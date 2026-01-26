- Anzeige -
- Anzeige -
nFl

NFL: New England Patriots stellen Siege-Rekord für die Ewigkeit auf

  • Aktualisiert: 27.01.2026
  • 10:35 Uhr
  • Tobias Wiltschek

Das hat es in der NFL noch nicht gegeben. Die Patriots des aktuellen Jahrgangs machen sich bereits vor dem Super Bowl unsterblich.

Von Tobias Wiltschek

Die New England Patriots haben in dieser Saison einen Rekord aufgestellt, den so schnell wohl kein Team in der NFL mehr brechen wird.

Das Team von Head Coach Mike Vrabel hat in der gesamten Spielzeit alle neun Auswärtsspiele gewonnen.

Nachdem sie in der Regular Season bereits achtmal in der Fremde erfolgreich waren, setzten sie im AFC Championship Game noch einen drauf.

Mit dem 10:7 bei den Denver Broncos fuhren die Patriots auch den neunten Auswärtssieg ein. Das hat vor ihnen laut "ESPN" noch kein anderes Team in der Liga geschafft.

- Anzeige -
- Anzeige -

New England Patriots sind die "Road Warriors"

Kein Wunder, dass sich das Team nun vollkommen zurecht als die "Road Warriors" bezeichnet.

"Das ist wirklich einzigartig, das werde ich nie vergessen", sagte Quarterback Drake Maye. "Wir sind die Road Warriors mit  9:0-Siegen auswärts."

- Anzeige -
Mehr News und Videos
Shedeur Sanders
News

Kommentar: Sanders? Pro Bowl verkommt zum "Bro Bowl"

  • 27.01.2026
  • 11:30 Uhr
Adams Nacua
News

Karriereende? NFL-Superstar lässt Zukunft offen

  • 27.01.2026
  • 11:26 Uhr

NFL - Davante Adams kämpft nach Rams-Pleite mit den Tränen

  • Video
  • 01:09 Min
  • Ab 0
Premiere Of "The Blind Side" - Arrivals
News

Zusammenbruch: "Blind Side"-Star im Krankenhaus

  • 27.01.2026
  • 11:12 Uhr
Championship Games sorgen für neue Bestwerte bei RTL
News

NFL: RTL mit besten Quoten der Saison

  • 27.01.2026
  • 10:51 Uhr
imago images 1061881645
News

Pro Bowl!? Dicke Überraschung um Sanders

  • 27.01.2026
  • 10:40 Uhr
NFL, American Football Herren, USA AFC Championship Game-New England Patriots at Denver Broncos Jan 25, 2026; Denver, CO, USA; Denver Broncos quarterback Jarrett Stidham (8) rushes the ball past Ne...
News

Draft Order: Rams und Broncos ordnen sich ein

  • 27.01.2026
  • 10:40 Uhr
imago images 1058736589
News

NFL bewies beim Super Bowl hellseherische Fähigkeiten

  • 27.01.2026
  • 10:39 Uhr
Championship Games
News

Gewinner und Verlierer: Patriots mit großem Manko

  • 27.01.2026
  • 10:37 Uhr
Playoff Picture Patriots vs Seahawks
News

Playoff Picture: Patriots und Seahawks im Super Bowl

  • 27.01.2026
  • 10:34 Uhr