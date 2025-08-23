NFL: Cincinnati Bengals geizen bei Ring-of-Honor-Zeremonie - Ex-Star macht Details öffentlich

Die Cincinnati Bengals planen die Aufnahme zweier Klub-Legenden in ihren Ring of Honor. Dabei geizen sie allerdings bei den Einladungen.

Die Cincinnati Bengals werden in der anstehenden Saison Dave Lapham und Lemar Parrish als elftes und zwölftes Mitglied in ihren Ring of Honor aufnehmen.

Einer der bereits geehrten Klub-Legenden übte nach der Ankündigung scharfe Kritik an der Art und Weise, wie die Organisatoren mit der Zeremonie umgehen, und untermauerte damit den Ruf der Bengals als eines der sparsamsten Teams der NFL.

Boomer Esiason, ehemaliger Quarterback der Bengals und selbst Mitglied des Ring of Honor, erklärte in seiner Radiosendung, dass der Klub ihn zwar zur Ehrung eingeladen habe - er aber selbst für die Kosten aufkommen müsse: "Ich weiß nicht, wie ich diese Einladung aufnehmen soll."