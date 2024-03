New York Giants

Daniel Jones (im Bild) erlitt in der abgelaufenen Saison einen Kreuzbandriss. Ob es zum Saisonstart für New Yorks eigentlichen Starting-Quarterback reicht, bleibt abzuwarten.

• Starter: Daniel Jones (zurzeit verletzt)

• Backups: Tyrod Taylor, Tommy DeVito, Jacob Eason © USA TODAY Network