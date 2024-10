Bei den Jets hingegen war von der alten Magie des Duos Aaron Rodgers und Davante Adams noch nicht viel zu sehen. In seinem ersten Einsatz für die Jets nach seinem Trade von den Las Vegas Raiders wurde Adams zwar neunmal angeworfen, so oft wie sonst nur Breece Hall und Garrett Wilson. Nur drei Bälle kamen jedoch an, mit denen Adams 30 Yards sammelte.

Wilson, der unter der Woche den Job als Starting Quarterback von Justin Fields übernommen hatte, brachte 16 seiner 29 Passversuche an und erzielte damit 264 Yards sowie zwei Touchdowns. Zudem lief er einmal selbst in die Endzone.

In seinem ersten NFL -Einsatz als Starter für die Pittsburgh Steelers hat Quarterback-Altstar Russell Wilson groß aufgetrumpft. Der 35-Jährige führte die Steelers im Sunday Night Game von Woche 7 zu einem überraschend deutlichen 37:15-Heimsieg gegen die New York Jets.

Für einen Schockmoment sorgte Offensive Lineman Xavier Newman von den Jets. Nach einem eigentlich normal aussehenden Hit kollabierte er und wurde mit einer Nackenverletzung ins Krankenhaus gebracht. Allerdings soll er Gefühl in seinen Extremitäten verspürt haben.

Die Jets kassierten in Pittsburgh ihre vierte Niederlage in Folge und fielen auf eine Bilanz von 2-5. Bei den Steelers hingegen sieht die Welt ganz anders aus, das Team aus Pennsylvania steht bei 5-2 und liegt zumindest bis zum Auftritt der Baltimore Ravens im Monday Night Game gegen die Tampa Bay Buccaneers an der Spitze der AFC North.

Für die Steelers geht es am kommenden Montag (Ortszeit) mit dem nächsten New Yorker Duell weiter, Pittsburgh empfängt dann die New York Giants. Die Jets wiederum müssen bereits am Sonntag bei den New England Patriots antreten.