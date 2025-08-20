NFL - New England Patriots: Rob Gronkowski bestätigt Unterschrift bei Ex-Team

Lange gab es Gerüchte zu diesem Thema, nun herrscht Klarheit. Rob Gronkowski wird sich den New England Patriots auf Basis eines Ein-Tages-Vertrages anschließen und seine Karriere als Patriot beenden. Von Tobias Wiltschek und Leon Kerniger Vor dem Aufeinandertreffen seiner beiden Ex-Teams, den Tampa Bay Buccaneers und den New England Patriots, verkündete die Tight-End-Legende Rob Gronkowski die frohe Botschaft. Er wird noch in dieser Woche einen Ein-Tages-Vertrag bei den Patriots unterschreiben und danach seine Karriere beenden. Ausgewählte NFL-Spiele im Relive auf Joyn Gronkowski spielte während seiner großartigen NFL-Karriere zwischen 2010 und 2018 bei den New England Patriots, wurde dort an der Seite von Quarterback-Legende Tom Brady dreimal Super-Bowl-Champion.

NFL: Tight-End-Legende kehrt an alte Wirkungsstätte zurück In der TV-Sendung "FOX NFL Sunday" wurde neben Tom Brady auch Gronkowski gefragt, welchen seiner beiden Ex-Teams er die Daumen drücken wird und da verkündete er sein "Mini-Comeback": "Ich werde diese Woche einen Ein-Tages-Vertrag bei den Patriots unterschreiben, um als Patriot in den Ruhestand zu gehen und ein Patriot auf Lebenszeit zu bleiben … also bin ich für die Patriots." Der 36-Jährige wurde 2010 in der zweiten Runde des Drafts von New England ausgewählt und spielte von 2010 bis 2018 für die Patriots. In dieser Zeit gewann der Tight End drei Super Bowls. Nach einem Jahr im Ruhestand setzte er seine Karriere von 2020 bis 2021 bei den Bucs fort, wo er wieder mit Brady zusammenspielte und den Super Bowl LV gewann. Auch Brady konnte sich eine Bemerkung gegenüber den Bucs nicht verkneifen: "Ich sage nicht, für wen ich bin. Ich bin nicht wirklich für das eine oder andere Team, aber ein Team hat mir eine Statue gebaut, also liegt der Ball bei dir, Tampa. Nur so nebenbei!“

