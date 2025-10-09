Der sechste Spieltag der laufenden NFL-Saison steht an. ran blickt auf die Spiele voraus und tippt die Ergebnisse. Von Chris Lugert Die fünfte Spielwoche der NFL hat wieder einmal bewiesen, dass in der besten Football-Liga der Welt nichts sicher ist. Mehrere Überraschungen standen am Ende zu Buche, gleich zwei zuvor sieglose Teams - die New Orleans Saints und die Tennessee Titans - durften erstmals jubeln. Power Ranking vor Woche 6: Ravens und Chiefs stürzen ab Damit sind nur noch die New York Jets ohne jeden Sieg - ändert sich das an diesem Wochenende? Und wie schlagen sich die anderen Teams? Insgesamt stehen 15 Spiele auf dem Programm, die Minnesota Vikings und die Houston Texans haben Bye Week. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

ran versucht sich als Wahrsager und tippt die anstehenden Spiele des NFL-Wochenendes.

Philadelphia Eagles @ New York Giants Wie reagieren die Eagles nach ihrer ersten Saisonniederlage? Schlägt der amtierende Super-Bowl-Sieger nach der Pleite gegen die Denver Broncos zurück oder manifestiert sich eine echte Krise? Viel Zeit zur Korrektur bleibt nicht, schließlich steht schon im Thursday Night Game das Division-Duell mit den New York Giants auf dem Programm. Bei den G-Men ist der Hype nach der Niederlage in New Orleans ziemlich abrupt beendet. In beiden Franchises ist die Stimmung also nicht die beste. Die Eagles setzen sich am Ende im MetLife Stadium durch - dank Saquon Barkley, der sein Ex-Team versenkt. ran-Tipp: Philadelphia Eagles @ New York Giants 24:14

Denver Broncos @ New York Jets Die Jets sind inzwischen als einziges Team der NFL nach fünf Wochen noch sieglos - das war wohl nicht der Plan, als die Franchise in der vergangenen Offseason auf links gedreht wurde. Doch die Offense hat große Probleme, Justin Fields spielt viel zu inkonstant. Und die Defense, eigentlich das Steckenpferd von Head Coach Aaron Glenn, liefert ebenfalls nicht ab. Ganz anders bei den Broncos, wo die Defense derzeit Trumpf ist. Quarterback Bo Nix hat gehörige Probleme, doch im London Game gegen die Jets sollte Denver keine Mühe haben. Wer den amtierenden Champion schlägt, kann nicht gegen das schlechteste Team der Liga verlieren - oder? ran-Tipp: Denver Broncos @ New York Jets 21:10

Arizona Cardinals @ Indianapolis Colts Die Art und Weise, wie die Cardinals am vergangenen Sonntag gegen die Tennessee Titans verloren haben, war vermutlich viel schlimmer als die Niederlage an sich. Das Selbstvertrauen beim Team um Quarterback Kyler Murray dürfte reichlich angekratzt sein, ausgerechnet in dieser Konstellation geht es zu den Colts, so etwas wie das Team der Saison bislang. Daniel "Indiana" Jones feiert auch gegen die Cardinals einen Sieg, allerdings wird es ein knappes Ding. Weil Arizona seine Fehler abstellt - und die Colts Druck bekommen. Am Ende reicht es dennoch. ran-Tipp: Arizona Cardinals @ Indianapolis Colts 24:27

Los Angeles Chargers @ Miami Dolphins Nicht mehr lange, und bei den Chargers spielt ein Zuschauer auf Running Back. Nach dem Saisonaus von Najee Harris hat sich jetzt auch Rookie Omarion Hampton auf die IR-Liste verabschiedet. Dabei sollte das Laufspiel eigentlich der Treiber dieser Offense werden. Das hat sich erledigt. Justin Herbert muss liefern - und das mit einer kaputten Offensive Line. Herzlichen Glückwunsch! Die Dolphins ihrerseits steuern Richtung Rebuild, in Florida dürften nach der Saison Köpfe rollen. Das Krisenduell wird nicht ansehnlich, am Ende gewinnen die Chargers ganz knapp. ran-Tipp: Los Angeles Chargers @ Miami Dolphins 17:16

New England Patriots @ New Orleans Saints Drake Maye, no matter what! Die Patriots sind aus einem jahrelangen Dornröschenschlaf erwacht, und das liegt hauptsächlich am Quarterback. In seinem zweiten Jahr zeigt Maye eine klare Entwicklung, die gesamte Offense wirkt runder. Wenn New England jetzt noch seine Fumbles abstellt, wäre alles top. Die Saints sind an einem anderen Punkt, doch auch hier weiß der Quarterback zu überzeugen. Spancer Rattler spielt deutlich besser, als es die meisten erwartet hatten. Der Sieg gegen die Giants gibt Selbstvertrauen, doch gegen die Patriots reicht das nicht. ran-Tipp: New England Patriots @ New Orleans Saints 27:14

NFL - Injury Update der Saison 2025: Amon-Ra St. Brown muss aussetzen 1 / 9 © 2025 Getty Images Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions)

Schlechte Nachricht für die Lions: Am Mittwochstraining konnte Star-Receiver St. Brown wegen einer Handgelenksverletzung nicht teilnehmen. Der Deutsch-Amerikaner tauchte auf dem Verletzungsbericht des Teams auf. Ob er am Sonntag gegen Chiefs dabei sein kann, werde in den kommenden Tagen nach genauerer Beobachtung entschieden. © Imagn Images Omarion Hampton (Los Angeles Chargers)

Die Los Angeles Chargers müssen mindestens vier Wochen auf Running Back Omarion Hampton verzichten. Der Rookie verletzte sich gegen die Washington Commanders am linken Fuß und wurde auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt. Als er am Sonntag das Stadion verließ, hatte er einen Stützschuh an. © Imagn Images Antonio Gibson (New England Patriots)

Für Antonio Gibson endete das Spiel bei den Buffalo Bills vorzeitig und schmerzhaft. Bei einem Kickoff-Return im zweiten Viertel verletzte sich der Running Back der New England Patriots schwer am Knie und musste mit Tränen in den Augen das Feld verlassen. Der 27-Jährige ist einer der besten Kickoff-Returner seines Teams. Mittlerweile hat sich bestätigt: Gibson riss sich das Kreuzband, er wird 2025 nicht mehr spielen. © Imagn Images Brock Bowers (Las Vegas Raiders)

Die Las Vegas Raiders hoffen auf eine baldige Rückkehr von Star-Tight-End Brock Bowers. Der 22-Jährige konnte aufgrund einer Knieverletzung zuletzt nicht trainieren und fehlte in Woche 5. Am Mittwoch machte Head Coach Pete Carroll Hoffnung auf eine baldige Rückkehr - man werde bei Bowers "von Tag zu Tag" sehen, ob er fit genug für Training oder einen Spieleinsatz sei. © IMAGO/Imagn Images Lamar Jackson (Baltimore Ravens)

Rückschlag für die Ravens! Star-Quarterback Lamar Jackson fiel in Week 5 gegen die Houston Texans aus. Der zweimalige MVP konnte auch am Freitag wegen einer Oberschenkelverletzung nicht trainieren. Für ihn übernahm Backup Cooper Rush. Jackson verletzte sich in der Vorwoche im Spiel gegen die Chiefs, seine genaue Ausfallzeit ist unklar. Laut "Fox" sei aber sogar ein Einsatz gegen die Rams in Woche 6 nicht ausgeschlossen. © IMAGO/ZUMA Press Wire Bucky Irving (Tampa Bay Buccaneers)

Rückschlag für die "Bucs"! Running Back Bucky Irving verpasste die Partie in Week 5 gegen die Seattle Seahawks. Berichten zufolge fällt der 23-Jährige wohl auch in Week 6 aus, da ihm neben seiner Fußverletzung nun auch eine Schulter-Blessur zu schaffen macht. Tampa Bay hat bereits reagiert und mit Owen Wright einen weiteren Running Back fürs Practice Squad verpflichtet. © IMAGO/Imagn Images Chuba Hubbard (Carolina Panthers)

Die Panthers müssen wohl vorerst weiter auf ihren Starting Running Back verzichten. Chuba Hubbard konnte aufgrund einer Wadenverletzung schon in Woche 5 nicht gegen die Miami Dolphins auflaufen. Der 26-Jährige konnte auch in den ersten Tagen von Woche 6 nicht mittrainieren. Ein Einsatz gegen die Cowboys ist damit mehr als fraglich. © Imagn Images CeeDee Lamb (Dallas Cowboys)

CeeDee Lamb fiel auch für das Gastspiel bei den New York Jets aus. Der Receiver der Dallas Cowboys zog sich beim Spiel in Woche 3 gegen die Chicago Bears eine Sprunggelenksverletzung am linken Fuß zu. Cowboys-Besitzer Jerry Jones erklärte, dass die Verletzung nicht so schwer sei wie befürchtet und stellte eine Rückkehr in Woche 6 oder 7 in Aussicht. © IMAGO/Imagn Images Jakob Johnson (Houston Texans)

Die Texans haben Fullback Jakob Johnson auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt. Der 30-Jährige verletzte sich in Week 3 bei der Niederlage gegen die Jacksonville Jaguars am Oberschenkel und konnte die ganze Woche nicht trainieren. Damit fällt Johnson zumindest die folgenden vier Partien aus und könnte frühestens gegen die Denver Broncos Anfang November auf den Platz zurückkehren.

Cleveland Browns @ Pittsburgh Steelers Ja, wir tippen die Browns hier zum Sieg - gegen den Division-Rivalen, gegen Aaron Rodgers, obwohl die Steelers frisch erholt aus ihrer Bye Week kommen. Doch der Auftritt der Browns in London gegen die Vikings war trotz der Niederlage vielversprechend, die Niederlage unnötig. Die Steelers hingegen stehen zwar 3-1, aber mit einem negativen Punkteverhältnis! Die Bilanz verschleiert viele Probleme, die Pittsburgh bislang hatte. Gegen die starke Defense der Browns kommt Rodgers an seine Grenzen - und Dillon Gabriel feiert seinen ersten Sieg. ran-Tipp: Cleveland Browns @ Pittsburgh Steelers 17:14

Dallas Cowboys @ Carolina Panthers Die Offense der Cowboys fegt aktuell über ihre Gegner hinweg, nur wirklich gute Defenses können da etwas entgegensetzen. Die Panthers haben zwar keine schlechte Verteidigung, aber gegen die Feuerkraft von Quarterback Dak Prescott werden sie nichts ausrichten können. Der Spielmacher der Texaner macht sich nichts aus dem Ausfall von CeeDee Lamb und setzt plötzlich Newcomer in Szene. Für Bryce Young ist das auf der anderen Seite einfach zu viel, um hier einen Shootout mitgehen zu können. ran-Tipp: Dallas Cowboys @ Carolina Panthers 33:20

Seattle Seahawks @ Jacksonville Jaguars Das Duell zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seahawks in der Vorwoche war vielleicht das Spiel der Saison, mit Sicherheit aber absolutes Spektakel. Die Offense funktioniert - aber hält die Offensive Line auch gegen Josh Hines-Allen und Travon Walker stand? Davon wird vieles im Spiel gegen die Jaguars abhängen. Jacksonville kommt aus dem Sieg gegen die Kansas City Chiefs, der aber auch mit reichlich Spielglück verbunden war. Vor eigenem Publikum feiern die Jaguars den nächsten Sieg - weil die Seahawks offensiv einen Durchhänger haben. ran-Tipp: Seattle Seahawks @ Jacksonville Jaguars 22:25

Los Angeles Rams @ Baltimore Ravens Kann Lamar Jackson spielen und damit zumindest der Offense der Ravens einen Floor geben? Wenn nicht, droht Baltimore der nächste schlimme Tag im Büro. Cooper Rush war gegen die Texans maximal überfordert und warf drei Interceptions. Doch auch mit Jackson bleibt die Defense der Ravens eine einzige Baustelle - und ausgerechnet jetzt geht es gegen Matthew Stafford, Puka Nacua und Davante Adams. Das wird bitter. ran-Tipp: Los Angeles Rams @ Baltimore Ravens 34:14

NFL: Quarterback-Situationen der Teams - Browning degradiert! Joe Flacco übernimmt ab Woche 6 1 / 33 © Getty Images Die Quarterback-Situationen der NFL-Teams

Die Quarterback-Situationen in der NFL verändern sich stetig, so auch während der Regular Season. Welche Spielmacher stehen wo unter Vertrag? Wer ist Starter, wer muss sich vorerst mit der Backup-Rolle begnügen? ran zeigt die Lage aller 32 Teams. (Stand: 8. Oktober 2025) © Imagn Images Cincinnati Bengals

Nachdem Jake Browning bei der 24:37-Niederlage gegen die Detroit Lions drei Interceptions warf, kam es bei den Bengals zum Quarterback-Beben. Mike White wurde aus dem Practice Squad gestrichen und Joe Flacco vom Rivalen aus Cleveland geholt. Head Coach Zac Taylor bestätigte den erfahrenen Spielmacher nun als Starter gegen Green Bay in Week 6. Kurios: Am 3. Spieltag hatte Flacco die Packers mit den Browns bereits besiegt.

• Starter: Joe Flacco (#15 im Bild)

• Backup: Jake Browning

• Practice Squad: Sean Clifford, Brett Rypien

• Verletzt: Joe Burrow (#9 im Bild) © 2025 Getty Images Arizona Cardinals

• Starter: Kyler Murray (im Bild)

• Backup: Jacoby Brissett

• Practice Squad: Kedon Slovis © 2025 Getty Images Atlanta Falcons

• Starter: Michael Penix Jr. (im Bild)

• Backup: Kirk Cousins

• Practice Squad: Easton Stick © 2025 Getty Images Baltimore Ravens

• Starter: Cooper Rush

• Practice Squad: Tyler Huntley

• Verletzt: Lamar Jackson (Bild) © Imagn Images Buffalo Bills

• Starter: Josh Allen (im Bild)

• Backup: Mitch Trubisky

• Practice Squad: Shane Buechele © 2024 Getty Images Carolina Panthers

• Starter: Bryce Young (im Bild)

• Backup: Andy Dalton

• Practice Squad: Hendon Hooker © 2025 Getty Images Chicago Bears

• Starter: Caleb Williams (im Bild)

• Backups: Case Keenum, Tyson Bagent © Imagn Images Cleveland Browns

• Starter: Dillon Gabriel (Rookie, im Bild)

• Backups: Joe Flacco, Shedeur Sanders (Rookie)

• Practice Squad: Bailey Zappe

• Verletzt: Deshaun Watson © 2024 Getty Images Dallas Cowboys

• Starter: Dak Prescott (im Bild)

• Backup: Joe Milton III

• Practice Squad: Will Grier © USA TODAY Network Denver Broncos

• Starter: Bo Nix (im Bild)

• Backups: Jarrett Stidham, Sam Ehlinger © 2025 Getty Images Detroit Lions

• Starter: Jared Goff (im Bild)

• Backup: Kyle Allen

• Practice Squad: C.J. Beathard © Icon Sportswire Green Bay Packers

• Starter: Jordan Love (im Bild)

• Backup: Malik Willis

• Practice Squad: Clayton Tune © 2023 Getty Images Houston Texans

• Starter: C.J. Stroud (im Bild)

• Backups: Davis Mills, Graham Mertz (Rookie) © ZUMA Press Wire Indianapolis Colts

• Starter: Daniel Jones (im Bild)

• Backups: Anthony Richardson, Riley Leonard (Rookie) © 2024 Getty Images Jacksonville Jaguars

• Starter: Trevor Lawrence (im Bild)

• Backup: Nick Mullens

• Practice Squad: Carter Bradley © 2025 Getty Images Kansas City Chiefs

• Starter: Patrick Mahomes (im Bild)

• Backups: Gardner Minshew

• Practice Squad: Chris Oladokun © IMAGO/Imagn Images Las Vegas Raiders

• Starter: Geno Smith (im Bild)

• Backup: Kenny Pickett

• Practice Squad: Jeff Driskel, Cam Miller (Rookie)

• Verletzt: Aidan O'Connell © 2025 Getty Images Los Angeles Chargers

• Starter: Justin Herbert (im Bild)

• Backup: Trey Lance

• Practice Squad: DJ Uiagalelei © ZUMA Press Wire Los Angeles Rams

• Starter: Matthew Stafford (im Bild)

• Backups: Jimmy Garoppolo, Stetson Bennett © 2025 Getty Images Miami Dolphins

• Starter: Tua Tagovailoa (im Bild)

• Backups: Zach Wilson, Quinn Ewers (Rookie) © 2025 Getty Images Minnesota Vikings

• Starter: Carson Wentz (im Bild)

• Backup: Desmond Ridder, Max Brosmer (Rookie)

• Verletzt: J.J. McCarthy © 2025 Getty Images New England Patriots

• Starter: Drake Maye (im Bild)

• Backups: Joshua Dobbs, Tommy DeVito © Imagn Images New Orleans Saints

• Starter: Spencer Rattler (im Bild)

• Backup: Tyler Shough (Rookie)

• Practice Squad: Jake Haener © 2025 Getty Images New York Giants

• Starter: Jaxson Dart (Rookie, im Bild)

• Backups: Russell Wilson, Jameis Winston © Imagn Images New York Jets

• Starter: Justin Field (im Bild)

• Backup: Tyrod Taylor

• Practice Squad: Brady Cook (Rookie) © 2023 Getty Images Philadelphia Eagles

• Starter: Jalen Hurts (im Bild)

• Backups: Tanner McKee, Sam Howell

• Practice Squad: Kyle McCord (Rookie) © Inpho Photography Pittsburgh Steelers

• Starter: Aaron Rodgers (im Bild)

• Backup: Mason Rudolph

• Practice Squad: Logan Woodside

• Verletzt: Will Howard (Rookie), Skylar Thompson © Imagn Images San Francisco 49ers

• Starter: Mac Jones

• Practice Squad: Adrian Martinez

• Verletzt: Brock Purdy (im Bild), Kurtis Rourke (Rookie) © 2025 Getty Images Seattle Seahawks

• Starter: Sam Darnold (im Bild)

• Backups: Jalen Milroe (Rookie), Drew Lock © 2025 Getty Images Tampa Bay Buccaneers

• Starter: Baker Mayfield (im Bild)

• Backup: Teddy Bridgewater

• Practice Squad: Connor Bazelak (Rookie) © Imagn Images Tennessee Titans

• Starter: Cam Ward (Rookie; im Bild)

• Backup: Brandon Allen

• Practice Squad: Trevor Siemian

• Verletzt: Will Levis © Icon Sportswire Washington Commanders

• Starter: Jayden Daniels (im Bild)

• Backups: Marcus Mariota, Josh Johnson

Tennessee Titans @ Las Vegas Raiders Ein Spiel für Genießer - wenn man das "Essen" aus dem Dschungelcamp mag. Immerhin gab es bei den Titans zuletzt einen Lichtblick, der erste Saisonsieg nach einer Aufholjagd gegen die Arizona Cardinals dürfte Auftrieb geben. Rookie Cam Ward spielt solide - und damit deutlich besser als sein kommendes Gegenüber. Denn was Geno Smith bei den Raiders derzeit veranstaltet, ist einfach schlecht. Die Raiders sehen über die vergangenen Wochen wie das schlechteste Team der NFL aus, auf beiden Seiten des Balls. Gegen die Titans glauben wir aber dennoch an einen Sieg - weil zumindest das Laufspiel funktioniert. ran-Tipp: Tennessee Titans @ Las Vegas Raiders 24:30

Cincinnati Bengals @ Green Bay Packers Joe Flacco gibt sein Debüt für die Bengals - und trifft auf ein Top-Team der NFL mit einer starken Defense, wenngleich der Hype um diese Unit vor der Bye Week der Packers etwas nachgelassen hat. Dennoch kann Flacco einem jetzt schon leidtun, wenn er hinter dieser Offensive Line unter anderem gegen Micah Parsons bestehen muss. Das wird nichts, außer schmerzhaft - für den Routinier wie für die Bengals-Fans. ran-Tipp: Cincinnati Bengals @ Green Bay Packers 14:33 Kommentar: Flacco-Trade der Bengals ergibt keinen Sinn

San Francisco 49ers @ Tampa Bay Buccaneers Die Quarterback-Frage bei den 49ers ist derzeit eine sehr interessante Storyline, denn in Abwesenheit des verletzten Brock Purdy hat Mac Jones das Team zu drei Siegen geführt. Der nominelle Backup dürfte auch in Tampa zum Einsatz kommen, nichts spricht dafür, dass seine Leistungen plötzlich einbrechen. Zumal potente Offenses gegen die Bucs durchaus den Ball bewegen können. Umgekehrt wiederum hofft Tampa auf den nächsten Sahnetag von Baker Mayfield und Super-Rookie Emeka Egbuka. Ein Spektakel scheint garantiert, wir tippen auf den besseren Ausgang für die Niners. ran-Tipp: San Francisco 49ers @ Tampa Bay Buccaneers 31:28

Detroit Lions @ Kansas City Chiefs Das wird lecker! Ein Sunday Night Game, das die Primetime auch wirklich verdient hat. Die Lions haben die bittere Auftaktpleite gegen die Green Bay Packers längst vergessen lassen, vier Siege nacheinander mit jeweils mindestens 34 Punkten sprechen eine klare Sprache. Auch die Defense macht einen starken Eindruck, allerdings fällt Cornerback Terrion Arnold erstmal aus. Können die Chiefs hier attackieren? Der Druck auf den einstigen Dominator ist groß, eine 2-3-Bilanz war so nicht eingeplant. Im Arrowhead sind Patrick Mahomes und Co. zu besonderen Taten fähig - auch gegen das formstärkste Team der NFL? Wir sagen nein. ran-Tipp: Detroit Lions @ Kansas City Chiefs 28:24

NFL: Patrick Mahomes vor Kracher-Duell gegen beste Offense mit Amon-Ra St. Brown

Buffalo Bills @ Atlanta Falcons Seit vergangenem Spieltag haben die Bills keine weiße Weste mehr, die Niederlage gegen die New England Patriots dürfte ein Weckruf gewesen sein. Mit Quarterback Josh Allen ist alles möglich, doch es gibt auf beiden Seiten des Balls auch Fragezeichen. Die Falcons kommen aus ihrer Bye Week, die sie vermutlich für Feinjustierungen genutzt haben. Atlanta ist in dieser Saison bislang eine absolute Wundertüte, Vorhersagen sind quasi unmöglich. Spielt Michael Penix groß auf, ist der Sieg drin - doch das wollen wir erst sehen. Bis dahin sind die Bills der Favorit. ran-Tipp: Buffalo Bills @ Atlanta Falcons 27:20