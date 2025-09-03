Ist die Superbowl Halftime Show schon entschieden? Die Gerüchte um Taylor Swift gibt es schon länger, nun äußert sich NFL-Commissioner Roger Goodell kryptisch.

Am 8. Februar steigt im Levi’s Stadium in Santa Clara der 60. Super Bowl. Und wie jedes Jahr stellt sich nicht nur die Frage nach dem Sieger, sondern auch: Wer tritt in der legendären Halftime-Show auf?

Seit ihrer Beziehung und inzwischen Verlobung mit Travis Kelce ist Taylor Swift ohnehin in der NFL so präsent wie nie. Kein Wunder also, dass ihr Name immer wieder mit dem Halftime Show in Verbindung gebracht wird.

Nun hat sich erstmals NFL-Commissioner Roger Goodell dazu geäußert – und seine Aussagen lassen mehr Raum für Spekulationen, als dass sie Klarheit schaffen.