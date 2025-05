Seitdem Evan Neal bei den New York Giants spielt, überzeugte der Offensive Lineman nur selten. Nun soll er offenbar eine neue Position bekommen.

2022 galt Evan Neal als einer der besten - wenn nicht der allerbeste - Offensive Tackle im NFL Draft. Nicht umsonst wählten die New York Giants ihn an Position sieben aus. Er sollte die großen Probleme in der Offensive Line beheben.

Allerdings gelang es Neal quasi nie, die hohen Erwartungen zu erfüllen. Wenn der Absolvent der Alabama University nicht verletzt war, enttäuschte er mit seinen Leistungen auf der so wichtigen Tackle-Position.

Nun haben die Giants offenbar einen neuen Plan für den einstigen Flop: Wie die "New York Post" berichtet, soll der immer noch erst 24-Jährige auf die Guard-Position verschoben werden.