel ist nach Bekanntwerden einer Verletzung von Ja'Lynn Polk stinksauer. Der neue Coach der New England Patriots ärgert sich über "Ratten" im eigenen Team.

Die New England Patriots kassierten am Donnerstagabend zum Abschluss der Preseason eine deutliche 10:42-Pleite gegen die New York Giants. Doch interessanter als das Ergebnis war eine Meldung im Vorfeld des Spiels.

NFL-Insider Jordan Schultz berichtete, dass Wide Receiver Ja'Lynn Polk wegen einer Schulterverletzung die komplette Saison verpassen werde. Head Coach Mike Vrabel wurde daraufhin nach dem Spiel auf der Pressekonferenz zu diesem Bericht befragt – und reagierte verärgert.

New England Patriots: Mike Vrabel auf der Jagd nach "Ratten"

"Nein", antwortete Vrabel knapp auf die Frage, ob er den Bericht bestätigen könne, und legte dann nach: "Ich will lieber herausfinden, woher solche Dinge kommen. Hier gibt es ein paar Ratten, und wir werden herausfinden, wer diese sind."

"ESPN" bestätigt, dass Polk eine OP bevorsteht. Ob er aber wirklich die gesamte Saison verpassen wird, sei dagegen noch offen. Die endgültige Diagnose hänge vom Eingriff selbst ab.

Polk hatte sich die Verletzung beim Preseason-Auftakt gegen die Washington Commanders zugezogen. Der letztjährige Zweitrundenpick galt aber ohnehin nicht als Führungsspieler auf seiner Position, Stefon Diggs und Demario Douglas gelten in New England als Starter. Dahinter hatte wohl auch Rookie Kyle Williams die Nase gegenüber Polk vorn.

