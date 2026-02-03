- Anzeige -
NFL-HIGHLIGHTS AUF JOYN

NFL: New England Patriots im Super Bowl gegen Seattle Seahawks - Tom Brady überrascht mit Ansage

  • Veröffentlicht: 03.02.2026
  • 23:58 Uhr
  • ran.de

Im anstehenden Super Bowl hält es Patriots-Legende Tom Brady nicht mit der Franchise aus New England.

In der Nacht von Sonntag auf Montag (ab 0.30 Uhr im Liveticker) spielt das Team, das für Quarterback-Legende Tom Brady eine Statue errichtet hat, zum ersten Mal seit seinem Weggang im Super Bowl.

Seine glorreiche Vergangenheit bei den New England Patriots reicht aber offenbar nicht aus, um TB12 im NFL-Endspiel zum Pats-Fan zu machen.

"Ich habe in diesem Kampf kein persönliches Interesse", verkündete der Ex-Spielmacher gegenüber Jim Gray in der neuesten Ausgabe des "Let's Go"-Podcast.

"Möge das beste Team gewinnen. Was die Patriots angeht, so ist dies ein neues Kapitel in New England, und ich bin froh, dass alle das Regime von Mike Vrabel und all die großartigen Spieler, die so hart dafür gearbeitet haben, ihren Klub in diese Position zu bringen, angenommen haben."

Und weiter: "Wir haben das 20 Jahre lang geschafft. Es gab zwar eine kleine Pause, aber die Patriots sind zurück, und es ist eine sehr aufregende Zeit für alle in New England."

Brady im Super Bowl kein Patriots-Fan

Nach Angaben von Brady liegt sein einziges Interesse darin, dass das Spiel unterhaltsam wird. "Ich möchte einfach nur guten Football sehen", sagte Brady. "Ich möchte gute Spielzüge, gute Würfe, gute Strategien und gute Entscheidungen sehen", so der 48-Jährige.

Brady spielte von 2000 bis 2019 in Foxborough und gewann mit dem Team sechsmal den Super Bowl. Seit seinem Karriereende ist er als TV-Experte und Minderheitseigentümer bei den Las Vegas Raiders tätig.

