NFL: Cincinnati Bengals geizen bei Ring-of-Honor-Zeremonie - Ex-Star macht Details öffentlich

Die Cincinnati Bengals planen die Aufnahme zweier Klub-Legenden in ihren Ring of Honor. Dabei geizen sie allerdings bei den Einladungen.
Die Cincinnati Bengals werden in der anstehenden Saison Dave Lapham und Lemar Parrish als elftes und zwölftes Mitglied in ihren Ring of Honor aufnehmen.
Einer der bereits geehrten Klub-Legenden übte nach der Ankündigung scharfe Kritik an der Art und Weise, wie die Organisatoren mit der Zeremonie umgehen, und untermauerte damit den Ruf der Bengals als eines der sparsamsten Teams der NFL.
Boomer Esiason, ehemaliger Quarterback der Bengals und selbst Mitglied des Ring of Honor, erklärte in seiner Radiosendung, dass der Klub ihn zwar zur Ehrung eingeladen habe - er aber selbst für die Kosten aufkommen müsse: "Ich weiß nicht, wie ich diese Einladung aufnehmen soll."
Cincinnati Bengals: Esiason soll auf eigene Kosten anreisen
Laut Esiason beinhaltet die Einladung zwei kostenlose Tickets für das Spiel am 8. Spieltag gegen die New York Jets. Darüber hinaus müsste der Ex-Spielmacher allerdings alle weiteren Kosten, wie Flüge und Hotel, selbst übernehmen.
"Die Bengals haben mir keine Flüge bezahlt, kein Hotel, keine Loge für das Spiel. Nichts", beklagte sich Esiason. "Nur zwei Tickets in den normalen Zuschauerplätzen. Den Rest soll ich aus eigener Tasche zahlen." Während er die Einladung live auf Sendung vorlas, fragte er provokant: "Denkt ihr, ich bin ein Snob, wenn ich das ablehne?"
Laut Klubangaben habe man für die Ring-of-Honor-Mitglieder immerhin ein begrenztes Zimmerkontingent in einem Hotel in Cincinnati zu einem vergünstigten Preis reserviert. Zudem wurden die Eingeladenen gebeten, bis Freitag zu- oder abzusagen, um ihre Plätze beim Spiel zu sichern.
Ob Esiason an der Zeremonie teilnehmen wird, ließ er offen.