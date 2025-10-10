NFL
NFL: New York Giants mit dicker Überraschung gegen die Eagles - jahrelange Serie endlich beendet
- Aktualisiert: 10.10.2025
- 07:56 Uhr
- SID
Der amtierende Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles hat im Thursday Night von Woche 6 überraschend eine weitere Niederlage kassiert. Die Giants beenden eine Negativ-Serie.
Dicke Überraschung zum Start in NFL Woche 6. Während die New York Giants völlig überraschend einen klaren Sieg eintüten, müssen sich die Philadelphia Eagles erneut geschlagen geben.
Das Team um Quarterback Jalen Hurts unterlag im Division-Duell bei den New York Giants am Ende deutlich mit 17:34 und verlor erstmals seit 2023 zwei Spiele nacheinander. Damit steht der Titelverteidiger nach seinem anfangs perfekten Saisonstart bei einer Bilanz von vier Siegen und zwei Niederlagen, die Washington Commanders könnten in der NFC East aufschließen.
Die Giants gewannen erstmals seit 2023 und acht erfolglosen Anläufen wieder gegen ein Team aus der eigenen Division, sind mit einer Bilanz von zwei Siegen und vier Niederlage aber weiter das Schlusslicht.
Jaxson Dart und Cam Skattebo überzeugen erneut
Die Matchwinner waren Rookie-Quarterback Jaxson Dart mit einem geworfenen (auf Wide Receiver Wan'Dale Robinson) sowie einem erlaufenen Touchdown und insgesamt 195 Passing-Yards sowie sein kongenialer Running Back Cam Skattebo, der mit drei Touchdowns glänzte.
Der Rookie-Running-Back punktete dabei mit Läufen über vier Yards sowie zweimal von der Ein-Yard-Linie. Insgesamt gelangen ihm 98 Rushing Yards (bei 19 Läufen).
Der schwächelnde Veteran Russell Wilson saß erneut auf der Bank, durfte lediglich für einen Spielzug aufs Feld.
Eagles-Stars erneut enttäuschend
Nach der 17:27-Niederlage gegen die Denver Broncos spielte Philadelphia eine ordentliche erste Halbzeit und ging mit einem knappen Rückstand von 17:20 in die Pause. Doch nach dem Seitenwechsel gelang kein einziger Punkt mehr, unter anderem unterlief Hurts eine Interception.
Auch die weiteren Star-Spieler der Eagles finden nach wie vor nicht richtig in die Saison. Running Back Saquon Barkley sorgte für 58 Yards Raumgewinn bei zwölf Läufen, was sicher auch dem Spielverlauf geschuldet war.
Top-Receiver AJ Brown fing immerhin Pässe für 80 Yards (sein zweitbester Wert in dieser Saison) aber erneut keinen Touchdown.
Für die Giants ist es nach 3.668 Tagen oder ziemlich genau zehn Jahren der erste Sieg in einem Thursday Night Game. Zuletzt verlor die Franchise ihre vergangenen zehn Partien an einem Donnerstag.