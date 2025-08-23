Anzeige
NACH VORFÄLLEN IN DER WNBA

NFL - Skurriler Vorfall: Sexspielzeug bei Preseason-Partie zwischen den Tennessee Titans und Minnesota Vikings aufs Feld geworfen

  • Aktualisiert: 23.08.2025
  • 11:32 Uhr
  • ran.de

Beim Preseason-Spiel der Tennessee Titans und Minnesota Vikings ereignet sich eine skurrile Szene, die zu einer kurzen Unterbrechung führt.

Kurioser Zwischenfall beim NFL-Preseason-Spiel zwischen den Tennessee Titans und den Minnesota Vikings: Rund fünf Minuten vor Spielende wurde ein neongrünes Sexspielzeug aufs Feld geworfen.

Der Gegenstand landete an der 6-Yard-Linie in der Nähe der Titans-Seitenlinie, während Tennessee in Höhe der Mittellinie in Ballbesitz war.

Anzeige
Anzeige

Ähnliche Aktionen kamen vermehrt in der WNBA vor

Sicherheitskräfte entfernten den Gegenstand zügig. Die Titans gaben an, Bilder der verantwortlichen Person gesichert und den Vorfall der Polizei von Nashville gemeldet zu haben.

Ähnliche Aktionen hatten in den vergangenen Wochen bereits mehrere WNBA-Spiele gestört. Dort gab es bereits mindestens drei Festnahmen.

Eine Kryptogruppe hatte sich zu einigen dieser Provokationen bekannt.

Anzeige
Mehr News und Videos
Patrick Mahomes
News

Mahomes und Williams in Top-Form - Cam Ward überzeugt

  • 23.08.2025
  • 10:25 Uhr
imago images 1059453909
News

NFC East - Division-Check: Die Jagd auf den Champion

  • 23.08.2025
  • 10:11 Uhr

NFL-Highlights: Perfekter Pass! Backup-QB Milton führt Cowboys zum Sieg

  • Video
  • 04:59 Min
  • Ab 0

NFL-Highlights: Bears vollenden Mega-Comeback gegen Chiefs

  • Video
  • 05:39 Min
  • Ab 0

NFL-Highlights: Eagles-Defense liefert Big Play zum Sieg

  • Video
  • 05:43 Min
  • Ab 0
Washington Commanders vs. Detroit Lions DETROIT,MICHIGAN-JANUARY 18: Running back Brian Robinson Jr. (8) of the Washington Commanders carries the ball under the pressure of linebacker Alex Anzalone...
News

NFL-Trade! 49ers verstärken ihre Offensive

  • 22.08.2025
  • 18:49 Uhr
Mahomes
News

NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 22.08.2025
  • 16:06 Uhr
Micah Parsons, Jerry Jones
News

Kommentar: Jerry Jones bremst die Cowboys aus!

  • 22.08.2025
  • 15:12 Uhr
Dallas Cowboys v Los Angeles Rams - NFL Preseason 2025
News

Kommentar: Der Parsons-Zoff ist von allen Seiten peinlich

  • 22.08.2025
  • 15:11 Uhr

NFL: Parsons vs. Jones! Cowboys-Streit eskaliert

  • Video
  • 02:33 Min
  • Ab 0