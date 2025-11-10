Brian Daboll ist nicht mehr länger Head Coach der New York Giants. Das berichten diverse US-Medien übereinstimmend.

Die Entscheidung kommt einen Tag nach einer 20:24-Niederlage bei den Chicago Bears, bei der die Giants mal wieder eine Führung spät verspielt hatten.

Die Giants stehen in dieser Spielzeit bei 2–8 und unter Daboll bei insgesamt 20–40–1 in dreieinhalb Jahren als Head Coach. Einmal, 2022, führte er das Team überraschend in die Playoffs, wo in den Divisional Playoffs Schluss war. Diese positive Tendenz konnte er seitdem nicht mehr bestätigen.