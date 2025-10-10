Anzeige

Die Giants gewannen erstmals seit 2023 und acht erfolglosen Anläufen wieder gegen ein Team aus der eigenen Division, sind mit einer Bilanz von zwei Siegen und vier Niederlage aber weiter das Schlusslicht.

Jaxson Dart und Cam Skattebo überzeugen erneut Die Matchwinner waren Rookie-Quarterback Jaxson Dart mit einem geworfenen (auf Wide Receiver Wan'Dale Robinson) sowie einem erlaufenen Touchdown und insgesamt 195 Passing-Yards sowie sein kongenialer Running Back Cam Skattebo, der mit drei Touchdowns glänzte. Der Rookie-Running-Back punktete dabei mit Läufen über vier Yards sowie zweimal von der Ein-Yard-Linie. Insgesamt gelangen ihm 98 Rushing Yards (bei 19 Läufen). Der schwächelnde Veteran Russell Wilson saß erneut auf der Bank, durfte lediglich für einen Spielzug aufs Feld.

