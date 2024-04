NFL: New Orleans Saints holen Torhüter für mehr Kicker-Konkurrenzkampf!

Smyth hatte als Teilnehmer des International Program unter anderem am Scouting Combine der NFL teilgenommen und bereits das Trainingszentrum der Saints besucht. Desweiteren nahm er am Pro Day der internationalen Spieler in Südflorida teil.

Das Potenzial ist also zweielsohne vorhanden, allzu viel Erfahrung aber nicht. Laut "The Athletic" kickt Smyth erst seit August 2023. Bei den Saints kann er mit Beginn des Offseason-Programms am 15. April weiter an seinen Fähigkeiten arbeiten.

Konkurrieren wird der ausgebildete Torhüter dort mit dem etatmäßigen Kicker der Franchise, Blake Grupe. Dieser hatte 2023 genau 81,1 Prozent seiner Field-Goal-Versuche verwandelt.

Gut für New Orleans: Da Smyth über das International Program zum Team kommt, wird er dem 90-Mann-Kader im Trainingslager nicht angerechnet.