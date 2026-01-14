NFL: New England Patriots holen deutschen Spieler - Playoffs-Einsatz möglich

Große Chance für Lorenz Metz: Die New England Patriots verpflichten den Offensive Tackle für ihr Practice Squad. Sogar ein Einsatz in den Playoffs wäre möglich.

Die Franchise teilte in der Nacht auf Mittwoch deutscher Zeit mit, dass sie den 28-Jährigen aus dem Practice Squad der Tampa Bay Buccaneers geholt hat.

Die Maßnahme ist wohl eine Reaktion auf die Probleme der Offensive Line der Patriots im Wildcard-Spiel gegen die Chargers (16:3).

Metz könnte bereits in der Divisional Round gegen die Houston Texans am Sonntag (21 Uhr im Liveticker auf ran.de) aktiviert werden.

Der Tackle aus Neuötting in Bayern fand über das International Players Pathway Program (IPPP) in die NFL. Die Chicago Bears nahmen ihn 2023 als Undraftet Free Agent unter Vertrag.