Beim Preseason-Spiel der Tennessee Titans und Minnesota Vikings ereignet sich eine skurrile Szene, die zu einer kurzen Unterbrechung führt.

Kurioser Zwischenfall beim NFL-Preseason-Spiel zwischen den Tennessee Titans und den Minnesota Vikings: Rund fünf Minuten vor Spielende wurde ein neongrünes Sexspielzeug aufs Feld geworfen.

Der Gegenstand landete an der 6-Yard-Linie in der Nähe der Titans-Seitenlinie, während Tennessee in Höhe der Mittellinie in Ballbesitz war.