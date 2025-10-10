Anzeige
NFL - Cleveland Browns: Shedeur Sanders sieht nach Flacco-Abgang "Licht am Ende des Tunnels"

  • Aktualisiert: 10.10.2025
  • 11:07 Uhr
  • ran.de

Mit dem Abgang von Joe Flacco eröffnen sich für Shedeur Sanders bei den Cleveland Browns neue Möglichkeiten. Der Rookie zeigt sich durchaus erfreut.

Der Trade von Joe Flacco von den Cleveland Browns zu den Cincinnati Bengals kam durchaus überraschend. Und das nicht nur, weil beide Teams in der gleichen Division spielen.

Während die Bengals nach der Verletzung von Joe Burrow damit einen Ersatz verpflichtet haben, hat sich der einst überfüllte Quarterback-Kader der Browns durchaus ein wenig gelichtet. Im 53-Mann-Kader der Franchise stehen aktuell mit Starter Dillon Gabriel und Shedeur Sanders zwei Rookies.

Für Letztgenannten ist der Abgang von Flacco dabei durchaus eine gute Nachricht, kann er doch – sollte nicht noch ein Routinier verpflichtet werden – als Backup auf seinen ersten NFL-Einsatz hoffen.

Sanders sieht "Licht am Ende des Tunnels"

Nun hat sich der vieldiskutierte Youngster erstmals zu den Veränderungen geäußert und erklärt, er sei dankbar für die Zeit, in der er von Flacco lernen durfte.

"Es war definitiv überraschend", sagte Sanders im Hinblick auf den Trade vor US-Journalisten. "Er war auf jeden Fall ein großartiger Teamkollege. Und ich bin einfach dankbar, dass ich einige Zeit mit ihm verbringen durfte."

Unglücklich ist der Yongster über den Flacco-Abgang aber nicht. "Man wird natürlich etwas aufgeregter, wenn man Licht am Ende des Tunnels sieht", so der Passgeber: "Was auch immer meine Rolle hier ist, ich bin dankbar und glücklich, dass ich sie ausfüllen darf."

