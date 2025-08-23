NACH VORFÄLLEN IN DER WNBA
NFL - Skurriler Vorfall: Sexspielzeug bei Preseason-Partie zwischen den Tennessee Titans und Minnesota Vikings aufs Feld geworfen
- Aktualisiert: 23.08.2025
- 11:32 Uhr
Beim Preseason-Spiel der Tennessee Titans und Minnesota Vikings ereignet sich eine skurrile Szene, die zu einer kurzen Unterbrechung führt.
Kurioser Zwischenfall beim NFL-Preseason-Spiel zwischen den Tennessee Titans und den Minnesota Vikings: Rund fünf Minuten vor Spielende wurde ein neongrünes Sexspielzeug aufs Feld geworfen.
Der Gegenstand landete an der 6-Yard-Linie in der Nähe der Titans-Seitenlinie, während Tennessee in Höhe der Mittellinie in Ballbesitz war.
Ähnliche Aktionen kamen vermehrt in der WNBA vor
Sicherheitskräfte entfernten den Gegenstand zügig. Die Titans gaben an, Bilder der verantwortlichen Person gesichert und den Vorfall der Polizei von Nashville gemeldet zu haben.
Ähnliche Aktionen hatten in den vergangenen Wochen bereits mehrere WNBA-Spiele gestört. Dort gab es bereits mindestens drei Festnahmen.
Eine Kryptogruppe hatte sich zu einigen dieser Provokationen bekannt.