NFL - New York Jets: Bereut Davante Adams seinen Wechsel zu Aaron Rodgers?

Für Adams ist es keine große Überraschung, "weil man weiß, wie dieses Spiel läuft", sagte Adams bei "Up and Adams". "Wenn Spiele nicht gewonnen werden und die Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollten, muss sich etwas ändern."

Er hatte das im vergangenen Jahr in Vegas erlebt, als die Franchise Head Coach Josh McDaniels und General Manager David Ziegler vor die Tür setzte. Viel besser wurde es unter dem Strich aber nicht.

Seit Adams zu den Jets wechselte, eine Woche nach der Saleh-Entlassung, steht die "Gang Green" bei 1:5, Adams selbst bei 278 Yards und einem Touchdown.

Bereut er seinen Schritt?

"Nein, so lebe ich nicht", sagte er. "Du machst dich selbst verrückt. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Du kannst hier sitzen und es dir jetzt ansehen und sagen: ‘Oh, ich hätte vielleicht dort bleiben können, es wäre bequemer gewesen, ich hätte nicht umziehen müssen und all das Zeug.‘ Aber für mich geht es darum, in meinem Leben auf mein Bauchgefühl zu hören, und so treffe ich meine Entscheidungen. Ich lebe mit ihnen."