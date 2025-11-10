DIE HIGHLIGHTS DER NFL AUF JOYN
NFL - New York Giants feuern Brian Daboll: Head Coach muss gehen
- Aktualisiert: 10.11.2025
- 19:27 Uhr
- Andreas Reiners
Brian Daboll ist nicht mehr länger Head Coach der New York Giants. Das berichten diverse US-Medien übereinstimmend.
Die Ära von Brian Daboll als Head Coach der New York Giants ist beendet. Die NFL-Franchise hat übereinstimmenden Medienberichten zufolge die Reißleine gezogen und Daboll gefeuert.
Die Entscheidung kommt einen Tag nach einer 20:24-Niederlage bei den Chicago Bears, bei der die Giants mal wieder eine Führung spät verspielt hatten.
Die Giants stehen in dieser Spielzeit bei 2–8 und unter Daboll bei insgesamt 20–40–1 in dreieinhalb Jahren als Head Coach. Einmal, 2022, führte er das Team überraschend in die Playoffs, wo in den Divisional Playoffs Schluss war. Diese positive Tendenz konnte er seitdem nicht mehr bestätigen.
New York Giants: Kafka soll übernehmen
2023 beendeten die Giants die Saison mit einer 6-11-Bilanz, 2024 mit 3-14. Dass es auch in dieser Saison so negativ läuft, hat allerdings auch mit Verletzungen zu tun. So fallen Wide Receiver Malik Nabers und Running Back Cam Skattebo für den Rest der Saison aus, am Sonntag zog sich zudem Rookie-Quarterback Jaxson Dart eine Gehirnerschütterung zu.
Offensive Coordinator und Assistant Head Coach Mike Kafka wird laut Informationen von "The Athletic" als Interimstrainer übernehmen. Er ist damit bereits der sechste Head Coach der Giants seit 2016.