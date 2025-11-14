Anzeige
American Foorball

NFL - New England Patriots: Rookie TreVeyon Henderson führt "Pats" mit drei Touchdowns zum Sieg gegen die New York Jets

  • Aktualisiert: 14.11.2025
  • 11:22 Uhr
  • Chris Lugert

Die New England Patriots feiern in der NFL ihren achten Sieg in Folge. Gegen die New York Jets ragt vor allem Running Back TreVeyon Henderson heraus.

Angeführt vom herausragenden Rookie TreVeyon Henderson haben die New England Patriots in der NFL ihren achten Sieg in Folge eingefahren. Der Running Back erzielte beim 27:14-Sieg der Patriots im Division-Duell gegen die New York Jets drei Touchdowns - zwei am Boden, einen durch die Luft.

Mit seinem besonderen Auftritt trat Henderson in große Fußstapfen. Drei Touchdowns eines Rookies in einem Regular-Season-Spiel gab es bei den Patriots zuvor nur durch Franchise-Legende Rob Gronkowski. Zum zweiten Mal in Folge schlug der 23-Jährige maximales Kapital aus der Abwesenheit von Rhamondre Stevenson.

Durch den Sieg steht New England bei seiner längsten Siegesserie seit Tom Bradys letzter Saison 2019, damals gewannen die Patriots ihre ersten acht Spiele. Mit einer Bilanz von 9-2 übernimmt das Team um Quarterback Drake Maye auch die Führung in der AFC von den Indianapolis Colts, die in dieser Woche ihre Bye Week haben.

Maye selbst diktierte das Spiel durch die Luft, am Ende brachte er 25 von 34 Pässen für 281 Yards Raumgewinn an. Der Touchdown auf Henderson rundete das Bild ab. Stefon Diggs war mit 105 Receiving Yards der auffälligste Receiver. Trotz der zwei Rushing Touchdowns war das Laufspiel der Patriots insgesamt kein großer Faktor, als Team kam New England nur auf 65 Rushing Yards - 62 davon durch Henderson.

Anzeige
Anzeige

Kurze Siegesserie der Jets endet

Die Jets wiederum wurden nach zuletzt zwei Siegen in Folge auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Quarterback Justin Fields hatte an beiden Touchdowns seinen Anteil. Zum einen lief er selbst einmal in die Endzone, zum anderen bediente er Wide Receiver John Metchie für den Touchdown.

In Abwesenheit von Garrett Wilson lahmte das Passspiel allerdings erneut, Fields kam auf 116 Passing Yards. Mit 67 Rushing Yards war er allerdings auch der beste Läufer seines Teams. Mitte des letzten Viertels leistete sich Fields zudem einen Fumble nahe der eigenen Endzone, den die Patriots aber nur mit einem Field Goal bestraften.

Für New England geht es in Week 12 mit dem Auswärtsspiel bei den Cincinnati Bengals weiter. Die Jets sind zu Gast bei den Baltimore Ravens.

Anzeige
Mehr News und Videos

NFL in Madrid: Erste Stadionbilder vom Bernabeu enthüllt

  • Video
  • 01:10 Min
  • Ab 0
Mahomes und Love
News

ran tippt Week 11: Nächste Packers-Pleite, Chiefs wieder da

  • 14.11.2025
  • 10:49 Uhr
Mahomes
News

NFL 2025/26 heute live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 14.11.2025
  • 08:42 Uhr
imago images 1069051280
News

Playoff Picture: Patriots erklimmen AFC-Spitze

  • 14.11.2025
  • 08:25 Uhr
imago 36415685
News

NFL: Lions arbeiten künftig mit Eminem zusammen

  • 14.11.2025
  • 07:39 Uhr

NFL: Ende einer Ära - Rodgers verkauft seine Green-Bay-Villa

  • Video
  • 01:08 Min
  • Ab 0
December 1, 2022: Former Bucs receiver Antonio Brown hasn t played in the NFL, American Football Herren, USA since his release by the Bucs on Jan. 6, four days after his bizarre sideline departure ...
News

Versuchter Mord? Brown aus Gefängnis entlassen

  • 13.11.2025
  • 19:52 Uhr
imago images 1066781184
News

Kommentar: AJ Browns Ego gefährdet die Eagles

  • 13.11.2025
  • 19:42 Uhr
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 13.11.2025
  • 15:43 Uhr

NFL: Stars hautnah! 49ers-Spieler servieren im Café

  • Video
  • 01:02 Min
  • Ab 0