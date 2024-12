Stattdessen haben die New England Patriots es nun sozusagen "selbst in der Hand", als erstes Team im Draft zu wählen oder den wertvollsten Pick zu traden. Die Patriots hätten mit einer Niederlage gegen die Buffalo Bills den Nummer-eins-Pick sicher.

Denn zum einen sorgte der Giants-Erfolg dafür, dass "Indy" endgültig aus dem Rennen um die NFL -Playoffs ausschied. Zum anderen avancierte Lock selbst trotz des Sieges wohl zum größten Feindbild in New York.

"Die Fans haben es verdient, die Kabine hat es verdient, jeder, der Teil dieser Organisation ist, hat es verdient. Wir wussten, was in uns steckt", sagte Drew Lock nach dem Sieg gegen die Indianapolis Colts .

Giants: Lock liefert fünf Touchdowns

Doch nicht nur das: Neben den Pats sind auch die Tennesse Titans an den Giants vorbeigezogen. Im Gegensatz zu New England, das in Drake Maye wohl schon den zukünftigen Franchise-Quarterback im Kader hat, suchen die Titans nach einem neuen Spielmacher. Dadurch, dass Tennessee (Stand jetzt) an zweiter Stelle pickt, könnten sie den Giants den besseren Quarterback wegschnappen.

Aus Sicht der Giants eine Katastrophe. Erst im Laufe der aktuellen Saison wurde Daniel Jones entlassen, der trotz eines Mega-Vertrages nie so ablieferte, wie man sich erhoffte. Lock und Backup Tommy DeVito haben wohl nicht das Zeug dazu, Starting-Quarterback über einen längeren Zeitraum zu sein.

New York benötigt einen Quarterback. Daher umso fraglicher, warum Head Coach Brian Daboll Lock so lange auf dem Feld ließ. Der Spielmacher hatte bereits zur Pause schon drei Touchdowns auf dem Konto stehen und landete am Ende bei vier Passing Touchdowns, 309 Passing Yards und einem Rushing Touchdown.