Nach der Festnahme von Antonio Brown äußert sich nun dessen Anwalt in einem Statement zu den schwerwiegenden Vorwürfen. Nachdem der ehemalige NFL-Star Antonio Brown festgenommen wurde, hat sich nun sein Anwalt in Form einer Stellungnahme geäußert. "Ich habe diesen Fall übernommen, weil ich fest an Browns Verteidigung glaube", wird Mark Eiglarsh in der Mitteilung zitiert. "Die Handlungen, zu denen er gezwungen war, dienten ausschließlich der Selbstverteidigung gegen das gewalttätige Verhalten des mutmaßlichen Opfers", erklärte der Jurist zu den Vorwürfen. Und weiter: "Brown wurde in dieser Nacht angegriffen und handelte im Rahmen seines gesetzlichen Rechts, sich gegen eine Person zu schützen, die zuvor Straftaten gegen ihn begangen hatte. Es ist mir eine Ehre, ihn zu vertreten, und ich bin entschlossen, dafür zu sorgen, dass Gerechtigkeit walten wird.“

Nach einer mehr als viermonatigen Suche gab jüngst Mike Vega, Polizeisprecher von Miami, bekannt, dass sich "AB" nicht mehr auf freiem Fuß befindet. "Die Polizei von Miami bestätigt, dass US-Marshals Antonio Brown festgenommen haben und dass er in die USA ausgeliefert wurde", wurde Vega von "NBC News" zitiert. Wo und wann Brown in Gewahrsam genommen werden konnte, führte der Sprecher nicht weiter aus.

Haftbefehl gegen Antonio Brown seit Mitte Juni Brown wird des versuchten Mordes beschuldigt. Gegen den 37-Jährigen liegt sei Mitte Juni ein Haftbefehl vor. Auslöser war ein Zwischenfall im Rahmen einer Amateur-Boxveranstaltung im Viertel Little Haiti in Miami. Der frühere NFL-Profi soll einer Sicherheitskraft eine Waffe entwendet und mit dieser zweimal auf einen Mann geschossen haben. Auch Miamis Polizeichef Manuel Morales meldete sich bereits zu Wort. "Lassen Sie dies als klare Botschaft dienen: Egal, wer Sie sind oder wohin Sie laufen, wir werden die Fakten verfolgen, Sie identifizieren, Sie ausfindig machen und Sie vor Gericht bringen", machte er deutlich. Und: "An jeden, der auch nur darüber nachdenkt, ein Verbrechen in Miami zu begehen - wissen Sie Folgendes: Wir werden Sie finden."

Antonio Brown: Trotz Suche auf Social Media aktiv Brown zeigte sich trotz der laufenden Suche auf Social Media aktiv. Erst vor einer Woche veröffentlichte er eine Anzeige für die Online-Sportwetten-Website "BC Game". Dabei ist Brown an einem unbekannten Ort hinter dem Steuer eines schwarzen Lamborghini zu sehen. "Eingesperrt, lebe gut, und VIP-Energie ist etwas Besonderes", so die freche Botschaft an seine 15 Millionen Instagram-Follower. Das Lachen dürfte ihm nun vergangen sein.

