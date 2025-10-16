Die NFL gastiert 2025 in der deutschen Landeshauptstadt. Am 9. November stieg im Olympiastadion das NFL Berlin Game zwischen den Indianapolis Colts und den Atlanta Falcons. ran liefert alle Neuigkeiten und Infos im News-Ticker. Nachdem in den vergangenen vier Jahren je zwei NFL-Games in München und in Frankfurt stattgefunden haben, ist im Jahr 2025 Berlin erstmals Gastgeber eines offiziellen NFL-Spiels. Am 9. November, dem 36. Jahrestag des Mauerfalls, trafen in Week 10 die Indianapolis Colts und Atlanta Falcons im Olympiastadion aufeinander. Die Colts konnten das Spiel mit 31:25 gewinnen. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn Nach dem Match in Berlin finden am 16. November im Madrider Santiago-Bernabeu-Stadion und am 19. November im Wembley Stadium von London noch zwei weitere NFL-Partien in Europa Stadt. ran liefert alle wichtigen Informationen und Neuigkeiten zum NFL Berlin Game im News-Ticker.

+++ 10. November, 09:30 Uhr: Neue Türen und Duschen für das Olympiastadion +++ Damit das NFL-Berlin-Game tatsächlich durchgeführt werden konnte, musste sich das Olympiastadion einem Wandel unterziehen. Und diese Änderungen bleiben vor allem auch für den etatmäßigen Gastgeber der Fußball-Heimspiele Hertha BSC. Da der Kader eines NFL-Teams deutlich größer ist als der eines Fußballklubs, mussten die Kabinen erneuert werden. "Die Kabinen haben jetzt eine Kapazität von mindestens 56 Personen. Zum Vergleich: Für den Fußball werden circa 23 benötigt", sagte Julia Kämpf, Sprecherin der Olympiastadion Berlin GmbH. Für die Vielzahl an Spielern wurden neue Sanitäranlagen installiert und die Warmwasserkapazität erhöht. 30 neue Duschen, zehn Waschbecken, elf Toiletten und 18 Urinale wurden dem bereits vorhandenen Bestand hinzugefügt. Eine weitere Neuerung sind breitere Türen, die das Olympiastadion ab jetzt begleiten werden. Durch die Größe und Breite der Spieler mit voller Ausrüstung, hatte man Angst, dass viele NFL-Spieler nur erschwert durch den Kabinentrakt gehen können und so wurden einige Türen auf 1,26 Meter verbreitert.

+++ 09. November, 14:40 Uhr: NFL-Spiel in Deutschland 2026: Fans müssen sich gedulden +++ Die NFL gastiert diesmal in Berlin, doch wie sieht es in den kommenden Jahren mit Spielen in Deutschland aus? Fest steht, dass es bis 2029 mindestens ein weiteres Spiel hierzulande pro Jahr geben wird. Berlin ist allerdings erst wieder für 2027 und 2029 vorgesehen. Wohin geht es also 2026 und 2028? Neben der Hauptstadt waren in Deutschland bislang München und Frankfurt Spielorte.

Wer bekommt den Zuschlag für das kommende Jahr? Eine Verkündung im Rahmen des Berlin Games würde sich eigentlich anbieten. Doch nach ran-Informationen müssen sich die deutschen NFL-Fans weiter gedulden. Für diesen Sonntag ist keine Bekanntgabe der nächsten Spielorte geplant.

+++ 08. November, 23:40 Uhr: Colts-Ownerin gibt Fans Lokalrunde aus +++ Die Fans in Berlin stimmen sich natürlich auch mit der einen oder anderen, feuchtfröhlichen Kneipentour durch Berlin auf das Spiel ein. Carlie Irsay-Gordon, Ownerin der Indianapolis Colts, hatte für die Fans in seinem speziellen Lokal eine ganz besondere Überraschung. Nicht nur, dass Irsay-Gordon sich überhaupt blicken ließ, was für die Anhänger der Colts sicherlich ein besonderer Moment war. Sie verteilte zudem auch noch eine Lokalrunde für die Anwesenden aus. Die nahmen die Nachricht natürlich höchst erfreut zur Kenntnis. Prost!

+++ 07. November, 18:23 Uhr: Colts müssen wochenlang auf DeForest Buckner verzichten +++ Die Indianapolis Colts haben Defensiv-Star DeForest Buckner auf die Injury-Reserve-Liste gesetzt. Damit müssen sie mindestens vier Spiele auf den 31-Jährigen verzichten. Der Defensive Tackle fällt auch im Berlin Game gegen die Atlanta Falcons aus. Die Nacken-Verletzung zog er sich in Woche 9 gegen die Pittsburgh Steelers zu. In der aktuellen Saison machte Buckner alle neun Spiele für die Colts. Dabei gelangen ihm vier Quarterback-Sacks. Nun kann er frühestens in Week 15 wieder eingreifen, wenn die Colts bei den Seattle Seahawks gefordert sind.

+++ 06. November, 21:55 Uhr: Sauce Gardner vor Debüt für die Indianapolis Colts +++ Gute Nachrichten für die Indianapolis Colts: Sauce Gardner ist einsatzbereit. Der Cornerback, der unter der Woche von den New York Jets per Trade geholt wurde, hat das Concussion Protocol erfolgreich durchlaufen. Damit steht einem Einsatz im Berlin Game am Sonntag gegen die Falcons aus medizinischer Sicht nichts mehr im Weg. Head Coach Shane Steichen hatte bereits durchblicken lassen, dass Gardner Starter ist, wenn er fit ist. Was hat sich Gardner für sein Debüt vorgenommen? "Ich will rausgehen und einfach abliefern", sagte er im Rahmen einer Pressekonferenz. "Rausgehen, laut sein, Präsenz zeigen – so, als wäre ich schon lange hier. Das ist für mich das Wichtigste: dass niemand das Gefühl hat, er müsse mir alles doppelt erklären, nur weil ich neu bin oder man denkt, ich wüsste nicht genau, was wir spielen. Es ist meine Aufgabe, in der kurzen Zeit, die ich habe, alles zu verstehen – jeden Spielzug, jeden Ablauf, damit ich am Sonntag voll einsatzbereit bin."

+++ 06. November, 14:19 Uhr: Berliner Olympiastadion ist schon ready für den NFL-Kracher +++ Schon rund 72 Stunden vor dem Kick-Off im Berliner Olympiastadion ist die Arena bereits im Football-Modus. Statt der Fußballtore stehen die Field Goals in der eigentlichen Heimstätte des Fußball-Zweitligisten Hertha BSC. Auch in den Katakomben bzw. dem Stadioninnenraum wird nach und nach nun alles in Richtung NFL angepasst, zahlreiche Banner und Logos aufgehängt.

+++ 06. November, 10:25 Uhr: Sauce Gardner vor Colts-Debüt in Berlin +++ Die Indianapolis Colts haben kurz vor der Trade-Deadline für einen echten Paukenschlag gesorgt und Star-Cornerback Ahmad "Sauce" Gardner von den New York Jets verpflichtet. Nun stellt sich die Frage, ob der 25-Jährige bereits am Sonntag beim Berlin Game auf dem Feld stehen darf. Gardner trainierte am Mittwoch erstmals mit seinem neuen Team. Sein Einsatz hängt jedoch weiterhin vom NFL-Concussion-Protokoll ab. Gardner hatte sich in Woche 7 im Trikot der Jets eine Gehirnerschütterung zugezogen, verpasste Woche 8 und ging in Woche 9 in die Bye Week. Ursprünglich war seine Rückkehr für Woche 10 erwartet worden – bevor die Colts mit zwei Erstrundenpicks sowie Adonai Mitchell einen spektakulären Trade einfädelten. Colts-Head Coach Shane Steichen zeigte sich vorsichtig optimistisch: "Er ist gerade im [Concussion (Anm. d. Red.)] Protocol. Hoffentlich wird das bald geklärt. Es gibt Hoffnung. Natürlich werden wir sehen, wie er das Spielbuch aufnimmt und dann werden wir von dort aus weitermachen."